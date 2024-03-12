Teknoloji dünyasında heyecan uyandıran gelişmeler, Apple’ın bu yılın sonlarında piyasaya sürmeyi planladığı yeni telefonu Apple A18 Pro hakkında giderek artan bir merakı beraberinde getiriyor. Ancak, bazı öngörüler, bu yeni telefonun rakiplerine karşı ne kadar rekabetçi olacağı konusunda şüpheleri de beraberinde getiriyor.

İçindekiler Apple A18 Pro çok fena olacak

Apple A18 Pro çok fena olacak

Apple A18 Pro’nun piyasaya sürülmesiyle birlikte, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max gibi daha yüksek fiyatlı modellere güç vereceği düşünülüyor. Ancak, daha uygun fiyatlı modeller arasında A17 Pro’nun da yer alacağı tahmin ediliyor. Ancak, yapılan bir ihbar, A18 Pro’nun önceki modele kıyasla sadece %10’luk bir performans artışı sağlayabileceğini iddia ediyor. Bu durum, Apple’ın “Pro” cep telefonlarından alınan primi haklı çıkarmakta zorlanabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

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Teknoloji meraklıları, A18 Pro’nun performansı konusunda çeşitli tahminlerde bulunuyorlar. @negativeonehero isimli bir kullanıcı, A18 Pro’nun bazı ayrıntılarını paylaşırken performansını “A17 Pro + %10” olarak tanımladı. Bu, A18 Pro’nun Geekbench 6 testinde 8.000 puanın üzerine çıkması gerektiği anlamına geliyor. Ancak, bu rakam, Apple’ın rakipleri Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 ile rekabet etmekte zorlanabileceği anlamına geliyor.

8140 = 8130 + 10 (percent)

Android fanboys can start celebrating now. — Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) January 22, 2024

Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 gibi rakiplerinin çok çekirdekli performans açısından oldukça güçlü olduğu söyleniyor. Özellikle Qualcomm’un ilk 3nm yonga seti, A18 Pro’nun önemli ölçüde gerisinde kalmayacak gibi görünüyor. Ancak, A18 Pro’nun tek çekirdek performansının daha iyi olabileceği tahmin ediliyor.

Apple’ın Apple A18 Pro’nun çok çekirdekli performansını kasıtlı olarak düşük tutması da bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Özellikle, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in daha büyük bir bataryaya sahip olacağı daha önceden bildirilmişti. Bu durum, Apple’ın daha fazla verimlilik sağlamak amacıyla farklı bir yaklaşım benimseyebileceği anlamına geliyor.

Ancak, Apple’ın silikon departmanından yetenekli kişilerin ayrılması ve bunların daha yeşil alanlar araması, şirketin bu yeni nesil yonga seti konusunda ne kadar başarılı olabileceği konusunda bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle, A15 Bionic’in 2021’de piyasaya sürülmesi sırasında Apple’dan ayrılan birkaç çip mühendisinin olması, yonga setinin performansını etkileyebilir. Bu nedenle, Apple’ın A18 Pro ile ne kadar başarılı olacağı merakla bekleniyor.