Solak olmanın birçok dezavantajı olabilir. Solakların kullanabileceği ürünler bulmak da oldukça zor olabilmektedir. Pek çok solak oyuncu standart farelerle yetinmek zorunda kalırken, oyuncu ekipmanları üreten en büyük üreticilerden bazıları ise nihayet solak kullanıcılarına da hitap edecek oyuncu faresi üretmeye başladılar.

Solak oyuncuların kendileri için üretilmemiş olan farelere uyum sağlamak zorunda kalmamak için satın alabilecekleri en iyi fareleri bu yazıda bulabilirsiniz.

Sol elini kullanan oyuncuların oyuncu faresi satın alırken göz önünde bulundurmaları gereken de birkaç kriter bulunmaktadır.

Performans : Oyun tarzınıza ayak uydurabilir mi ve yeterince hızlı mı?

: Oyun tarzınıza ayak uydurabilir mi ve yeterince hızlı mı? Ergonomi : Rahat bir kullanım sunuyor mu?

: Rahat bir kullanım sunuyor mu? Özel Özellikler: Mükemmel bir fareden beklediğiniz tüm özelliklere sahip mi?

Logitech G903 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Faresi

Logitech’in G903 kablosuz oyuncu faresi özelleştirilebilmeyi farklı bir düzeye taşımaktadır. Bu oyun faresi kolayca eklenebilen veya çıkarılabilen ek bir ağırlık içerir. En önemli özelliği ise G903’ün çok yönlü ve solaklar tarafından kullanılabilen bir fare olmasıdır. Oyuncular bu fareyi her tür oyunda kullanabilir. Maksimum 25.600 DPI olması özelliği ile ortaya çıkan G903, en çok FPS türü oyunları oynayanlar tarafından tercih edilecektir. Bu fare ayrıca 180 saate varan etkileyici bir pil ömrüne de sahiptir. Ek olarak şarjda kullanım imkanı da sunmaktadır.

Ağırlık: 110g + opsiyonel ekstra ağırlık 10g

Sensör ve DPI: Hero 25K

Switchler: Mekanik

RGB Aydınlatma: Var

Programlanabilir Tuşlar: 7-11

Bağlantı: LIGHTSPEED Kablosuz USB

Kablosuz: Var

Pil Ömrü: 180 saate kadar

Pil Türü: Şarj edilebilir

Çoklu Cihaz Eşleştirme: Var

Artıları

+Solak oyuncular için ideal

+Hafif bir yapıda olması

+İyi malzeme kalitesi

Eksileri

-Kablosuz şarj için oldukça pahalı olan bir Logitech G Powerplay kablosuz şarj sistemi gerektirir

-Çok yönlü olmasına rağmen özellikle ergonomik değil

Logitech G903, mükemmel performansı ve birçok özelleştirme seçeneğiyle birlikte gelir. Bu da onu genel olarak solaklar için en iyi seçim haline getirmektedir. Yan düğmeleri ise her iki tarafa takılabilmektedir. G903, solakların yanı sıra sağ elini kullananlar için de uygun bir fare olarak öne çıkmaktadır. Bu farenin yan düğmeleri de piyasadaki en iyilerdendir. G903’ün çıkışının üstünden uzun bir zaman geçmesine rağmen halen üst sıralarda yer bulması ise oldukça şaşırtıcıdır.

G903, kablolu veya kablosuz kullanıma bağlı olmaksızın 12.000 DPI‘a kadar ulaşabilmektedir. Fiyat konusunu gelirsek, uygun fiyatlı bir fare olduğunu söyleyemeyiz. Ancak solak bir kullanıcı yıllarca kullanabileceği harika bir fare arıyorsa, Logitech G903‘ün mükemmel bir seçim olarak öne çıktığını söyleyebiliriz.

Razer Viper Ultimate Kablosuz Oyuncu Faresi

Razer Viper Ultimate, birçok oyun için ideal olan oldukça hafif bir kablosuz oyun faresidir. Ağırlığı yalnızca 74 gramdır ve piyasadaki en hassas 20.000 DPI optik sensörlerden birine sahiptir. Fare, FPS oyuncularının ihtiyaç duyduğu çeviklik ve hafiflik gibi de bir birçok özelliğe sahiptir.

Razer Viper 8 adet programlanabilir düğmeye, optik anahtarlara, Chroma RGB aydınlatma desteğine ve 70 saate kadar dayanan bir pile sahiptir.

Ağırlık: 69 gr

Sensör ve DPI: Yüksek

Switchler: Optik

RGB Aydınlatma: Var

Programlanabilir Tuşlar: Var

Bağlantı: USB

Kablosuz: Var

Pil Ömrü: 70 saate kadar

Artıları

+Çok hafif

+Ele tam oturur

+İyi malzeme kalitesi

Eksileri

-Yan düğmelere basmak zor olabiliyor.

-Palm Grip yani fareyi avuç içi ile tutan kullanıcılar için uygun değil.

Oyun faresi üreticileri, PC oyuncularının ulaşmak istedikleri hız ihtiyacını karşılamak için daha küçük ve daha hafif fareler üretmeye yöneliyor. Razer Viper Ultimate, özellikle büyük kardeşi Naga ile karşılaştırıldığında da bu tanıma tam uyuyor. Viper Ultimate sadece 69 gram ağırlığındadır ve 20.000‘e kadar çıkan bir DPI‘ye sahiptir.

Bu farenin en önemli özelliği, her tıklamaya neredeyse anında yanıt vermesi beklenen optik anahtarlardır. Bu da onu herhangi bir eSpor veya rekabetçi oyuncu için daha cazip bir seçim haline getirmektedir.

Logitech G305 Lightspeed Gaming Mouse

Oyun farelerinin büyük ve hantal cihazlar olması gerekmez. Logitech G305 Lightspeed Oyun Faresi, bir oyun faresinin şık, renkli, taşınabilir, zarif hem de uygun fiyatlı olabileceğinin en iyi örneği olabilir. Taşıması kolay ve mükemmel kablosuz performans sunan bir fare arayan oyuncular, bu modern ve özelleştirilebilir Logitech fareyi tercih edebilirler. 250 saate kadar pil ömrüyle Logitech G305 Lightspeed Oyun Faresi, neredeyse tüm kablosuz farelerden daha uzun süre pil ömrüne sahiptir. Aynı zamanda bu farenin HERO sensörü 12.000 DPI‘a kadar çıkabilmektedir. Oyuncular bu taşınabilir ve bütçe dostu fareyi seçerken ikilemde kalmayacaklardır.

Ağırlık: 99 gr

Sensör ve DPI: HERO™ 200 – 12,000 DPI

Switchler: Mekanik

RGB Aydınlatma: Yok

Programlanabilir Tuşlar: Var

Bağlantı: 1000Hz (1ms)

Kablosuz: Var

Pil Ömrü: 250 saate kadar

Pil Türü: AA

Artıları

+Lightspeed kablosuz bağlantı

+İyi malzeme kalitesi

Eksileri

-Elleri büyük olanlar için biraz küçük.

-Ağırlığı

Logitech G305, mevcut en iyi bütçe dostu farelerden biridir. Kablosuz ve çok yönlü olması onu rakiplerinin önüne geçiriyor. Tüm gövde plastikten yapılmış olmasına rağmen çok kaliteli hissettiriyor ve parlak fareler gibi ter lekelerini göstermiyor. Şekil olarak simetrik değildir. Ancak yine de sol elde uzun süre rahat kullanım imkanı sunmaktadır.

Bu fare, mükemmel fiyata harika bir deneyim sunuyor. Ayrıca bu farenin birçok renk seçeneği de bulunmaktadır.

