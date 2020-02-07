Mobil
Snapdragon 865’li ZTE Axon 10s Pro duyuruldu!
Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, dünyanın Snapdragon 865 platformuna sahip ilk telefonu ZTE Axon 10s Pro modelini duyurdu. Yeni tanıtılan akıllı telefonun özelliklerine haberimizde yakından bakıyoruz.
ZTE Axon 10s Pro, tasarım ve donanımsal özellikleri ile geçtiğimiz yıl tanıtılan ZTE Axon 10 Pro‘ya oldukça benziyor. Yeni cihaz 6.47 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ve 19.5:9 ekran kasa oranı sunuyor. Su damlası şeklinde çentiğe sahip telefonda ekrana entegre parmak izi sensörü de bulunuyor.
ZTE Axon 10s Pro’nun kamera modülü de akıllara geçen yıl tanıttığı amiral gemisi telefonunu getiriyor. Ana kamerasında 48 megapiksel çözünürlüklü sensör barındıran model üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Ana kameraya, 20 megapiksel çözünürlüklü 125 derecelik geniş açı kamerası ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto lens eşlik ediyor. Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde.
Yeni tanıtılan akıllı telefonda bir önceki nesile göre değişen özelliklerin başında, cihaza Snapdragon 865 platformunun güç verecek olması geliyor. Bu değişiklik ile yeni model bir önceki nesile göre yüksek grafik performansı ve 5G bağlantı seçeneği sunacak. Bunlara ek olarak Wi-Fi 6 desteği de veren cihaz, Link-Booster teknolojisi ile Wi-Fi, LTE ve 5G bağlantı seçenekleri arasında anlık geçişler sunabilecek.
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ZTE Axon 10s Pro, 6/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.0 depolama alanı seçenekleri ile geliyor. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon aynı zamanda Qualcomm Quick Charge 4.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Fiyat ve tanıtım tarihi henüz duyurulmayan modelin ~500$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. ZTE yeni modeli bu fiyat ile tanıtırsa rekabetçi bir ürüne imza atmış olacak. ZTE Axon 10s Pro’nun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Mobil
Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo uygulama geliştiriciler için bir araya geldi
ABD ile Çin arasında yaşanan ticari rekabette Çinli mobil cihaz üreticileri bir araya gelerek geliştiriciler için ortak bir platform oluşturmaya karar verdi.
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Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo uygulama geliştiriciler için bir araya geldi
Huawei geçtiğimiz yılın Mayıs ayından itibaren ABD tarafından birçok ticari yasağa maruz kaldı. Görünüşe göre Amerika tarafından uygulanan bu yasaklar Çinli mobil cihaz üreticilerini birleştirdi. Huawei mobil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında uygulanan bütün ticaret yasaklarının kaldırılması durumunda bile Google hizmetlerine dönmeyeceklerini açıklamıştı. Şirket birçok temel android uygulamasını geliştirme yoluna gitmiş olsa dahi ekosistemleri içerisinde 3. Parti uygulamalarda büyük bir eksiklik görülmekte. Reuters’in yeni raporuna göre Huawei uluslararası geliştiricilere daha kolay bir teklif sunmak için Çinli mobil üreticiler olan Xiaomi, Vivo ve Oppo ile iş birliği yaptı. Global Geliştirici Hizmet Birliği (Global Developer Service Alliance) olarak adlandırılan bu birliğin Mart ayında hayata geçmesi bekleniyor.
Birliğin temel amacı, uygulama geliştiriciler için uygulamalarını geliştirebilecekleri tek bir platform yaratmak ve sonrasında bu platform üzerinden farklı markaların uygulama marketlerinde eş zamanlı olarak yayınlanabilmesi. Oyunlar, müzik, filmler, kitaplar ve dergiler platformun işlevselliğinden yararlanabilecek diğer ürün kategorileri.
Birlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Global Geliştirici Hizmet Birliği, küresel geliştiricilere içerik dağıtımı, geliştirme desteği, pazarlama operasyonu, marka tanıtımı ve trafikten para kazanma gibi operasyonlarda tek elden hizmet sunmayı taahhüt eder.
