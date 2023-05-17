Merakla beklenen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti büyük heyecan yaratıyor ve bunun iyi bir nedeni var. Selefinin başarısı üzerine inşa edilen Qualcomm‘un bu son ürününün verimlilikten ödün vermeden önemli performans yükseltmeleri sunması bekleniyor. İşte detaylar.

Yeni Snapdragon’un Temel Özellikleri

Ünlü duyumcu Ice Universe tarafından paylaşılan içeriden bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 2’nin 1+2+2+3 kurulumundan farklı olarak 1+5+2 çekirdek yapılandırması sunacak

Ice Universe, Snapdragon 8 Gen 3’teki Adreno 750 GPU’nun “büyük ölçüde geliştirilmiş” performansa sahip olacağını ve yonga setinin selefinde bulunan 8MB L3 önbelleğe kıyasla 10MB L3 önbelleğe sahip olacağını bildirdi. Özellikle Qualcomm, önceki nesli olağanüstü bir işlemci yapan genel enerji verimliliğini korumayı hedefliyor.

Snapdragon 8 Gen 3’ü Erken Benimseyenler

Snapdragon 8 Gen 3’ün bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanıyor ve OnePlus bu yonga setini kullanan bir cihaz üzerinde testler yürütüyor. Buna ek olarak, söylentiler Galaxy S24 Ultra‘nın tüm bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3’ü kullanabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, Qualcomm yeni yonga setini önümüzdeki aylarda tanıtmayı planladığı için resmi özellikler şu anda çok az.

İlginizi çekebilir: OnePlus 12 Kamerasıyla Yıkıp Geçecek!

Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin gelişi, Qualcomm’un hakimiyetini aşmaya çalışan Samsung’un Exynos 2400’ü için şüphesiz bir zorluk oluşturacak. Hem mevcut nesil Snapdragon 8 Gen 2 hem de önceki Snapdragon 8 Gen 1, Samsung’un karşılaması gereken yüksek beklentileri belirleyen olağanüstü yonga setleri olarak kendilerini kanıtladılar. Buna ek olarak, MediaTek Dimensity 9300’ün iki Cortex-X4 ana çekirdeği içermesiyle Snapdragon 8 Gen 3’e rakip olacağı ve pazardaki rekabeti daha da yoğunlaştıracağı söyleniyor.