Razer Naga

Razer’in yüksek performanslı MMO oyun faresi Naga’nın solaklar için de bir versiyonu bulunmaktadır. 20.000 maksimum DPI‘ye sahip olan bu kablolu oyun faresi rakibi olan birçok MMO faresinden daha hızlı hareket eder. 20 adet programlanabilir düğmesi sağ tarafında bulunur. Böylece solak oyuncular başparmaklarıyla zahmetsizce her birine erişebilir. Aynı zamanda sol tarafı eğimli ergonomik tasarımı ile de yumuşak bir el desteği sunar. Solaklar için üretilen Razer Naga oyun faresi, en üst düzey özellikleri RGB aydınlatma ile desteklenen şık bir tasarımla birleştirir. Solak oyuncuların MMO ve MOBA oyunları için tercih edebilecekleri en farelerden biridir.

Ağırlık: 109 gr

Sensör ve DPI: Razer™ Focus+ Optik Sensör 20K

Switchler: Mekanik

RGB Aydınlatma: Var

Programlanabilir Tuşlar: 20

Bağlantı: –

Kablosuz: Yok

Pil Ömrü: –

Pil Türü: –

Çoklu Cihaz Eşleştirme: Var

DPI: 20000

IPS: 650

Polling Oranı: 1000 Hz

Hızlanma(Acceleration): 50G

Artıları

+Tüm maktrolarınız için bol düğme

+Sol el için tasarlanmış

Eksileri

-Ağırlığı ve ayarlanabilir düğme olmaması

-Özelleştirme yok

Bir MMO oyuncusu ve solaksanız, Razer Naga oldukça iyi bir seçim olacaktır. Bu listedeki tüm fareler solak insanlar için olsa da Naga, özellikle solak kullanıcılar için yapılmış birkaç fareden biridir. Bu farenin yan tarafında toplam 12 düğme vardır ve bu da makroları çalıştırmayı oldukça kolay hale getirmektedir. Yan tarafta 12 adet düğme olması birçok oyuncu için cazip gelebilir. Ancak oyunun hararetiyle yanlış bir düğmeye basmak da kolaydır. Ağırlığı dolayısıyla sürekli kullanmak da zor olabilmektedir. Fakat MMO oynayan ve iş için makro kullanan kullanıcılar için mükemmeldir.

SteelSeries Sensei 310 Oyuncu Faresi

Bu fare her hareketinizi hassasiyet ve doğrulukla izleyen TrueMove3 sensörlerine sahiptir. SteelSeries Sensei’nin iki elle kullanılabilen tasarımı, hem pençe hem de avuç içi tutuş stillerine izin vererek onu PC için kullanımı ideal bir oyuncu faresi haline getirir. İki bölgeli ve çok renkli RGB aydınlatmaya da sahiptir.

Ağırlık: 92 gr

Sensör ve DPI: TrueMove3

Switchler: Optik

RGB Aydınlatma: Var

Programlanabilir Tuşlar: 6

Bağlantı: USB

Kablosuz: –

Pil Ömrü: –

DPI: 12000

IPS: 650

Polling Oranı: 1000 Hz

Hızlanma(Acceleration): 50G

Artıları

+Tüm düğmeler programlanabilir

+İyi malzeme kalitesi

Eksileri

-Ağırlığı

-Yazılımı kullanışsız

SteelSeries, oyuncular arasında hızla popüler hale geldi. Sensei 310 ise bu popülerliği nasıl kazandığının en önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Simetrik tasarımı ve kavraması son derece kolay olan yüksek kaliteli plastiği ile bu çok yönlü fare tüm gün kullanım için mükemmeldir. Farenin her iki yanındaki yan düğmeler sayesinde fareyi sol eliniz ile kullanmaktan veya farenin tüm özelliklerine erişimi kaybetmekten ödün vermeniz gerekmeyecektir.

Sensei 310, kablosuz bağlantı sunmamasına rağmen biraz ağırdır. Hafif fare sevenler için iyi bir seçim olmayabilir. SteelSeries Sensei 310, genel olarak avuç içi ve pençe kullanıcıları için mükemmel bir seçenektir. RGB aydınlatması ise oldukça iyi görünür.

