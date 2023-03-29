Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden ŞOK, yeni aktüel kataloğunda müşterileri şaşırtacak bir ürünle karşımıza çıkıyor. Bilgisayar gibi çeşitli elektronik eşyaları da kataloglarında bulunduran ŞOK, bu hafta ASUS marka parçalı bilgisayarları müşterilerine sunuyor.
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ŞOK Market 111 bin TL’ye bilgisayar satacak
ŞOK market, 29 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında müşterilerine yüksek performanslı bir bilgisayar sunuyor. Bu bilgisayar, en güçlü ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX 4090’a sahip. ŞOK, bu özel bilgisayarı 111 bin TL’ye satışa sunacak.
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Tüketicilerin ilgi ve merakla takip ettiği bilgisayarın özelliklerinin ise şöyle olduğu biliniyor:
- İşlemci: Intel i7-13900K
- Depolama: 2 TB SSD (modeli bilinmiyor)
- Güç kaynağı: ASUS 1200W 80+ Platinum
- Kasa: ASUS Helios ATX MidTower (Siyah)
- Ekran kartı: ASUS RTX4090 24 GB (modeli bilinmiyor)
- Anakart: ASUS Z790 DDR5 ATX (modeli bilinmiyor)
- RAM: 2×16 GB DDR5 (modeli bilinmiyor)
Bu hafta ŞOK markette, farklı bütçelere uygun çeşitli bilgisayar modelleri de satışa sunulacak. Fiyatları 10.799 TL ile 34.499 TL arasında değişen 7 farklı modelin yer aldığı katalogda, müşterilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun seçenekler sunulacak.
ŞOK tarafından satılacak oyun bilgisayarları
- PRAG INTEL I3-10105F FreeDos Gaming PC : 10 bin 799 TL
- Asus Prime H510M-E Anakart
- Asus GTX1650 4GB Ekran Kartı
- 650W 80+ RGB Kasa
- 16GB DDR4 3200 MHZ Ram
- 512 GB M2 SSD
- Stok:40 Adet
- LONDRA INTELI3-10105F FreeDos Gaming PC: 11 bin 799 TL
- Asus Prime H510M-E mATX Anakart
- Asus GTX1660S 6GB Ekran Kartı
- 650W 80+ Kasa
- 16GB DDR4 3200 MHZ Ram
- 512 GB M2 SSD
- Stok:50 adet
- BERLİN AMD Ryzen 5500 FreeDos Gaming PC: 13 bin 499 TL
- Asus Prime B450M-K II anakart
- Asus RX6600 8GB Ekran Kart
- Asus AP201 siyah mATX Kasa
- Asus 550W 80+ Bronz
- 16GB DDR4 3200 MHZ Ram
- 512 GB M2 SSD
- Stok:50 adet