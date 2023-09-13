Her yıl olduğu gibi, Apple’ın yeni ürün lansmanı bu yıl da milyonlar tarafından izlendi ve herkesin aklından “Acaba bir iPhone almanın vakti geldi mi?” sorusu geçti. Yeni iPhone 15 serisine terfi etmeyi kararlaştıran ve daha önceden Apple’ın meşhur parlatma bezini alanlar için iyi bir haberimiz var! iPhone 15 için yeni bir parlatma bezi almanıza gerek yok!

Apple Parlatma Bezi, Yeni iPhone 15 ve Apple Watch Modelleriyle Uyumluymuş!

Apple, tanıtımın hemen ardından web sitesini güncelleyerek Parlatma Bezi’nin desteklediği ürün yelpazesini genişletti.

Şimdi bu özel bez, şu yeni ürünleri de temizlemek için kullanılabilecek:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 9

Bu, Parlatma Bezi’nin şimdiye kadar yaklaşık olarak 120 farklı Apple cihazını temizleyebildiği anlamına geliyor. Apple, bu bezin “aşındırıcı olmayan malzemesiyle” tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizleyebileceğini garanti ediyor.

Bu bez, orijinal olarak M1 Pro ve Max çipleri ve üçüncü nesil AirPods ile birlikte piyasaya sürüldü. Ancak şimdi, yeni nesil iPhone’lar ve Apple Watch’lar için de kullanılabilecek. Bu, Apple ürünlerinizin temiz ve parlak kalmasını sağlamak için “619 TL gibi gerçekten çok cüzi bir rakama” Apple ürün sahiplerine pratik bir çözüm sunuyor.

Eğer mikrofiber bezimi bile Apple markası olmadan kullanamam diyorsanız, bu haber sizin için çok sevindirici olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın 619 TL’ye satılan parlatma bezi marketlerden 10 liraya aldığımız mikrofiber bezlere taş çıkarır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz!