Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 800U chipsetli Redmi Note 9T, Geekbench’de göründü
Redmi Note 9T, Twitter’da Abhishek Yadav adlı hesabın paylaşımında Geekbench skorları ile birlikte görüntülendi. Cihaz, Redmi Note 9 5G gibi MediaTek Dimensity 800U chipset ile geliyor. Geekbench’e göre global versiyon Android 10 sürümüyle gelebilir. Daha önce Geekbench üzerinde M2007J22G model numaralı bir cihaz görüntülenmişti. Aynı model numaralı bir cihaz, Malezya’nın SIRIM ve Tayland’ın NBTC sertifikalarını almıştı. NBTC, cihazın Redmi Note 9T 5G olduğunu açık etti.
İlginizi çekebilir: Yeni Redmi Note 9 Serisi Kısa Sürede 1 Milyon Satışa Ulaştı!
Redmi Note 9T kullanıcılara neler sunuyor
MediaTek Dimensity 800U chipset ve ARM MT6853T işlemci ile piyasaya çıkacak cihaz 4GB RAM ve 5G desteğiyle gelecek. Daha önce Qualcomm Snapdragon 662 chipset ve 8GB’a kadar RAM’e sahip olacağı tahmin ediliyordu. Ayrıca görseller, global versiyonun Redmi Note9 5G gibi Android 10 işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor. Cihazın Geekbench-5 skorları ise tek çekirdekte 598 ve çok çekirdekte 1760 olarak görünüyor.
Twitter’da paylaşılan görsele göre Redmi Note 9T, tıpkı Redmi Note 9 5G gibi dairesel yapıdaki üçlü arka kameraya ve sol üst köşede bulunan delikli yapıdaki bir adet ön kameraya sahip olacak. Ayrıca sağ tarafında ses açma kapama tuşları ve parmak izi okuyucu bulunacak. Tasarım, Redmi Note 9 5G‘den pek farlı görünmüyor. Note 9T 5G’nin 6.53-inch FHD+ LCD ekranı ve dairesel arka kamera grubunda ise, 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP’lik üçüncü bir kamerayı barındırması bekleniyor. Bunlara ek olarak cihazın 5000 mAh batarya, 22.5w hızlı şarj desteği de sunacağı tahmin ediliyor.
Redmi Note 9T‘nin resmi olarak ne zaman duyurulacağı ve satış fiyatı ise henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro’nun satışa çıkacağı ülkeler belli oldu
MIUI ROM kodlarında ortaya çıkan bilgiye göre, Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro’nun satışa çıkacağı ülkeler belli oldu. Listede Türkiye de var.
İlginizi çekebilir; iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Mi 10 ve Find X2 video karşılaştırma
Xiaomi Mi 11, geçtiğimiz günlerde yapılan bir lansman ile duyuruldu. Şirketin şu ana kadar çıkardığı en gelişmiş model olan telefon, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 8GB LPDDR5 RAM, 6,81 inç 515 PPI QHD+ 120Hz AMOLED ekran ve çift hoparlör gibi özelliklerle geliyor. Her anlamda amiral gemisi özellikleri barındıran telefon, kullanıcıların hayallerini süslüyor. Yakın zamanda çıkışını yapacak olan telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise merak konusuydu. MIUI ROM kodlarında ortaya çıkan detaylarda, telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı ortaya çıktı.
Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro hangi ülkelerde satışa çıkacak
MIUI ROM kodlarında ortaya çıkan bilgiye göre, Xiaomi’nin yeni telefonunun satışa çıkacağı ülkeler belli oldu. Genel anlamda global bir çıkış gerçekleştirecek olan Xiaomi Mi 11’in, buna ek olarak Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area), Türkiye, Rusya, Hindistan, Endonezya ve Tayvan’da satışa çıkacak. Yaklaşık 600 dolar başlangıç etiketine sahip telefonun, nasıl bir satış başarısı yakalayacağı ise merak konusu.
