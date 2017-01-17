Konsol sahipleri bu habere bir hayli üzülecek. Duyurulan bilgiye göre açık beta yalnızca PC için olacak.

CI Games‘in birinci şahıs bakış açılı olan açık dünya keskin nişancı oyunu Sniper: Ghost Warrior 3‘nin açık betası duyuruldu. Bugünden itibaren (17 Ocak Salı) oyunun resmi internet sitesinden beta için kayıt olabilir, şansınız yaver giderse de ilgili açık beta sürümünü oynayacak şanslı kişilerden biri siz olabilirsiniz. Beta; “Cutoff” ve “Blockout” isimlerinde iki adet tek oyunculu görevler barındıracak. 3 Şubat tarihinde başlayacak bu betadan yalnızca PC sahipleri yararlanabilecek.

Yukarıda bahsettiğimiz görevlerin açıklanan bilgileri ise şu şekilde:

Cutoff: Bu görevde “The Separatists” geniş çaplı bir anten dizisini kontrol edecek. Bu antenler ile uyduları kontrol edebilecekler. Böylece düşman askerlerinin hareketlerini izleyip diğer yerleşim bölgeleri ile iletişim halinde olabilecekler. Jon’nun görevi ise bir şekilde onların üstlerine sızıp bu uyduların yönergelerini değiştirmek olacak. Böylece düşman askerlerinin iletişimlerini dinleyebilecek, kendisine ve takım arkadaşlarına büyük bir avantaj oluşturabilecek.

Blockout: Bu görev, diğer görevin aksine biraz daha “verilen bir kişiyi ortadan kaldırma” görevi üstleniyor. Jon’un işbirlikçisi Rotki Lions; kendisinin en çok aranan listesinden isimler ve bulundukları lokasyon bilgilerini Jon’a iletir. Bu kişiler, Jon’un ortadan kaldırdıktan sonra Gürcistan’a barış getirecek savaş suçlularını içermektedir.

Açık dünya (Open-World) temasını sonuna kadar kullanmak isteyen oyun, adeta oyunculara bu görevleri tamamlamaları için taktiksel davranmak zorunda bırakacak. “Buradan mı gitsem daha doğru olur yoksa diğer noktadan mı; düşmanımı uzak bir mesafeden dürbünlü tüfeğim ile sessizce mi ortadan kaldırmam daha doğru olur yoksa yakın mesafeden mi?” gibi sorular oyun boyunca kafanızın içerisinde dönüp dolaşacak.

Sniper: Ghost Warrior 3, 4 Nisan 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Ayrıca çoklu oyuncu modunu da barındıracak olan oyun; günümüz Gürcistan’ına barış getirmek için çalışan Amerikan Deniz Piyade Kaptanı Jonathan “Jon” North’un hikayesini konu alacak. Oyun içerisinde bir görevi gösteren aşağıdaki videoyu izleyebilir, Sniper: Ghost Warrior 3 için ilk izlenimler elde edebilirsiniz.