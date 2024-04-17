ŞOK İstegelsin satın alımı Türkiye’nin gündeminde. ŞOK Marketler, online market platformu İstegelsin’i satın alarak Cepte Şok uygulamasına yeni özellikler ve ürünler eklemeyi planlıyor.

ŞOK Marketler, İstegelsin’i 220 Milyon TL’ye Satın Aldı

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden biri olan ŞOK Marketler, online market platformu İstegelsin’i satın aldığını duyurdu. KAP üzerinden yapılan açıklamaya göre Söz konusu satın alma işlemi 220 milyon TL karşılığında gerçekleşti.

Bu satın alımın ardından ŞOK Marketler, online market hizmeti sunan Cepte Şok uygulamasında önemli değişiklikler yapmayı hedefliyor. Zira İstegelsin online market platformları arasında ciddi bir deneyime sahip. ŞOK da bundan yararlanacak.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, İstegelsin’in tamamının satın alındığını ve bu süreçte finansal borç olmadığını vurguladı. Satın alma bedelinin, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından yapılan bir rapora dayanarak belirlendiği belirtildi.

İstegelsin’in satın alınmasıyla birlikte Cepte Şok uygulamasında yeni bir dönemin başlayacağı öngörülüyor. Cepte Şok’un ürün yelpazesi genişleyecek ve müşterilere daha çeşitli ürünler sunulacak. Ayrıca, İstegelsin’in hızlı teslimat altyapısı da Cepte Şok’un hizmet kalitesini artıracak.

İstegelsin, 2019 yılında faaliyete geçmiş ve kısa sürede online market sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmiş durumda. Market, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine birçok ürünü hızlı bir şekilde teslim ediyor. İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bodrum, Eskişehir, İzmir ve Manisa gibi şehirlerde hizmet veren İstegelsin, önemli bir altyapıya sahip.

ŞOK Marketler’in İstegelsin’i satın alması, online market sektöründe rekabetin artmasına ve müşterilere daha geniş ürün seçenekleri sunulmasına olanak sağlayacak gibi görünüyor. Bu satın alma işlemi, online alışverişin Türkiye’deki büyümesini destekleyebilir ve tüketicilere daha fazla kolaylık sağlayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu satın alım online market sektörüne nasıl yansıyacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!