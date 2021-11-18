Soğuk Cüzdan (Donanım Cüzdanı) Nedir? | Ne İşe Yarar? | Nasıl Kullanılır? | Hangisini Satın Almalı?

Daha önce elektronik cüzdan kullanarak kripto varlıkları çalınan bir ofis arkadaşımızın yaşadıklarını ayrı bir videoda anlatmıştık. Bu noktada kendini daha da güvene almak isteyenler arasında en popüler çözümse soğuk cüzdanlar yani diğer adıyla donanım cüzdanları. Peki donanım cüzdanları nedir, gerçekten güvenliler mi ve satın almaya değer mi gibi soruları sizler için yanıtladık.

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Soğuk cüzdanların çalışma prensibi nedir?

Soğuk cüzdanlar, blockchain üzerinde size özel bir “Private Key” tahsil ederler. Fakat diğer yöntemlerden farklı olarak soğuk cüzdan üzerinde yapacağınız işlemler, fiziksel olarak onay verilmeden gerçekleştirilemez. İşte soğuk cüzdanı güvenli yapan da budur. Herhangi biri, elektronik cüzdanınıza yasa dışı yollardan erişirse, bütün bakiyenizi boşaltabilir fakat soğuk cüzdanda bu durum pek de mümkün değil. Soğuk cüzdan konusunda en önemli şeyse, kurtarma kelimeleriniz. Kurtarma kelimelerinizi ne olursa olsun asla ve asla dijital ortamda herhangi bir belgenin içine atmayın veya fotoğrafını çekip bir yere yüklemeyin. Çünkü şuanda günümüzün en popüler siber saldırıları da bu tip kelimeler üzerinden yapılıyor. Kurtarma kelimelerinin bilgisayarınızdaki varlığını keşfeden bilgisayar korsanları buradan yola çıkarak cüzdanınıza erişebiliyor ve kontrolü sizin elinizden alabiliyor.

Ledger, Trezor gibi farklı markaların farklı modellerinin bulunduğu soğuk cüzdanlar arasında, hangisini tercih edeceğiniz tamamen size kalmış. Şayet ben Ledger’ın Nano X modelini kullanıyorum fakat en iyi odur gibi bir iddiam yok; sadece tecrübe ettiğim için kullanımına daha hakimim. Siz de farklı marka ve model soğuk cüzdanlar kullanıyorsanız satın alacağınız cüzdanın özelliklerini iyi araştırın derim. Örnek olması açısından satın alabileceğiniz soğuk cüzdan modellerini listeledim; buraya tıklayarak Hepsiburada ve Trendyol üzerinden bu soğuk cüzdanları inceleyebilirsiniz.

Hepsiburada için: https://app.hps.im/d7ct/770b35a8

Trendyol için: https://ty.gl/lf01dlbg06

Soğuk cüzdanınıza nasıl transfer yapabileceğinizi veya soğuk cüzdandan borsaya nasıl transfer yapabileceğinizi görmek için yayınladığımız videoya göz atabilirsiniz.