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Razer Lancehead Tournament Edition

Razer Lancehead Tournament Edition, hem sol hem de sağ ele uyumlu olmasıyla her oyuncu için mükemmeldir. Ayrıca Razer en gelişmiş optik sensöre sahip olduğunu da iddia ediyor. 9 düğme ile ihtiyaçlarınıza en uygun özel profiller de oluşturabilirsiniz. Fare, 4 adede kadar farklı profil ayarının saklanmasını sağlayan yerleşik bir belleğe de sahiptir.

Ağırlık: 104 gr

Sensör ve DPI: Optik Sensör, 16000 DPI

Switchler: Mekanik

RGB Aydınlatma: Var

Programlanabilir Tuşlar: Var

Bağlantı: USB

Kablosuz: Yok

DPI: 16000

IPS: 450

Hızlanma(Acceleration): 50G

Artıları

+Sensörü kusursuza yakın

+Uzun ve esnek kablosu

Eksileri

-Yan düğmeleri oldukça yumuşak

-Kablosuz seçeneği yok

Razer Lancehead Tournament Edition, iyi bir oyun faresinde olması gereken bütün özelliklere sahiptir. Sensörü neredeyse kusursuz, her tıklamaya duyarlı ve kablosu ise esnek ve uzundur.Ancak yan düğmelerin farenin geri kalanı kadar duyarlı olduğu söylenemez. Bu fare, kusursuza yakın sensörüyle FPS oyuncuları için mükemmel bir seçimdir. Hareketleriniz ise oyunda inanılmaz bir doğrulukla yansıtılır.

Roccat Burst Pro Air Oyuncu Faresi

Roccat Burst Pro Air, 19.000 DPI optik Roccat Owl-Eye sensör, hızlı ve hassas optik anahtarlar ve simetrik şekli sayesinde çok yönlü bir tasarıma sahip hafif bir kablosuz oyun faresidir. Fare, hem Bluetooth hem de 2,4 GHz kablosuz bağlantıları destekler. Oyuncular, Roccat Burst Pro Air ile 100 saate kadar pil ömrü elde edebilir. USB-C üzerinden şarj edilebilir. Yalnızca 10 dakikalık şarjla 5 saate kadar oyun süresi sunar.

Ağırlık: Ayarlanabilir

Sensör ve DPI: Yüksek

RGB Aydınlatma: Var

Programlanabilir Tuşlar: 6

Kablosuz: Var

Pil Ömrü: 100 saate kadar

Artıları

+Malzeme kalitesi ve rahat kullanımı

+Uzun ve esnek kablosu

Eksileri

-Yan düğmeleri oldukça yumuşak

-Tıklama gecikmesi yüksek

Roccat’ın bu çok yönlü faresi, firmanın ilk kablosuz oyuncu faresidir. İyi bir oyuncu faresi olmasının yanı sıra RGB aydınlatması Burst Pro Air’in en göze çarpan özelliklerinden biridir. Roccat’ın RGB aydınlatması aktif olmadığı zaman herhangi bir kablosuz oyun faresine benzemektedir. Ancak RGB’si aktif halde iken oldukça güzel görünmektedir. ÜSt kısmının altındaki petek tasarımı ise 4 farklı RGB ile aydınlatılır. Yazılımının kurulumu da kolaydır.

Glorious Model O Oyuncu Faresi

Glorious Model O Oyun Faresi, estetik ve performansın tüm özelliklerini bir araya getirir. Fare, çok yönlü ve oldukça hafiftir. Bu da onu hem sağ hem de sol elini kullanan oyuncular için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Hafif olmasına rağmen kaliteli malzemesi ve benzersiz petek tasarımı sayesinde dayanıklılık veya sağlamlık açısından da taviz vermiyor. Örgülü kablosu da hafiftir ve takılmadan oyun oynamanızı sağlar. Özel bir malzemeden yapılan skates‘i ise yüzey ne olursa olsun mükemmel kayma hissi sunmaktadır.

