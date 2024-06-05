ABD’li teknoloji devi Qualcomm, bir süredir 2025 yılı amiral gemisi yonga seti olacak olan Snapdragon 8 Gen 4 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Snapdragon 8 Gen 4 Geekbench testinde görüldü. Test sonuçlarında yonga seti, tüm rakiplerinden daha iyi performans verdi. Detaylara bakalım.

İçindekiler Snapdragon 8 Gen 4 Geekbench testinde şov yaptı

Snapdragon 8 Gen 4 Geekbench testinde şov yaptı

Digital Chat Station kaynaklı bilgiye göre Snapdragon 8 Gen 4 Geekbench testinde görüldü. Yonga seti 4.2 GHz saat hızında test edilmeye başlandı.

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Testin sonunda ise Snapdragon 8 Gen 4 Geekbench testinde tekli çekirdekten 4000, çoklu çekirdekten ise 10.000 puan almayı başardı.

Apple ile kıyaslayacak olursak markanın en güçlü yonga seti olan Apple A17 Pro, tekli çekirdekten 2.999 puan, çoklu çekirdekten ise 7.903 puan almıştı. Diğer rakiplerinin Geekbench test sonuçları ise şu şekilde:

Yonga seti Tekli çekirdek skoru Çoklu çekirdek skoru MediaTek Dimensity 9200 2.999 5.119 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 2.264 5.697 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 2.213 7.466 MediaTek Dimensity 9300 2.264 7.857 Apple A16 2.671 7.271 Apple A17 Pro 2.999 7.903 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 1.905 10.000

Elimizdeki verilere göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 ile birlikte 2025 yılında Apple’ı da geçecek gibi görünüyor. Bakalım Apple, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 hamlesi sonucunda ne yapacak?