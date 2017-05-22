SoftBank ve Suudi Arabistan Dünyanın En Büyük Teknoloji Yatırımını Yapıyor

Normalde büyük bir firmanın yaptığı büyük yatırımlar pek konuşulmaz ancak SoftBank ile Suudi Arabistan hükümeti daha önce görülmemiş bir şey yaptı.

Sprint’in sahibi olan SoftBank ve Suudi Arabistan yaklaşık 93 milyar$’lık Vision Fund isimli bir teknoloji yatırım fonu kurdu. Dünyanın en büyük teknoloji geliştirme yatırımı olarak ortaya çıkan Vision Fund aynı zamanda en büyük özel yatırım fonu oldu. Önümüzdeki 6 ay içerisinde diğer şirketlerin katılımıyla fonun değeri 100 milyar$’a gelecek.

Vision Fund’a Apple, Qualcomm, ARM, Foxconn ve Sharp gibi dünyanın teknoloji devleri milyonlarca dolar değerinde yatırım yaptı. Softbank ile Suudi Arabistan hükümetinden sonra en büyük yatırı Abu Dhabi merkezli Mubadala Investment yaptı. Mubadala Investment’ın yatırımı yaklaşık 15 milyar$.

Yapılan yatırımlar teknoloji firmaları için çok büyük bir şey ifade etmez. Apple’ın yaptığı 1 milyar$ değerindeki yatırımı çok büyük sayılmaz ancak sonunda toplanan miktar dudak uçuklatan cinsten. Vision Fund’ın yatırımları hemen etkisini göstermese de yatırımcılar kartlarını doğru oynadığında geleceği önemli ölçüde değiştirebilir.