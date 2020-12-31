MediaTek Dimensity 800U chipsetli Redmi Note 9T, Geekbench’de göründü

Redmi Note 9T, Twitter’da Abhishek Yadav adlı hesabın paylaşımında Geekbench skorları ile birlikte görüntülendi. Cihaz, Redmi Note 9 5G gibi MediaTek Dimensity 800U chipset ile geliyor. Geekbench’e göre global versiyon Android 10 sürümüyle gelebilir. Daha önce Geekbench üzerinde M2007J22G model numaralı bir cihaz görüntülenmişti. Aynı model numaralı bir cihaz, Malezya’nın SIRIM ve Tayland’ın NBTC sertifikalarını almıştı. NBTC, cihazın Redmi Note 9T 5G olduğunu açık etti.

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Redmi Note 9T kullanıcılara neler sunuyor

MediaTek Dimensity 800U chipset ve ARM MT6853T işlemci ile piyasaya çıkacak cihaz 4GB RAM ve 5G desteğiyle gelecek. Daha önce Qualcomm Snapdragon 662 chipset ve 8GB’a kadar RAM’e sahip olacağı tahmin ediliyordu. Ayrıca görseller, global versiyonun Redmi Note9 5G gibi Android 10 işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor. Cihazın Geekbench-5 skorları ise tek çekirdekte 598 ve çok çekirdekte 1760 olarak görünüyor.

Twitter’da paylaşılan görsele göre Redmi Note 9T, tıpkı Redmi Note 9 5G gibi dairesel yapıdaki üçlü arka kameraya ve sol üst köşede bulunan delikli yapıdaki bir adet ön kameraya sahip olacak. Ayrıca sağ tarafında ses açma kapama tuşları ve parmak izi okuyucu bulunacak. Tasarım, Redmi Note 9 5G‘den pek farlı görünmüyor. Note 9T 5G’nin 6.53-inch FHD+ LCD ekranı ve dairesel arka kamera grubunda ise, 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP’lik üçüncü bir kamerayı barındırması bekleniyor. Bunlara ek olarak cihazın 5000 mAh batarya, 22.5w hızlı şarj desteği de sunacağı tahmin ediliyor.

Redmi Note 9T‘nin resmi olarak ne zaman duyurulacağı ve satış fiyatı ise henüz belli değil.