Bu yılın başlarında Google , yaklaşmakta olan Android Auto için tamamen yeni bir kullanıcı arayüzü sunacağını son kullanıcılarla paylaşmıştı. Android Auto’nun yeni kullanıcı arayüzü oldukça ilginç görünüyor. Yeni tasarımda yeni çok sütunlu tasarımın dahil edilmesinin kullanılabilirliği önemli ölçüde arttırdığını söyleyebiliriz. Google, daha önce yeni kullanıcı arayüzünün 2022 yazında herkesin kullanımına sunulacağını belirtmiş ancak şirket bu sözünü yerine getirememişti. Teknoloji devi nihayet güncellemeyi yayınlamaya başladı. Ancak henüz beta sürümünde olmasından mütevellit tüm kullanıcılar için yüklenebilir değil.

Android Auto’nun yeni güncellenmiş kullanıcı arayüzünden biraz bahsedelim. Yeni arayüz; basit, minimalist ve akıcı bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Google, ekran boyutuna ve en boy oranına bağlı olarak çok sayıda widget görüntüleyen bölünmüş ekranlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olduğundan, kullanıcı arayüzünün her tür ekranı benimsemesini sağlayan bir otomatik yeniden tasarlama işlevini de bünyesine katmış. Yeni uygulama arayüzü, sürücünün erişilebilirliği için de geliştirilmiş. Android 12L sürümündeki uygulama yuvasına oldukça benzeyen yeni uygulama yuvası bulunuyor ve bu uygulama yuvası uygulamalar arasında geçişi oldukça kolaylaştırmış.

Multimedya kartının boyutu artık dinamik olarak değişebiliyor. Google, yeni arayüzle birlikte Android Auto’nun Material You renk temasıyla uyumlu olduğunu da belirtti. Saat alanına basarak artık bildirimlere uygun tek bir yerden erişebilirsiniz. Tek bir kaydırma ile Google Asistan’ın müzik ve medya önerilerine erişebileceksiniz.

Haberin başında dediğimiz gibi Android Auto’nun yeni sürümüne şu anda yalnızca genel betaya kaydolanlar tarafından ulaşılabilir. Bu nedenle genel beta kullanıcılarından biri değilseniz, şu anda yeni kullanıcı arayüzünün keyfini çıkaramayacaksınız. Ancak sistemin kararlı sürümünün genel beta sürümünden sonra geldiği göz önüne alındığında, tam kararlı sürümün önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz. Google’ın şu anda bunun için resmi bir sözü yok.