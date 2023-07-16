Teknoloji meraklıları için 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda çeşitli Asus ve Xiaomi ürünleri dikkat çekiyor. İhtiyacınıza uygun dizüstü bilgisayarlar ve elektrikli scooter modelleri cazip fiyatlarla sunuluyor. İşte ŞOK’un teknoloji şöleninden dikkat çeken ürünler!

ŞOK Bile Zamlara Direnmekte Zorluk Çekiyor!

Asus’un uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarından biri olan X515MA modeli, 15.6 inçlik HD ekranı, Intel Celeron N4020 işlemcisi, 8GB RAM ve 512GB SSD depolama alanı ile öne çıkıyor. Bu model, 9.699 TL fiyatıyla kullanıcıların ilgisini çekebilir. Geçtiğimiz yıl bu fiyatlara orta seviye işlemcili bilgisayarlar alırken, artık giriş seviye Intel Celeron işlemcili modellere kaldık. Yine de fiyat nispeten uygun sayılabilir.

Daha üst düzey özelliklere sahip bir dizüstü bilgisayar arayanlar için Asus Expertbook L1 modeli bulunuyor. Ryzen 7 3700U işlemci, 15.6 inçlik Full HD ekran, 8GB RAM ve 512GB SSD depolama alanıyla donatılmış bu dizüstü bilgisayar, 19.199 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Asus’un bu modeli taşınabilirlik ve ofis işlerinde hız isteyen kullanıcılar için iyi bir model olabilir. Her ne kadar Ryzen 7 3700U işlemci eski nesil olsa da, sunduğu performans halen iyi.

Elektrikli Scooter modelleri de araç ve motosiklet fiyatlarının artmasıyla beraber revaçta ve ŞOK cephesi de bu talebi görerek 18 Temmuz katalogunda bu ürünlere yer vermiş. Xiaomi Ninebot F30 elektrikli scooter modeli, 30 kilometre menzili, 25 km/saat maksimum hızı, elektronik ön freni ve disk arka freniyle dikkat çekiyor. Bu model, 13.999 TL fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor.

Daha ekonomik bir seçenek arayanlar için ise Ninebot F25E scooter modeli, 25 kilometre menzili ve 11.899 TL‘lik “uygun” fiyatıyla tercih edilebilir. Son olarak, 18 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı da yer alıyor. Tarama özelliğine de sahip olan bu yazıcı, 1.049 TL fiyatıyla kullanıcılara sunulacak.

Tüm bu ürünler, 18 Temmuz itibarıyla ŞOK marketlerinde satışa sunulacak. Teknoloji tutkunları için bu fırsatları kaçırmamak adına erken davranmak önemli olabilir. Ancak alışveriş yapmadan önce ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurmayı unutmayın.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ŞOK’ta satılacak ürünlerin fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!