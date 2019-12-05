Snapdragon 865 Geekbench testinde görüldü

2020 yılında tanıtılacak olan amiral gemisi mobil cihazlara güç verecek Snapdragon 865 yonga setinin Geekbench performansı ortaya çıktı.

Qualcomm’un Tech Summit 2019 etkinliğinde en güçlü işlemcisi Snapdragon 865’i duyurmuştu. Gelişmiş yapay zekâ performansına ve 5G modem desteğine sahip olan 865, önceki neslin devamı niteliğinde gelecek. Yeni yonga seti, tahmin edilebileceği üzere yüksek performanslı amiral gemisi telefonlarda kullanılacak.

İlginizi çekebilir: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, Snapdragon 855+’la geliyor!

Yeni nesil amiral gemisi işlemci Snapdragon 865; Kirin 990, Exynos 990 ve Apple Bionic A13 gibi bu sektörde oldukça ileri gelen işlemcilerle rekabet etmesi bekleniyor. Tanıtılması üzerinden çok kısa bir süre sonra Geekbench testinde karşımıza çıktı.

Ortaya çıkan görsele göre Snapdragon 865, oldukça iyi puanlar elde ederek rakiplerini bazı noktalarda gerisinde bırakmayı başardı. 12 GB RAM’e sahip Android 10 yüklü bilinmeyen bir cihaz üzerinde Geekbench 4.4 testine konuk olan yeni çipset, oldukça yüksek skorlar elde etti. Öyle ki tekli çekirdek skoru 4303 olan Snapdragon 865, çoklu çekirdek testinden ise 13344 puan elde etmeyi başardı. Ayrıca yeni işlemcinin temel frekansı da 1.80 Gz olarak göründü.

Önceki versiyonu Snapdragon 855+ ise bu puanlamadan 11.400 skor ile ayrılmıştı. Exynos 9825, çoklu çekirdek performansının 10.500’lük skoru ile Snapdragon 865’in oldukça gerisinde kaldı. Apple’ın en yeni işlemcisi Apple A13 Bionic ise bu testte 13.769 puan alarak Snapdragon 865’in biraz üstünde olduğunu gösterdi.

Snapdragon 865 yonga setini kullanan telefonların 2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.