ŞOK market, 29 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında müşterilerine yüksek performanslı bir bilgisayar sunuyor. Bu bilgisayar, en güçlü ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX 4090’a sahip. ŞOK, bu özel bilgisayarı 111 bin TL’ye satışa sunacak.

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