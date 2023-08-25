Qualcomm’un yeni canavarı Snapdragon 8 Gen 3, Android 14 işletim sistemi ve 12 GB RAM prototip olan Nubia Red Magic 9 ile ortaya çıktı.. Bu telefonun Geekbench sonuçlarına göre tek çekirdekli performansda 1596 puan, çok çekirdekli performansta ise 5977 puan elde ediliyor. Bu sonuçlar, daha önce sızdırılan Galaxy S24+’ın 2233 tek çekirdekli ve 6661 çok çekirdekli puanlarından daha düşük olduğunu gösteriyor.

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Bu sızıntının kaynağı olan Digital Chat istasyonuna göre, bu sonuçlar ön veriler olup son ürün versiyonunda değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda, Snapdragon 8 Gen 3 çipinin 2,27 GHz’de çalışan 2 adet prime çekirdek, 2,96 GHz’de çalışan 5 adet performans çekirdeği ve 3,19 GHz’de çalışan 1 adet güç verimliliği çekirdeği içerdiği belirtiliyor.

Daha önceki söylentilere göre, Snapdragon 8 Gen 3 çipi, önceki nesil olan Snapdragon 8 Gen 2’deki “1+2+2+3” çekirdek düzenine kıyasla daha güçlü bir “1+5+2” çekirdek düzeni kullanacak. Ayrıca, bu yeni çip daha yüksek performans çekirdeği ve frekansıyla birlikte TSMC N4P sürecini kullanacak.

Snapdragon 8 Gen 3 çipinin 1 adet Cortex-X4 prime çekirdek, 5 adet A720 performans çekirdeği, 2 adet A520 güç verimliliği çekirdeği ve Adreno 750 GPU içerdiği söyleniyor. Adreno 750 GPU’nun, önceki nesil olan Adreno 740’a göre önemli performans iyileştirmeleri sağladığı ve 8 MB L3 önbelleğe kıyasla 10 MB L3 önbelleğe sahip olduğu belirtiliyor.

Snapdragon 8 Gen 3’ün tanıtımı, normalde yapılan Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nden bir ay önce, 24-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Xiaomi 14 serisi, Kasım ayında piyasaya sürüldüğünde bu yeni çipi kullanacak ilk serilerden biri olacak. Ayrıca, Vivo X100 serisi, iQOO 12 serisi, Redmi K70 Pro, OnePlus 12, Red Magic 9 serisi gibi daha birçok telefonun da bu yeni çip ile geleceği söyleniyor.