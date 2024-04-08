Qualcomm‘un son çıkardığı Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) işlemci, güçlü performansıyla dikkat çekiyor ancak bütçe dostu bir seçenek sunarak kullanıcıları cezbediyor. Bu yeni sürüm, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla daha uygun fiyatlı olmasına rağmen etkileyici özellikler sunuyor.

Son olarak, ITHome tarafından yayınlanan fotoğraflar, 8s Gen 3’ün fiziksel boyutunu açığa çıkardı. Normal Snapdragon 8 Gen 3’e göre daha küçük olan bu yeni işlemcinin boyutları, %34.73 oranında bir azalma gösteriyor. Snapdragon 8s Gen 3, 8.40×10.66 mm boyutlarıyla oldukça kompakt bir yapıya sahip.

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Snapdragon 8s Gen 3, sadece fiziksel olarak küçük olmakla kalmıyor, aynı zamanda bellek yapılandırması da daha az olan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ultra büyük X4 çekirdeğinin L2 önbelleği 2 MB’tan 1 MB’a düşürülmüş durumda. Benzer şekilde, L2, L3 ve SLC önbellek boyutlarında da azalmalar mevcut.

Bu yeni işlemci, TSMC’nin 4nm sürecini kullanıyor ve CPU yapılandırması Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla biraz farklılık gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 3’te bulunan 3,3 GHz X4 çekirdeği yerine, Snapdragon 8s Gen 3’te 3GHz X4 çekirdeği bulunuyor. Ayrıca, GPU tarafında da farklar mevcut; 8s Gen 3, daha az güçlü bir Adreno 735 GPU kullanıyor.

Bellek desteği, video kayıt yetenekleri ve video kodlama/kod çözme konularında da sınırlamalar bulunan Snapdragon 8s Gen 3, orta sınıf amiral gemisi cihazları için uygun maliyetli bir seçenek olarak konumlandırılıyor. Ancak, günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunması bekleniyor.