30 Mayıs 2024 A101 kataloğu dolu dolu. 30 Mayıs A101 kataloğu, farklı kategorilerden birçok teknolojik ürüne ev sahipliği yapıyor. 30 Mayıs A101 kataloğu ürünleri arasında son model akıllı telefonlar ve televizyonlar yer alıyor. A101 Ekstra ürünleri arasında bu hafta Samsung Galaxy S23 FE ve Apple iPhone 15 gibi popüler cihazlar var!

İşte 30 Mayıs A101 Kataloğu Ürünleri: A101 Ekstra Dolu Dolu

Katalogda dikkat çeken ürünler arasında Samsung Galaxy S23 FE yer alıyor. Bu telefon, 6.4 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızıyla mükemmel bir görüntü deneyimi sunuyor. Exynos 2200 işlemcisiyle yüksek performans sağlayan cihazın diğer özellikleri de amiral gemilerini kıskandıracak cinsten. 50MP ana kamerası, 4500mAh bataryası ve 256GB depolama alanı ile teknoloji tutkunlarının ilgisini çeken S23 FE fiyatı ise 21,499 TL. Bunun 256GB model olduğunu hatırlatalım.

Apple iPhone 15 de katalogda öne çıkan bir diğer ürün. 6.1 inç Super Retina XDR ekranı ve A16 Bionic çipi ile dikkat çeken bu telefon, 48MP ana kamerası ve MagSafe desteğiyle geliyor. Depolama kapasitesi 128GB olan bu modelin fiyatı ise 48,899 TL.

Bunun yanı sıra, Apple’ın diğer popüler akıllı telefon modeli iPhone 14 de A101 kataloğu ürünleri arasında yer alıyor. 6.1 inçlik ekranı, güçlü Apple A15 Bionic yonga seti ve 128GB depolama kapasitesi ile dikkat çeken iPhone 14, yüksek kaliteli fotoğraf ve video özellikleri sunuyor. iPhone 14 256GB 43.499 TL fiyatı ile A101 raflarında teknoloji tutkunlarını bekliyor.

Televizyon kategorisinde ise Samsung’un 50 inç 4K Crystal UHD TV’si, Crystal Processor 4K teknolojisi ve Tizen OS ile öne çıkıyor. 18,499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Philips’in 70 inç 4K UHD Smart LED TV’si ise Ambilight teknolojisi ve Android TV özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu modelin fiyatı 35,499 TL.

30 Mayıs A101 kataloğu her bütçeye hitap eden geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Teknoloji severler için kaçırılmayacak bu fırsatlar 30 Mayıs’tan itibaren tüm A101 mağazalarında ve online platformda müşterilerini bekliyor. Kampanyanın sınırlı stoklarla geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var, bu nedenle 30 Mayıs A101 kataloğu içinden beğendiniz ürünleri almak için elinizi çabuk tutun.

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