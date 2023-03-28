Teknoloji dünyasının önde gelen markalarından Realme, yeni modeli 9i ile Türkiye pazarına adım atıyor. 33W hızlı şarj desteği ve 8GB‘a kadar arttırılabilir RAM kapasitesi ile dikkat çeken Realme 9i, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Qualcomm’un Snapdragon 680 işlemcisinden gücünü alan Realme 9i. 6 nm üretim teknolojisi kullanılarak elde edilen bu işlemci, 2.4 GHz frekans hızına ve Adreno 610 grafik işlem birimine sahip. Cihazın RAM’ine baktığımızda, 6GB LPDDR4x bellek bulunuyor ve aynı zamanda 128GB UFS 2.2 depolama alanı da sunuyor.

Ekran kısmında, 6.6 inç IPS LCD bir panel bulunuyor ve 1080×2412 (FHD+) çözünürlüğe sahip. Bu ekran 401 PPI yoğunluğunda ve 90Hz tazeleme hızını destekliyor. Realme 9i’nin kamerası da oldukça başarılı. Cihaz, 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü barındıran üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta ise 16 megapiksel bir özçekim kamerası yer alıyor.

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Realme 9i, 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor ve 33W’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Cihazın işletim sistemi, Android 11R tabanlı Realme UI 2.0 ile kutudan çıkıyor ve Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 gibi teknolojileri de destekliyor. Realme 9i’nin performans özellikleri ve göz alıcı tasarımı, teknoloji meraklılarının ilgisini çekecektir.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

GPU: Adreno 610

RAM: 6 GB LPDDR4x

Depolama: 128 GB UFS 2.2

Hafıza kartı desteği: Var

Kamera: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel

Ön kamera: 16 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh 33 W

İşletim sitemi: Android 11R

Arayüz: realme UI 2.0

Realme 9i’nin Türkiye fiyatı ve satış noktaları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, markanın Türkiye pazarındaki varlığının güçlenmesi için bu adımın önemli olduğu düşünülüyor.