Snapdragon 845 Serisini İlk Olarak Samsung Satın Alacak

Bu yıl başında Qualcomm ve Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri için Snapdragon 835 işlemci yongası üzerine anlaşma yapmıştı.

Samsung ve Qualcomm’un arasında bu anlaşma birçok üreticinin Snapdragon 835 modellerini almalarını zorlaştırmıştı. Bu yüzden üreticiler Snapdragon 835 işlemci yongasına sahip modellerini daha sonra duyurmaya başlamıştı.

Ne yazık ki benzer bir durum önümüzdeki yıl da yaşanacak gibi gözüküyor. İki şirket bu sene başında yaptıkları anlaşmanın bir benzerini de Snapdragon 845 modeli işlemci yongası için de yaptı. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleri Snapdragon 845 işlemci yongası ile piyasaya çıkacak olan ilk modeller olacak. Aynı bilgiye göre Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus normalden bir ay önce tanıtılacak.