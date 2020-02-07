Snapdragon 865’li ZTE Axon 10s Pro duyuruldu!

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, dünyanın Snapdragon 865 platformuna sahip ilk telefonu ZTE Axon 10s Pro modelini duyurdu. Yeni tanıtılan akıllı telefonun özelliklerine haberimizde yakından bakıyoruz.

ZTE Axon 10s Pro, tasarım ve donanımsal özellikleri ile geçtiğimiz yıl tanıtılan ZTE Axon 10 Pro‘ya oldukça benziyor. Yeni cihaz 6.47 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ve 19.5:9 ekran kasa oranı sunuyor. Su damlası şeklinde çentiğe sahip telefonda ekrana entegre parmak izi sensörü de bulunuyor.

ZTE Axon 10s Pro’nun kamera modülü de akıllara geçen yıl tanıttığı amiral gemisi telefonunu getiriyor. Ana kamerasında 48 megapiksel çözünürlüklü sensör barındıran model üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Ana kameraya, 20 megapiksel çözünürlüklü 125 derecelik geniş açı kamerası ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto lens eşlik ediyor. Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde.

Yeni tanıtılan akıllı telefonda bir önceki nesile göre değişen özelliklerin başında, cihaza Snapdragon 865 platformunun güç verecek olması geliyor. Bu değişiklik ile yeni model bir önceki nesile göre yüksek grafik performansı ve 5G bağlantı seçeneği sunacak. Bunlara ek olarak Wi-Fi 6 desteği de veren cihaz, Link-Booster teknolojisi ile Wi-Fi, LTE ve 5G bağlantı seçenekleri arasında anlık geçişler sunabilecek.

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ZTE Axon 10s Pro, 6/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.0 depolama alanı seçenekleri ile geliyor. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon aynı zamanda Qualcomm Quick Charge 4.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Fiyat ve tanıtım tarihi henüz duyurulmayan modelin ~500$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. ZTE yeni modeli bu fiyat ile tanıtırsa rekabetçi bir ürüne imza atmış olacak. ZTE Axon 10s Pro’nun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.