Qualcomm’un yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi mobil platformu Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri ile karşımıza çıktı. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin piyasadaki en güçlü ve çok yönlü mobil platform olduğunu iddia ediyor. Özellikle üretken yapay zeka işlemleri için optimize edilen bu yonga seti 2023 ve 2024 yılında amiral gemisi telefonlara can suyu olacak.
Bazı kaynaklar, önümüzdeki yılın Şubat ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S24 modelinin Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Google’ın kendi ARM64 tabanlı Tensör işlemcisini terk edebileceği de bir olasılık olarak ortaya atılmış durumda.
Bir diğer önemli nokta ise Snapdragon 8 Gen 3’ün, iPhone 15’in ışın izleme özelliklerine meydan okuyacak düzeyde bir performans sunacağı. Qualcomm, Gen 3’ün Unreal Engine 5.2 tarafından sunulan ışın izleme özelliklerini destekleyebileceğini ve 8K çözünürlüğe kadar ara sahneleri işleyebileceğini iddia ediyor.
Üretken yapay zeka, metin, kod, görseller ve müzik gibi farklı içerikleri yaratabilen yeni bir yapay zeka türü. Henüz oldukça yeni bir teknoloji olmasına rağmen, birçok sektörde, özellikle akıllı telefonlar gibi, devrim niteliğinde değişiklikler yaratabilme potansiyeline sahip.
Ayrıca, sızdırılan belgeler Qualcomm’un yakında Windows PC’ler için piyasaya süreceği Snapdragon X Elite SoC’yi de tanıttığına işaret ediyor. Bu SoC, üçlü 4K ekran desteği sunacak, 4,6 TFLOPS hesaplama kapasitesine sahip 12 Oryon yüksek performanslı çekirdek ve Adreno GPU ile donatılmış olacak.
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Apple ve Samsung gibi rakipler uzun bir süredir benzer kapalı ekosistem uygulamalarını kullanıyorlar. Snapdragon 8 Gen 3, küçük üreticiler için seçenek olarak sunulduğunda, bu çipin potansiyel olarak farklı cihazlar arasında entegrasyon sağlamak ve kullanıcılar için yeni deneyimler oluşturmak için kullanılabileceği belirtiliyor.
Bu yeni özellik “Snapdragon Seamless” olarak adlandırılacak ve oyunun kurallarını değiştirebileceği düşünülüyor. Bakalım Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti Apple A17 Pro karşısında nasıl bir performans sergileyecek?
İçindekiler
Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri
|Yapay zeka
|Qualcomm Yapay Zeka Motoru
• Qualcomm Adreno GPU
• Qualcomm Kryo CPU
• Qualcomm Hexagon™ NPU
• Birleştirilmiş Yapay Zeka hızlandırıcı mimarisi
• Altıgen skaler, vektör ve tensör hızlandırıcılar
• Hexagon Doğrudan Bağlantı
• Yükseltilmiş Mikro Döşeme Çıkarımı
• Yükseltilmiş güç dağıtım sistemi
• Karışım hassasiyeti desteği (INT8+INT16)
• Tüm hassasiyetler için destek (INT4, INT8, INT16, FP16) Qualcomm Sensing Hub
• Ses ve sensörler için çift mikro NPU
• İki eşzamanlı Her Zaman Algılayan Kamerayı
desteklemek için Çift Her Zaman Algılayan ISP
• INT4 hassasiyeti desteği
|İşlemci
|Qualcomm® Kyro™ CPU
• 64 bit Mimari
• 1 Prime çekirdek, 3,3 GHz’e kadar
• 5 Performans çekirdeği, 3,2 GHz’e kadar
• 2 Efficiency çekirdeği, 2,3 GHz’e kadar
|Görsel Alt Sistem
|Adreno GPU
• Global Aydınlatma ile Gerçek Zamanlı Donanım Hızlandırmalı Işın İzleme
• Unreal Engine 5 Lümen Global Aydınlatma ve Yansıma Sistemi Desteği
• Snapdragon Oyun Süper Çözünürlüğü
• Adreno Frame Motion Engine 2.0
• Snapdragon Oyun Sonrası İşleme Hızlandırıcı
• HDR oyun (10 bit) renk derinliği, Rec. 2020 renk gamı)
• Snapdragon Gölge Giderici
• API desteği: OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.3
• Donanımla hızlandırılmış H.265, VP9, AV1 kod çözücü
• HDR10+ için HDR Oynatma Codec desteği, HDR10, HLG ve Dolby Vision
|5G Modem-RF Sistemi
|Snapdragon X75 5G Modem-RF Sistemi
|Hafıza
|• Bellek Yoğunluğu: 24 GB’a kadar
• 4800 MHz’e kadar LP-DDR5x bellek desteği
|Wi-Fi ve Bluetooth
|Qualcomm FastConnect 7800
• Wi-Fi Nesli: Wi-Fi 7
• En Yüksek Hız: 5,8 Gbps
• 802.11be, 802.11ax, 802.11ac, 802.11a/b/g/n
• Wi-Fi Spektral Bantları: 6 Ghz, 5 GHz, 2,4 GHz
• Kanal Bant Genişliği: 320/240/160/80/40/20 MHz
• 8 akışlı sondaj (8×8 MU-MIMO için)
• MIMO Yapılandırması: 2×2 (2 akışlı)
• MU- MIMO (Yukarı Bağlantı ve Aşağı Bağlantı)
• 4K QAM
• OFDMA (Yukarı Bağlantı ve Aşağı Bağlantı)
• Yüksek Bant Eşzamanlı (HBS) Çoklu Bağlantı
• Wi-Fi Güvenliği: WPA3-Kuruluş, WPA3-Geliştirilmiş Açık, WPA3 Kolay Bağlantı, WPA3-Kişisel Entegre Bluetooth
• Bluetooth Ses: Qualcomm XPAN Teknolojisi, Qualcomm® aptX™ Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive ve LE Audio desteğine sahip Snapdragon Sound™ Teknolojisi
• Bluetooth Özellikleri: Bluetooth 5.4, LE Audio, Çift Bluetooth antenleri
|Ekran
|• 4K @ 60 Hz
• QHD+ @ 144 Hz
Maksimum Harici Ekran Desteği:
• 8K @ 30 Hz’ye kadar
• 1080 @ 240 Hz’ye kadar
240 Hz – 1 Hz için Değişken Yenileme Hızı desteği
• 10 bit renk derinlik, Rec. 2020 renk gamı
• HDR10, HDR10+, HDR canlı ve Dolby Vision
|Ses
|• Qualcomm Aqstic ses codec
• Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü
• Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD+N)
• Oynatma: -108dB
• Qualcomm® Ses ve Ses İletişim Paketi
• Kafa izlemeli uzaysal ses
|Kamera
|• Bilişsel ISP, Üçlü 18 bit ISP
• Qualcomm Spectra Görüntü Sinyali İşlemcisi
• Sıfır Deklanşör Gecikmesi ile 30 FPS’de 36 MP’ye
kadar üçlü kamera Sıfır Deklanşör Gecikmesi ile 30 FPS’de 64+36 MP’ye kadar çift kamera
• 108 MP’ye kadar tekli Kamera @ 30 FPS, Sıfır Deklanşör Gecikmesi ile
• 8K HDR video çekimi + 64 MP fotoğraf çekimi @ 30 FPS
4K video çekimi @ 120 FPS
|USB
|USB 3.1 Gen 2 – USB Tip-C Desteği