Ağırlık: 67 gr

Sensör ve DPI: Pixart PMW-3360 Sensor, 12K DPI

Switchler: Mekanik

RGB Aydınlatma: Var

Programlanabilir Tuşlar: 6

Kablosuz: Var

Pil Ömrü: 71 saate kadar

DPI: 12000

IPS: 250

Hızlanma(Acceleration): 50G

Artıları

+Oldukça hafif

+Düşük gecikme

Eksileri

-USB alıcı için yuvası yok

-Elleri küçük olan kullanıcılar için oldukça büyük

Hem ultra hafif hem de kablosuz olan bir fare mi arıyorsunuz? Glorious Gaming Model O Kablosuz oyuncu faresi sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Yalnızca 69 gram ağırlığıyla bu fareden daha hafif olan bir kablosuz fare bulmak oldukça zor olacaktır. Bu fare, petek şeklindeki gövdesine rağmen inanılmaz derecede iyi yapılmış ve sağlam bir his vermektedir. Birinci sınıf malzemeden yapılmış skatesleri ise bu farenin her türlü yüzey üzerinde sorunsuz ve kolay bir şekilde kaymasını sağlar. Genel olarak bu farenin birçok oyuncu için mükemmel bir seçim olduğunu söyleyebiliriz.

Logitech Lift Ergonomik Dikey Fare

Bu fare başlangıçta oyuncular için tasarlanmamıştı. Ancak sıradışı tasarımı ve ergonomik olması ile de solak oyuncular için oldukça idealdir. Maksimum DPI’ı 4000 olmasına rağmen G300 modelinden daha yüksek bir DPI’a sahiptir. Bu fare ticari kullanım için tasarlandığından pil ömrü de oldukça iyidir. Normal kullanım ile 24 ay pil ömrü sunmaktadır. Bu pil ömrü oyuncular için biraz daha az olabilmektedir. Hem iş hem de oyun amaçlı bir çözüme ihtiyaç duyan kullanıcılar için iyi bir seçim olabilir.

Ağırlık: 125gr

Sensör ve DPI: Logitech Advanced Optical Tracking 4K

Switchler: Mekanik

RGB Aydınlatma: Var

Programlanabilir Tuşlar: 8

Bağlantı: USB, Bluetooth

Kablosuz: Var

Pil Ömrü: 24 aya kadar

Pil Türü: AA

Çoklu Cihaz Eşleştirme: Var

Artıları

+USB alıcısı ile kablosuz bağlantı ve bluetooth

+Serbest hareket edebilen tekerleği

Eksileri

-USB alıcı için yuvası yok

-Ağırlığı

Logitech Lift Vertical, solak kullanıcılar için iyi bir seçim olan birkaç ergonomik fareden biridir. Bu fare, bilek gerginliğini önlemek isteyen herkes için de mükemmel bir seçimdir. Farenin dikey tutuşu, standart bir farede düz durmaya kıyasla bileğinizin daha doğal bir konumda duracağı anlamına gelir. Kablosuz bir USB alıcısı veya Bluetooth aracılığıyla bağlantı kurulabilir. Ancak ne yazık ki kablolu bağlantı seçeneği bulunmamaktadır. Lift, daha küçük veya orta büyüklükte elleri olan kişilere yöneliktir. Elleri büyük olan kullanıcılar için ise Logitech MX Vertical isimli model bulunmaktadır. Bu fareye alışmak biraz zaman alacaktır ancak bir süre sonra bu fare daha doğal gelmeye başlayacak ve farklı bir fareye dönüş yapmak zor olacaktır.

Oyuncu Faresi Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ergonomi

Bir farenin ergonomisi, oldukça iyi bir performansa sahip olsa bile yenisini seçerken dikkate alınması gereken en önemli şeylerden biridir. Eğer tutuşu rahatsız ediyorsa sizin için kesinlikle iyi bir fare olmayacaktır. Fareyi elinizde tutmadan ergonomiye karar vermek de zordur. Bazı kullanıcılar küçük fareleri severken diğerleri ellerinin kıvrımına uyan büyük fareleri sever. Yalnızca çevrimiçi teknik özelliklerden yola çıkarak karar vermenin en iyi yolu, ne tür oyunlar oynadığınız ve elinizin ne kadar büyük olduğuna bağlıdır. Fakat solak fareleri fiziksel mağazalarda bulmak daha zordur. Satın almadan önce bir mağazada farklı fareler deneme imkanınız var ise bu, hangi fare boyutunu sevdiğinizi bulmak için iyi bir yol olacaktır.