Bu yeni ittifak, Çinli üreticilerin Google ve Play Store’a karşı bağımsızlığını sağlamak için büyük bir adım. Proje henüz başlangıç aşamasında olduğu için büyük adımlar beklemiyoruz ancak bu yeni ittifakın sağlam bir uygulama portföyü oluşturması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y91C 2020 modeli duyuruldu!
Vivo, yeni akıllı telefonu Y91C 2020 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni model, telefonu aktif olarak kullanmayanlar için giriş segmenti bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
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Vivo, 2019 yılında piyasaya sürdüğü telefonlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Çinli teknoloji üreticisi, gerek fiyat performans ürünleri gerekse amiral gemisi sınıfındaki telefonlar ile adından söz ettirmeyi başardı.
Şirket, yakalamış olduğu bu ilgiyi yukarı çıkarmak istiyor. Büyük ilgi gören NEX 3 modelinden sonra yeni modeli olan giriş seviye telefonu Y91C 2020’yi duyurdu. Vivo, Y91C 2020’nin şimdilik Bangladeş için internet sitesinde satışa çıkması bekleniyor.
Cihazın özelliklerine bakıldığında performans açısından iddialı olduğunu söylemek doğru olmaz. Şirket bu cihazda uygun fiyat politikasını önde tutuyor. Buna rağmen kameralar yapay zeka ile desteklenmiş olup yüz tanıma özelliğinin bulunması da cihazı ilgi çekici kılıyor.
Vivo Y91C 2020 teknik özellikleri
- Ekran: 6.22 inç, HD+ çözünürlük sunan IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: f/2.2 diyafram açıklığında, 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 4.030 mAh
- Bağlantı: Çift SIM, 4G LTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v5.0, microUSB
- İşletim Sistemi: Android 8.1 tabanlı Funtouch OS 4.5
- Ağırlık: 163.5 gram
Son olarak Vivo Y91C 2020 modelinin fiyatı, 117 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.
Mobil
Google Maps 15. yaşına özel yeniliklerle geliyor!
Google‘ın çoğumuzun hemen hemen hergün kullandığı servisi Google Maps 15. yaşını yeni özelliklerle kutluyor. Uygulamaya gelen yeniliklere haberimizde yakından bakıyoruz.
Yeni sekme tasarımı
Google, sık kullanılan bazı sekmeleri arayüzün alt kısmına yerleştirerek uygulamayı daha kullanışlı hale getirmeyi hedefliyor. Yeni güncelleme sonrası Keşfet, İş/Ev Rotası, Kaydedilenler, Katkıda Bulun ve Duyurular sekmeleri arayüzün alt kısmına taşınacak.
Gelişmiş toplu taşıma seçenekleri
Google Maps‘in önceki sürümlerinde de sunulan toplu taşıma özellikleri daha da geliştirilmiş. Yeni geliştirmeler ile kullanıcılara toplu taşıma hakkında sıcaklık, yoğunluk bilgisi ve en önemlisi engelli kullanıcılar için sunulan imkanlar gibi bilgiler sunulacak.
Google Maps, aynı zamanda kullandığınız toplu taşıma ile ilgili geri dönüşlerinizi bildirmenize de olanak sağlıyacak. Böylece aynı toplu taşıma yolunu kullanacak kişilere şartlar hakkında daha sağlıklı bilgi sağlanabilecek.
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Yeni Google Maps logosu ve navigasyon ikonu
Google Maps’in 15. yaşına özel yeni logo ve navigasyon ikonu da tasarlanmış. Yer işaretlemek için kullandığımız toplu iğne kırmızı, yeşil, mavi ve sarı çizgilere sahip olmuş. Yeni güncelleme, kullanıcılarına Google Maps’in 15. yaşını hatırlatacak bir özellik daha bulunduruyor. Bu özellik sayesinde seyir halinde iken, aracınızı 15. yaş günü konseptine uyan renkli balonlarla süslenmiş bir araba figürü olarak göreceksiniz. Doğum günü temalı bu görsel yenilikler sınırlı süreyle kullanımda olacak.
Yeniliklerin tümüne Google Blog Post üzerinden ulaşabilirsiniz.