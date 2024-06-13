Samsung Galaxy Tab S10 MediaTek Dimensity işlemciyle gelebilir. Samsung’un bir sonraki amiral gemisi tablet serisinde Snapdragon tekelini kırabileceği ortaya çıktı. Benchmark testlerinde, Galaxy Tab S10 Plus olması muhtemel SM-X828U model numaralı bir cihaz, MediaTek’in Dimensity 9300+ yonga seti ile Geekbench’te listelendi. Bu gelişme, Samsung tablet dünyasında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus MediaTek Dimensity 9300+ ile Gelecek

Koreli teknoloji devi, son dört yılda MediaTek yonga seti kullanımını önemli ölçüde artırdı. Özellikle Dimensity ve Helio platformlarına sahip düzinelerce akıllı telefon piyasaya süren Samsung, şimdi bu stratejisini tablet segmentine taşımayı planlıyor.

Ancak, premium bir Samsung tablet modelinde MediaTek çipi görmek gerçekten şaşırtıcı çünkü bugüne kadar sadece iki uygun fiyatlı LTE cihazında bu yonga seti kullanılmıştı. Snapdragon 8 Gen 1’in ısınma sorunu ile gündeme geldiği zamanda bile Samsung MediaTek’işlemciye geçmemiş ve Tab S8 serisinde Snapdragon 8 Gen 1 kullanmıştı. Şimdi Snapdragon 8 Gen 3 gayet stabil bir işlemci olmasına rağmen Samsung Tab S10 serisinde MediaTek’e geçecek gibi.

Geekbench testlerinde ortaya çıkan Galaxy Tab S10 Plus, 12 GB RAM ve Android 14 ile listelerde boy gösterdi. Cihaz tek çekirdekli testte 2141 puan alırken, çok çekirdeki testte 6952 puan alarak Galaxy Tab S9 modellerinde gördüğümüz Snapdragon 8 Gen 2’ye özellikle çok çekirdekli testte ciddi fark attı. Bu haberin yazarı ve bir Tab S9 kullanıcısı olarak cihazın performansından bir hayli memnunum. Tab S10 Plus da MediaTek işlemcisi ile oldukça üst düzey bir performans sunacak gibi.

Bu özellikler ve sonuçlar, cihazın üst düzey bir performans sunacağını ve Samsung’un yeni tabletinin üst seviye iPad’lerle rekabet edeceğini gösteriyor. Ancak, işlemci konusunda Samsung’un nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Tüm Tab S10 serisini MediaTek yonga setine taşımak pek olası görünmüyor.

Bu nedenle, farklı modellerde veya pazarlarda Snapdragon ve MediaTek yonga setlerinin bir arada kullanılması muhtemel. Yani Galaxy Tab S10 ve Tab S10 Plus MediaTek işlemci ile gelirken, tepe model Galaxy Tab S10 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 kullanabilir. Bu da Samsung’un Galaxy S serisi telefonlarındaki yaklaşımına benzer bir seçim.

Sonuç olarak, Samsung’un Galaxy Tab S10+ serisiyle ilgili bu yenilikçi adımı, tablet pazarında önemli bir etki yaratabilir. MediaTek yonga setinin kullanılması, hem performans hem de fiyat açısından tüketicilere çeşitli seçenekler sunacaktır. Samsung’un bu hamlesi, tablet dünyasında rekabeti artıracak ve kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung nasıl bir strateji izleyecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!