Razer, bulut konsolları alanındaki yeni çözümünü Razer Edge 5G ile duyurdu. 5G bağlantı desteğine sahip türünün ilk cihazı olarak görünen Edge 5G, potansiyel olarak kullanılabilirliği için büyük bir adımı temsil ediyor.

Razer Edge 5G’nin resmi tanıtımının 15 Ekim 2022’de yapılması planlanıyor ve bu tarihte elbette fiyatı da dahil olmak üzere hakkında çok daha fazla ayrıntıya sahip olacağız, ancak son günlerde birkaç bilgi zaten ortaya çıktı. Razer Edge 5G, aralarında daha önce Logitech G Cloud’u gördüğümüz yeni bulut konsolu önerileri arasında oldukça gelişmiş bir çözüm olarak kendini gösteriyor.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world's first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl

— George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) September 28, 2022