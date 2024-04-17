Ruhi Çenet YouTube kanalı hacklendi haberi Türkiye’nin gündeminde. Ünlü içerik üreticisi Çenet’in YouTube kanalı, son zamanlarda kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirildi. Kanalın adı “Ripple” olarak değiştirildi ve içerikler kripto para hakkında bilgiler içeren canlı yayınlarla dolduruldu.

İçindekiler Ruhi Çenet YouTube Kanalı Kripto Para Dolandırıcıları Tarafından Hacklendi

Ruhi Çenet YouTube Kanalı Kripto Para Dolandırıcıları Tarafından Hacklendi

Ruhi Çenet YouTube kanalı, kısa bir süre önce kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirildi. Kanalın adı değiştirilerek “Ripple” olarak güncellendi ve sahte kripto para içerikleriyle dolu videolar yayınlandı.

Bu içerikler arasında “Ripple’dan SEC’in 2 Milyarlık Cezasına Yanıt! XRP FİYAT TAHMİNİ” gibi başlıklar bulunuyor. Daha önce Türkiye’den başka büyük YouTube kanalları da çalınmış ve benzer içerikler paylaşılmıştı.

Ruhi Çenet, kanalını geri aldığını duyurduktan birkaç gün sonra, bugünlerde yeniden kanalın ele geçirildiği ortaya çıktı. Kanal, tekrar Ruhi Çenet’e ait olmayan içeriklerle dolduruldu ve kullanıcılar yanıltıldı.

Kısa bir süre önce Çenet’in YouTube kanalında Gazeteci Tucker Carlson ile Telegram kurucusu Pavel Durov arasındaki bir röportajın canlı yayını yapıldı.b

Bu yayında hediye kazanmak için bir de QR kod paylaşılmış durumda. Biz bu kodları ne olursa olsun okutmamanızı öneriyoruz, zira bunlar dolandırıcılık girişimlerine yol açabilir.

Ruhi Çenet YouTube kanalının yeniden ele geçirilmesi, internetin güvenlik açıklarına ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Kullanıcılar, bu tür durumlarda dikkatli olmalı ve şüpheli içeriklere karşı temkinli davranmak durumunda.

Bu oldukça trajik bir olay olsa da, Çenet’in başına daha önce böyle bir şey gelmiş olması olayı trajikomik bir hale sokmuş durumda. Sosyal medyada “Herhalde hesabın şifresi ruhicenet1234” tarzında yorumlar dolaşmaya başladı bile.

Bizler de Çenet’in YouTube kanalı hakkındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Yaklaşık 9 milyon abonesi olan Ruhi Çenet YouTube kanalı YouTube ile yapılacak görüşmeler sonucu büyük ihtimalle asıl sahibine teslim edilecek, ancak bunun oldukça meşakkatli bir süreç olduğunu hatırlatalım.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Çenet’in YouTube kanalı geri alınacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!