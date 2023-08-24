Qualcomm, özel oyun cihazlarının özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yeni Snapdragon G Serisi ile taşınabilir oyunlara yönelik çözümler sunuyor. Snapdragon G Serisi üç farklı katmanda bulunmaktadır: G1, G2 ve G3. Bu yeni seri, taşınabilir oyun deneyimini daha da geliştirmek amacıyla tasarlanıyor.

Snapdragon G1: Snapdragon G1, fansız el tipi oyun cihazlarını hem yerel olarak hem de bulut üzerinden sorunsuz oyun akışı için güçlendiriyor. Gecikmesiz bağlantılar ve uzun pil ömrü sayesinde konsol ve PC oyunlarının kesintisiz keyfini çıkarmayı sağlıyor. Snapdragon G1 Gen 1 Platformu, Qualcomm Kryo CPU (8 Çekirdekli) ve Adreno A11 GPU ile elde taşınır oyun akış kalitesini optimize ediyor.

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Snapdragon G2: Snapdragon G2, verimli bir işlemci ve gelişmiş bağlantı teknolojileri (Qualcomm FastConnect 6700) sayesinde tam özellikli mobil ve bulut oyunları için tasarlanmıştır. Snapdragon G2 Gen 1 Platformu, optimize edilmiş Kryo CPU (8 Çekirdek), oyun odaklı Adreno A21 GPU ve Snapdragon X62 5G Modem-RF Sistemi ile üst düzey mobil ve bulut oyun deneyimleri sunuyor.

Snapdragon G3: Snapdragon G3, oyun yeniliklerini kullanarak üstün performans ve özellikler sunmayı hedefler. En son eklenen Snapdragon G3x Gen 2 Platformu, 8 çekirdekli Kryo CPU ve Adreno A32 GPU ile daha yüksek CPU performansı ve GPU hızı sunar. Ayrıca Snapdragon Sound Technology Suite ile donatılmıştır, bu da donanım hızlandırmalı ışın izleme, oyun süper çözünürlüğü, XR cam bağlantısı ve düşük gecikmeli premium Bluetooth ses gibi gelişmiş oyun özelliklerini içerir. Wi-Fi 7 Yüksek Bant Eşzamanlı (HBS) ve 5G sub-6 ve mmWave bağlantıları ile yüksek hızlı kablosuz bağlantı imkanı sağlıyor.

Qualcomm , Snapdragon G Serisi Platformları destekleyen taşınabilir oyun cihazlarının geliştirilmesi için çeşitli şirketlerle ortaklık kuruyor. Bu sayede üst düzey özel oyun cihazlarının piyasaya sürülmesi hızlandırılıyor ve elde taşınabilir oyun tasarımlarının gelecekteki gelişimi destekleniyor. Snapdragon G3x Gen 2 belirli OEM’ler ve ODM’ler tarafından kullanılabiliyor. Bu tasarım, daha fazla inovasyon ve gelişmiş taşınabilir oyun deneyimleri için bir temel oluşturuyor.