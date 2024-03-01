Qualcomm ve dizüstü bilgisayar üreticileri, 2024’ün ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Snapdragon X Elite’in taşınabilir cihazlara güç vermesi için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Şimdiden, Snapdragon X Elite Gen 2’nin geliştirilmekte olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. Bu yeni yonga seti, özellikle GPU bölümünde Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinde de benzer özellikler sunabilir. İki yonga setinin de Adreno 830’u kullanması bekleniyor, ancak Snapdragon X Elite Gen 2’nin hız aşırtmalı bir versiyona sahip olacağı iddia ediliyor.

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Önceki incelemeler, Base Adreno 830’un Apple’ın M2’sinden daha hızlı olduğunu ve bu durumun Snapdragon X Elite Gen 2 için sağlam bir temel oluşturduğunu göstermişti. Ancak Kore forumu DC Inside’dan gelen bilgilere göre, Qualcomm’un Snapdragon X Elite Gen 2 ile birlikte Adreno 830’un daha güçlü bir versiyonunu kullanmayı planladığı öğrenildi. Bu güçlendirilmiş Adreno 830’un, Apple’ın yüksek performanslı versiyonundan %10 daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Bu da, Snapdragon X Elite’in halefi olarak lanse edilen 3DMark Wild Life Extreme testinde grafik performansı açısından öne çıkacağı anlamına geliyor.

CPU performansı açısından, mevcut nesil yonga seti, dizüstü bilgisayarlar için özel olarak tasarlanmış olup, Geekbench 6’nın çok çekirdekli sonuçlarında %21’e kadar daha hızlı olduğu belirtiliyor. Bu durum, Snapdragon X Elite Gen 2’nin önceki modelin yeteneklerini daha da geliştirebileceği fikrini ortaya atıyor. Ancak bu iddialar şu anda tamamen spekülasyondan ibaret, çünkü Qualcomm’un gelecekteki silikon için 3nm sürecine geçip geçmeyeceği henüz doğrulanmış değil.

Henüz kesin bilgilere sahip olmadığımız için, Snapdragon X Elite’in gerçek dünyadaki bilgi işlem ve GPU testlerinde nasıl performans göstereceğini görmemiz gerekiyor. Eğer mevcut versiyon hayal kırıklığı yaratırsa, Snapdragon X Elite Gen 2 hakkında daha az abartılı bilgi ortaya çıkabilir, ancak hız aşırtmalı Adreno 830’a sahip olacağı fikri, GPU performansına dair heyecanı artırıyor. Bu noktada, Snapdragon 8 Gen 4’te çalışırken gösterdiği başarının hatırlandığını belirtmek önemlidir.