Qualcomm, merakla beklenen Snapdragon Summit 2024’ün 24-26 Ekim tarihleri arasında Maui, Hawaii’de gerçekleşeceğini resmen açıkladı. Bu yıllık etkinlik, genellikle şirketin yeni nesil amiral gemisi mobil işlemcisini tanıtmak için bir platform görevi görüyor ve bu yılın odak noktası Snapdragon 8 Gen 4 olacak.

İçindekiler Snapdragon 8 Gen 4 Özellikleri

Snapdragon 8 Gen 4 Özellikleri

Snapdragon 8 Gen 4, TSMC tarafından 3 nm’lik bir üretim süreciyle oluşturulacak ve özel Oryon CPU çekirdeklerine sahip olacak. Bu yeni nesil çipin, önceki model Snapdragon 8 Gen 3’ün 1 + 3 + 4 düzenlemesinin aksine, verimlilik çekirdeği olmayan 2 + 6 tasarımına sahip olacağı bildiriliyor. Bu yapı, iki yüksek performanslı çekirdeğin 4GHz’lik bir en yüksek saat hızına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

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Snapdragon 8 Gen 4’ün performansıyla ilgili ilk sızıntılar oldukça etkileyici. Geekbench testlerinde tek çekirdekli testlerde 3.000’in üzerinde ve çok çekirdekli testlerde 10.000 puan alması bekleniyor. Bu sonuçlar, yeni çipin ne kadar güçlü olacağını şimdiden gözler önüne seriyor. Qualcomm’un daha iyi performans için gelişmiş önbellek ve bellek sıkıştırma teknolojisiyle yükseltilmiş bir GPU mimarisi kullanacağı da belirtiliyor.

Snapdragon 8 Gen 4’ün performansına dair bir diğer dikkat çekici nokta ise, popüler oyun Genshin Impact’i 45 dakika boyunca sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmesi ve sabit bir kare hızını koruyabilmesi. Bu, çipin grafik performansı ve ısıl verimliliği açısından oldukça umut verici bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Qualcomm’un yeni işlemcisi, birçok önde gelen akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılacak. Xiaomi’nin, etkinlikten kısa bir süre sonra Xiaomi 15 serisini tanıtması ve bu serinin Snapdragon 8 Gen 4’ü kullanan ilk akıllı telefonlar arasında yer alması bekleniyor. Ayrıca, OnePlus ve iQOO’nun da sırasıyla OnePlus 13 ve iQOO 13 serilerini bu yeni çip ile donatmayı planladıkları söyleniyor.

Samsung’un da Galaxy S25 serisinde Snapdragon 8 Gen 4 SoC’yi kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak, her zamanki gibi, Samsung’un bu çipi “Made for Galaxy” etiketi altında piyasaya süreceği ve bu özel versiyonun hız aşırtmalı bir model olacağı belirtiliyor.

Snapdragon Summit, sadece yeni bir işlemcinin tanıtıldığı bir etkinlik olmaktan öte, Qualcomm’un mobil teknolojilerdeki liderliğini pekiştirdiği ve inovasyonlarını sergilediği bir platform olarak öne çıkıyor. Snapdragon 8 Gen 4 ile birlikte gelecek olan yenilikler, mobil cihazların performansını ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı vaat ediyor.