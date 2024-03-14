Qualcuomm, heyecan verici bir etkinliğe hazırlanıyor ve 18 Mart’ta Çin’de gerçekleşecek bu etkinlik, akıllı telefon endüstrisinde bir dönüm noktası olabilir. Ancak, şirket hala perdeyi kaldırmadı ve neyi duyuracağını resmen açıklamadı. Ancak, birçok gözlemci ve endüstri uzmanı, Snapdragon 8s Gen 3 gibi güçlü bir yonga setinin tanıtılma olasılığı üzerinde spekülasyonlar yapılıyor.

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Snapdragon 8s Gen 3, Cortex-X4 çekirdeğini içeren Snapdragon 8 Gen 3 ile benzer bir mimariye sahip olabilir. Ancak, bu yeni yonga setinin, özellikle Adreno 735 GPU gibi yenilikçi bileşenlerle farklılaşabileceği düşünülüyor. Qualcomm’un yeni yonga seti, yakında piyasaya sürülecek olan Realme gibi markaların amiral gemisi telefonlarında yer alacak. Bu, Snapdragon 8s Gen 3’ün sektörde hızla kabul gören ve tercih edilen bir yonga seti olma potansiyeline işaret ediyor.

Snapdragon 8s Gen 3’ün yanı sıra, Qualcomm’un etkinlikte Snapdragon 7+ Gen 3’ü de tanıtma olasılığı bulunuyor. Bu yonga seti de oldukça iddialı özelliklere sahip olabilir ve Qualcomm’un güçlü yonga seti portföyünü genişletebilir. Özellikle, AnTuTu’da 1,5 milyon puan alarak ve GPU performansı açısından Snapdragon 8 Gen 2 ile eşit seviyede olduğu belirtilen Snapdragon 7+ Gen 3, kullanıcılar için yüksek performans vaat ediyor.

Yonga setlerinin gelecekteki telefonlarda kullanılacağı da merak konusu. Realme GT Neo 6, muhtemelen Snapdragon 8s Gen 3 SoC’yi kullanan ilk telefonlardan biri olabilirken, Realme Neo 6 SE’nin Snapdragon 7+ Gen 3 (SM7675) SoC’yi kullanması bekleniyor. Ayrıca, Redmi Note 13 Turbo, iQOO Neo 9 serisi telefonlar ve Vivo Pad 3 gibi yeni cihazlar da Snapdragon 8s Gen 3 ile piyasaya sürülebilir.

Bu gelişmeler, akıllı telefon endüstrisinin rekabetçi doğasını ve teknolojinin hızla evrimleşen yönlerini yansıtıyor. Qualcomm’un yeni yonga setleri, kullanıcıların daha hızlı, daha verimli ve daha güçlü cihazlarla tanışmasını sağlayabilir, bu da mobil deneyimlerini daha da geliştirebilir. Henüz resmi açıklamalar gelmemiş olsa da, 18 Mart’taki etkinlik, birçok telefon tutkunu ve endüstri uzmanı tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.