Xiaomi için tepe modeller önemli
Hayatımıza girdiği andan itibaren fiyat, performans kelimesinin anlamını değiştiren Çinli akıllı telefon üreticisi çok sayıda akıllı telefon satsa da bunların çoğu uygun fiyatıyla dikkat çeken giriş ve orta seviye modeller. Bu satışlar önemli olsa bile, akıllı telefon üreticileri için asıl önemli olan Xiaomi Mi 11, iPhone 11 ve Samsung Galaxy S20 gibi amiral gemisi satışları. Çünkü şirketlerin asıl kazancı bu modellerden geliyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y20A modeli duyuruldu
Vivo, özellikleri itibari ile giriş segmenti bir akıllı telefon olan Y20A modelini duyurdu. Şirketin yeni telefonu pek de uygun olmayan bir fiyatı ile dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: 3.000 TL – 5.000 TL arasında ne alınır? | Akıllı telefon tavsiyeleri
Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden Vivo, X60, X60 Pro ve Y20 (2021) adlı telefonlarının ardından şimdi de Y20A olarak isimlendirdiği yeni telefonunu duyurdu.
Vivo Y20A, 6.51 inç büyüklüğünde çentikli bir ekrana sahip. HD+ çözünürlük sunan bu ekranın üzerinde 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Arka kısmında ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 13 MP çözünürlük sunan bir ana kamera, 2 MP bokeh odaklı bir kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor.
Qualcomm Snapdragon 439 işlemciden güç alan telefonun, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Android 10 tabanlı FunTouch OS 11 arayüzünü kullanan cihaz ayrıca yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu okuyucusuna da sahip.
5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Y20A, ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunuldu. Söz konusu akıllı telefonun fiyatı 155 dolar olarak açıklandı.
Vivo Y20A modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,51 inç büyüklüğünde HD+
- İşlemci: Snapdragon 439
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 11
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO 7 Snapdragon 888 ile Ocak ayında geliyor
Vivo iQOO 7 onaylandı. 11 Ocak tarihinde tanıtılacak telefon, Qualcomm Snapdragon 888 gibi tepe seviye özelliklerle gelecek.
İlginizi çekebilir: iCloud oturum açma ve etkinleştirme hatası, 36 saat sonra çözüldü!
Yıl bitmeden Vivo bombalar yağdırmaya devam ediyor. ilk olarak Samsung Exynos işlemcilerle gelen X60 serisi, hemen ardından gelen Vivo Watch haberi ve son olarak da Vivo iQOO 7. Telefon 11 Ocak tarihinde Çin’de yerel saat ile 19:30’da yapılacak bir etkinlikte tanıtılacak. Amiral gemisi olarak tanıtılacak telefonun sızan Antutu test sonuçları sayesinde teknik özelliklerinin de bir kısmına sahibiz. Antutu, akıllı telefonları karşılaştırmak ve performans ölçümü yapmak için yaygın olarak kullanılan bir Geekbench gibi bir yazılımdır.
Vivo iQOO 7 özellikleri ve Antutu skoru
Vivo iQOO 7, Qualcomm’un son mucizesi olan Snapdragon 888 işlemciden gücünü alacak. 12 GB LPDDR5 RAM ile gelecek olan cihaz 256 GB UFS 3.1 standardına sahip olacak. Aynı zamanda UFS 3.0 destekleyen 512 GB depolama seçenekli bir varyasyon da mevcut olacak. Antutu tarafından onaylanan bilgilerde 120Hz ekran tazeleme hızı da bulunuyor. Elimizde tüm teknik detaylar olmasa da Telefon, 120W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya ile gelecek ve kutudan Android 11 ile çıkacak. Cihazın Antutu skoru CPU tarafında 200616, GPU tarafında ise 340539 olmak üzere toplamda 752935.
11 Ocak Saat 19:30
Etkileyici skor ve özellikleriyle iQOO 7, 19 Ocak 2021 tarihinde Çin yerel saatiyle 19:30’da tanıtılacak. O zamana kadar muhtemelen cihazın çeşitli özellikleri hakkında gele sızıntılar sayesinde daha fazla detay ve bilgi sahibi oluruz. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 5 gün önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 5 gün önce
-
Yazan: bbozmen, 5 gün önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 5 gün önce
-
Yazan: eziodafirenze, 6 gün önce