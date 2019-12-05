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Snapdragon 865 Geekbench testinde görüldü
2020 yılında tanıtılacak olan amiral gemisi mobil cihazlara güç verecek Snapdragon 865 yonga setinin Geekbench performansı ortaya çıktı.
Qualcomm’un Tech Summit 2019 etkinliğinde en güçlü işlemcisi Snapdragon 865’i duyurmuştu. Gelişmiş yapay zekâ performansına ve 5G modem desteğine sahip olan 865, önceki neslin devamı niteliğinde gelecek. Yeni yonga seti, tahmin edilebileceği üzere yüksek performanslı amiral gemisi telefonlarda kullanılacak.
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Yeni nesil amiral gemisi işlemci Snapdragon 865; Kirin 990, Exynos 990 ve Apple Bionic A13 gibi bu sektörde oldukça ileri gelen işlemcilerle rekabet etmesi bekleniyor. Tanıtılması üzerinden çok kısa bir süre sonra Geekbench testinde karşımıza çıktı.
Ortaya çıkan görsele göre Snapdragon 865, oldukça iyi puanlar elde ederek rakiplerini bazı noktalarda gerisinde bırakmayı başardı. 12 GB RAM’e sahip Android 10 yüklü bilinmeyen bir cihaz üzerinde Geekbench 4.4 testine konuk olan yeni çipset, oldukça yüksek skorlar elde etti. Öyle ki tekli çekirdek skoru 4303 olan Snapdragon 865, çoklu çekirdek testinden ise 13344 puan elde etmeyi başardı. Ayrıca yeni işlemcinin temel frekansı da 1.80 Gz olarak göründü.
Önceki versiyonu Snapdragon 855+ ise bu puanlamadan 11.400 skor ile ayrılmıştı. Exynos 9825, çoklu çekirdek performansının 10.500’lük skoru ile Snapdragon 865’in oldukça gerisinde kaldı. Apple’ın en yeni işlemcisi Apple A13 Bionic ise bu testte 13.769 puan alarak Snapdragon 865’in biraz üstünde olduğunu gösterdi.
Snapdragon 865 yonga setini kullanan telefonların 2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, Snapdragon 855+’la geliyor!
Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition modeli bugün resmen tanıtıldı. 33W hızlı şarj destekleyen telefon gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden alıyor.
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Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition özellikleri
Vivo‘nun ekim ayında tanıttığı Vivo iQOO Neo 855‘le pek çok ortaklık taşıyan Racing Edition versiyonu kullandığı işlemciyle öncülünden farklılaşıyor. Baz modelde Snapdragon 855 işlemcisi kullanılırken Racing Edition‘da bir güncellemeye gidilerek Snapdragon 855+‘a yer verilmiş. ASUS ve Xiaomi gibi üreticiler de son oyuncu telefonlarında aynı işlemciyi kullanmışlardı. UFS 3.0 standardında 128 GB dahili hafızayla gelen telefon 8/12 GB RAM seçenekleriyle satılacak.
Cihazın Full HD+ çözünürlüğündeki AMOLED ekranı, 6.38 inç büyüklüğünde ve 19.5:9 görüntü formatında. Ayrıca HDR10 destekli ekranın altında parmak izi okuyucu da bulunuyor. Telefon kutusundan Android Pie tabanlı Monster UI arayüzüyle çıkacak. Oyuncu odaklı telefonda kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için Game Box ve Game Space gibi yazılımsal özelliklerin yanı sıra on kanallı bir sıvı soğutma sistemine de yer verilmiş.
Damla çentikli telefonun ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde. Arkasında ise üçlü kamera kurulumuna (12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Cihazın 4,500 mAh‘lık büyükçe bataryası 33W hızlı şarj destekliyor. Telefon 12 Aralık‘ta ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 6 5G ön kamerasıyla DxOMark’ın zirvesine yerleşti!
Huawei Nova 6 5G akıllı telefonu delikli ekrana konumlanan çift ön kamerasıyla DxOMark‘ın ön kamera listesinde zirveye oturdu.
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Huawei Nova 6 5G ön kamerası
Huawei‘nin bugün tanıttığı delikli ekran tasarımını kullanan, çift ön kameralı yeni akıllı telefonu Nova 6 5G DxOMark‘ın ön kamera listesinde zirveye çıktı. Kirin 990 işlemcisini kullanan telefon, genel toplamda 100 puan alarak 99 puanla zirvenin önceki sahibi olan Samsung Galaxy Note10+ 5G‘yi tahtından etmeyi başardı.
Bağımsız kamera değerlendirme platformunun yaptığı analizde; telefonun ikili ön kamerasının (32 MP (f/2.2) ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera) HDR yetenekleri sayesinde her koşulda iyi pozlama yaptığından söz ediliyor. Ayrıca geniş bir dinamik aralık ve iyi renkler sunduğunu ve beyaz dengesini doğru ayarlamayı başardığını belirtti.
Ayrıca cihazın ön kamerası, telefon selfie çubuğundayken çalışan PDAF özelliği sayesinde portre çekimlerinde 2-3 metreye kadar daha iyi netleme ile fotoğraf çekmenize olanak tanıdığı söyleniyor.
Haber
Spotify Wrapped ile 2019 özetinizi görün!
Dünya genelinde oldukça fazla kullanılan müzik dinleme uygulaması Spotify, Wrapped özelliği size 2019 yılı için bir özet sunuyor.
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Dünya genelinde oldukça fazla kullanıcı sayısına sahip müzik dinleme uygulaması Spotify ile 2019 yılındaki enlerinizi görebilir, ne kadar süre bu enleri dinlediğinizi öğrenebilirsiniz. spotify.com/tr/wrapped adresinden ulaşabileceğiniz özellik, en fazla dinlediğin sanatçıyı sizlere gösterirken, en fazla dinlediğiniz müziği ve o müziği ne kadar dinlediğinizi sizlere gösteriyor. Ayrıca en çok dinlediğiniz sanatçıları sizler için sıralıyor.
Wrapped ile kaç farklı ülkeden kaç farklı sanatçı dinlediğini görebiliyorken, kaç yılından beri abone olduğunuzu da sizlere bildiriyor. Aynı zamanda hangi yılda kaç dakika şarkı dinlediğinizi de bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Sadece 2019 yılının enleri değil abone olduğunuz yıldan bu yana sizin için en iyi sanatçıları ve müzikleri gösterebiliyor. Ayrıca arkaplanda bu yıl en çok dinlediğiniz müzikte sizlere bu sırada eşlik ediyor.
Farklı 11 sayfadan oluşan özellik, sol taraftaki düğmeden geçilebiliyor ve bu şekilde enlerinize ulaşabiliyorsunuz. Eğer sizde Spotify Premium üyesi iseniz, yukarıda belirttiğimiz siteden özelliğe erişebilirsiniz. Tabi bu özelliğe erişmek için şirket sizden kullanıcı girişi yapmanızı bekliyor. Kullanıcı girişi yaptığınızda sizleri, renkli bir ekran karşılıyor ve bir zaman tüneli içerisine giriyorsunuz.
Eğer sizde bu yılın Spotify enlerinizi görmek istiyorsanız, spotify.com/tr/wrapped adresini ziyaret edebilirsiniz.