Snapdragon 8 Gen 3 ile Snapdragon 8 Gen 2 arasında bir yer bulan ve her iki yonga setinin özelliklerini birleştiren Snapdragon 8s Gen 3, telefon üreticilerine daha uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. Peki, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4’ün piyasaya sürülmesinden sonra bu eğilim devam edebilir mi? İşte Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti hakkında ortaya çıkan son sızıntılar.

Bu yıl, dikkat çeken bir unsur Snapdragon 8 Plus Gen 3’ün olmamasıydı, ancak Snapdragon 8 Gen 3 hala yüksek CPU ve GPU saat hızlarında çalışıyor. Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3’ü piyasaya sürerek yonga seti ilerlemesinde bir adım geri attı; bu, şirketin üst düzey teklifinden daha yavaş olacak, ancak neden böyle bir karar verildi? Qualcomm gibi fabrikasız yarı iletken üreticileri, her geçen yıl daha iyi performans ve güç tüketimi sunmayı hedefleyen son teknoloji yonga setlerini seri üretmeye doğru ilerliyor.

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Qualcomm ve MediaTek gibi şirketler, Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 gibi 3nm akıllı telefon yonga setlerini premium cihazlarda sunuyor. Ancak, 3nm sürecini kullanarak binlerce levhayı tasarlamak, imal etmek ve üretmek pahalıdır ve bu maliyetler henüz düşmedi. Bu durum, yonga setlerinin fiyatlarının artacağı anlamına geliyor ve bu da telefon üreticilerini zor durumda bırakıyor. Bu maliyet artışları, müşterilere rekabetçi fiyatlar sunulduğunda daha da artar.

Bu zor durumda, Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 gibi yarı özel yonga setleri sunduğu göz önüne alındığında, gelecekte Snapdragon 8s Gen 4 için benzer bir yaklaşım mümkün olabilir. Qualcomm’un özel Oryon çekirdeklerine geçmesi, Snapdragon 8 Gen 4’ün daha pahalı olacağını öne sürüyor. Bu durumda, Qualcomm’un müşterilere bir çıkış yolu sunması gerekebilir. Snapdragon 8s Gen 4, Snapdragon 8 Gen 4’ün azaltılmış saat hızlarına sahip daha yavaş bir versiyonu olabilir, ancak aynı özel Oryon çekirdeklerini koruyarak üstünlük sağlayabilir.

Qualcomm ayrıca, Snapdragon 8s Gen 4’ü 4nm yerine 3nm sürecinde üreterek telefon üreticilerine ek teşvikler verebilir. Bu yaklaşım, gelecekteki akıllı telefon sahiplerine daha yavaş ancak daha hızlı bir silikon deneyimi sunabilir. Bu kararlar, Qualcomm’un müşterilerine rekabetçi fiyatlarla ürün sunma çabasıyla uyumlu olabilir ve Snapdragon 8s Gen 4, bu çabaların bir sonucu olarak karşımıza çıkabilir.