Performans

Muhtemelen hepimiz oldukça ucuza satılan farelerden birini kullanmışızdır. Bu fareler teknik olarak çalışırlar ancak çoğu oyuncu bu farelerden yeterli verimi alamaz. Dolayısıyla bir farenin performansı söz konusu olduğunda, yeterli olup olmadığını görmek için kontrol etmek isteyeceğiniz birkaç özellik vardır.

DPI ve Polling Oranı, kontrol edilmesi gereken iki önemli özelliktir. DPI veya inç başına nokta esasen farenin hassasiyetine karşılık gelir. Geniş bir aralığa sahip bir DPI bulmak da hassasiyeti özel olarak ayarlamak için birçok seçenek sunar.

Polling Oranı, farenizin konumunu bilgisayara hangi sıklıkla bildirdiğidir. Sayı ne kadar yüksek olursa, fare konumunu o kadar sık bildirir ve bu da onun hareketlerinizi daha doğru yansıtacağı anlamına gelir. Bir zamanlar için en üst seviye 1.000 Hz idi. Ancak günümüzde bu rakam 8.000 Hz’e kadar çıkabilmektedir.

Özellikler

Bu kısmı bir fareyi eğlenceli hale getiren bölüm olarak da tanımlayabiliriz. Ekstra özellikler fareyi kullanmayı keyifli haline getirir. Daha da önemlisi onu sizin için mükemmel bir fare yapar. Bu özellikler MMO severler için yan taraftaki ekstra düğmeler veya FPS oyuncuları için ekstra hafiflik gibi şeyler olabilir. Ekstra olarak özelleştirme yapılabilen bazı fareler de piyasada bulunabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Oyun oynamak için en iyi DPI nedir?

Oyun içi fare hassasiyetine göre değişebilmekle birlikte 800 ve üzeri bir rakam idealdir.

S: Bir oyun faresini tutmanın en iyi yolu nedir?

Bir oyun faresini tutmanın tek bir en iyi yolu yoktur. Avuç İçi, Pençe ve Parmak ucu tutuş biçimlerinin hepsinin kendilerine göre amaçları vardır.

S: Çok yönlü fareler iyi midir?

Evet. Çok yönlü bir fare diğer oyun fareleri kadar iyi olabilir. Bu fareler solak oyuncular ve saatlerce oyun oynamaktan el yorgunluğu yaşayan oyuncular tarafından kullanılmaktadırlar.

S: Solak insanlar fareleri de solak mı kullanıyor?

Solak insanlar sağ elini kullanan kullanıcılar için üretilmiş fareleri kullanmışlardır. Ancak bu çoğunlukla solak PC ürünlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.

S: Solak bir fare daha mı iyi?

Duruma göre değişebilmektedir. Solaksanız, solak bir oyun faresi tercih edebilirsiniz. Benzer şekilde, oyun oynarken karpal tünel veya diğer eklem ağrılarınız varsa, solak bir fare veya çok yönlü bir fare kullanmak, her iki elinizdeki yükün yayılmasına ve azalmasına yardımcı olabilir.

S: Bir oyun faresi seçimi nasıl yapılmalıdır?

Her şeyden önce farenin amacını tanımlamanız gerekmektedir. Satın alacağınız fare yalnızca oyun oynamak için mi kullanılacak? Belirli bir türe öncelik verilecek mi? Sonraki aşamada bir bütçe oluşturmanız ve mevcut adaylar hakkında kapsamlı bir fikir edinmek için araştırma yapmanız gerekir. Razer, Logitech ve SteelSeries gibi tanınmış markalara bağlı kalınması tavsiye edilir. Önemli karar kriterleri arasında konfor, oyunlarda çok yönlülük ve doğru kaydırma için ekstra düğmeler gibi özellikler bulunur. Bununla birlikte sensör kalitesi ve ona eşlik eden yazılımın yanı sıra malzeme kalitesi de önemlidir.