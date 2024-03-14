Telefon endüstrisinin en yeni teknoloji gelişmeleriyle dolu bir döneme girmeye hazırlandığına dair heyecan verici haberler var. LPDDR6’nın sona erme aşamasına geldiği ve bu gelişmenin, Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi lider telefon üreticilerinin gelecek nesil cihazlarında bu teknolojiyi kullanmayı planladığı öne sürülüyor. Ancak, sektörde dolaşan bir söylenti, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin piyasaya sürülmesinin yaklaşmasıyla birlikte bu yeni nesil belleği destekleyerek diğer rakiplerini geride bırakacağı yönünde.

Özellikle, Qualcomm‘un bu yeni işlemciyle LPDDR6’yı benimseyerek performans ve verimlilik açısından rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu gelişme, akıllı telefon ve yonga seti üreticilerinin daha hızlı ve daha verimli bellek talebine yanıt olarak kapsamlı yapay zeka modellerini cihazlarında daha etkin bir şekilde çalıştırmasını sağlayabilir.

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Gelecekteki telefonların bu gelişmiş yapay zeka modellerini çalıştırmak için daha fazla bellek ihtiyacı duyacağı öngörülüyor. Bir önceki rapor, gelecek cihazların en az 20 GB RAM’e ihtiyaç duyabileceğini belirtmişti. LPDDR6’nın artırılmış bant genişliği sağlayarak bu performans darboğazını hafifletebileceği düşünülüyor. Bu noktada, Qualcomm’un LPDDR6 desteğiyle gelecek olan Snapdragon 8 Gen 4’ü, rakiplerine kıyasla daha üstün kılabileceği spekülasyonları yapılıyor.

Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 modelinin LPDDR5T’yi desteklemesi, bu yeni bellek teknolojisini benimseme konusundaki istekliliğini gösterebilir. Ancak, bu teknolojinin cihazlarda kullanılması üreticilerin sorumluluğunda. Geçtiğimiz yılın kasım ayında SK hynix, Dimensity 9300 özellikli akıllı telefonlar için ilk LPDDR5T bellek yongası partisini piyasaya sürmüştü. Ancak, bazı cihazlar hâlâ daha eski bellek teknolojilerini kullanıyorlar.

Apple ise genellikle en yeni teknolojileri rakiplerinden daha geç benimseyen bir şirket olarak biliniyor. Bu nedenle, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için özel olarak üretilecek olan A18 Pro işlemcinin LPDDR6 belleği desteklememesi şaşırtıcı olmayabilir. Ancak, Apple’ın LLM’leri NAND flash’ta depolamayı araştırdığı ve bu sayede sınırlı RAM kapasitesine rağmen yapay zeka modellerini destekleyebileceği öne sürülüyor.

LPDDR6’nın maksimum bant genişliği hala netlik kazanmamış olsa da, LPDDR5T’nin maksimum 9,6 Gbps çalışma hızına sahip olduğu düşünüldüğünde, yeni nesil belleğin daha hızlı olması bekleniyor. Bu gelişmeler, akıllı telefon endüstrisinin ileriye dönük daha güçlü ve verimli cihazlar sunma yolunda attığı önemli adımlar olarak görülüyor. Bakalım Snapdragon 8 Gen 4 söylendiği gibi hız canavarı olacak mı?