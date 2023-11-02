Qualcomm ve MediaTek’in mobil yonga setleri için TSMC’nin en son teknolojisini kullanırken, önümüzdeki yıl Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400’ü resmi olarak duyurarak Apple’ı yakalayacağı tahmin ediliyor. Bu SoC’ler TSMC’nin 3nm sürecini kullanacak, ancak bazı kritik ayrıntılar hâlâ gözden kaçıyor . Bir ihbarcı, Dimensity 9400’ün bir şekilde ‘kısıtlı’ olduğunu, Snapdragon 8 Gen 4’ün ise Qualcomm’un özel çekirdeklerini içereceğini iddia ediyor.

Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 Apple’ı yakalayacak

Gelecek yılın Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 modellerine geçmeden önce; Digital Chat Station yakın zamanda tanıtılan yonga setleri, Snapdragon 8 Gen 3 ve yakında tanıtılacak Dimensity 9300’e değindi. Bu yıl Qualcomm ve MediaTek, TSMC’nin N4P’sini kullanacak. Pahalı yonga levhalar nedeniyle Apple’ın yolunu takip edip 3nm ‘N3B’ düğümünü kullanmak yerine TSMC’nin daha iyi verim sunan ve aynı zamanda makul fiyatlı N3E teknolojisini tercih ettikleri söyleniyor.

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MediaTek, bu yılın başlarında TSMC ile bir ortaklık kurduğunu ve isimsiz silikon setinin seri üretiminin 2024’te başlayacağını duyurmuştu. Yeni üretim sürecinin, önceki N5’e kıyasla %18’e kadar performans artışı ve %32’ye kadar güç tasarrufu sağlaması bekleniyor. Qualcomm henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da yeni Snapdragon 8 Gen 4’ün Dimensity 9400 ile aynı üretim sürecinden yararlanması bekleniyor.

DCS, Snapdragon 8 Gen 4’ün Qualcomm’un tescilli Oryon çekirdeklerini kullanacağını belirtti ancak Dimensity 9400’ün neden biraz sınırlı olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Bu, yonga setinin güç tüketimi açısından önemli bir performans artışı sağlamadığı anlamına gelebilir ancak Dimensity 9300 henüz duyurulmadığı için böyle bir iddiada bulunmak için henüz çok erken.

Ancak hem Snapdragon 8 Gen4 hem de Dimensity 9300’ün dezavantajı, TSMC’nin 3nm teknolojisiyle üretilmeleri nedeniyle yüksek maliyetleridir. Bir Qualcomm yöneticisi, özel Oryon çekirdeklerinin kullanılmasının Snapdragon 8 Gen 4’ü Snapdragon 8 Gen 3’ten daha pahalı hale getireceğini zaten ima etmişti.