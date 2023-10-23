Qualcomm’un yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi mobil platformu Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri ile karşımıza çıktı. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin piyasadaki en güçlü ve çok yönlü mobil platform olduğunu iddia ediyor. Özellikle üretken yapay zeka işlemleri için optimize edilen bu yonga seti 2023 ve 2024 yılında amiral gemisi telefonlara can suyu olacak.

Bazı kaynaklar, önümüzdeki yılın Şubat ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S24 modelinin Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Google’ın kendi ARM64 tabanlı Tensör işlemcisini terk edebileceği de bir olasılık olarak ortaya atılmış durumda.

Bir diğer önemli nokta ise Snapdragon 8 Gen 3’ün, iPhone 15’in ışın izleme özelliklerine meydan okuyacak düzeyde bir performans sunacağı. Qualcomm, Gen 3’ün Unreal Engine 5.2 tarafından sunulan ışın izleme özelliklerini destekleyebileceğini ve 8K çözünürlüğe kadar ara sahneleri işleyebileceğini iddia ediyor.

Üretken yapay zeka, metin, kod, görseller ve müzik gibi farklı içerikleri yaratabilen yeni bir yapay zeka türü. Henüz oldukça yeni bir teknoloji olmasına rağmen, birçok sektörde, özellikle akıllı telefonlar gibi, devrim niteliğinde değişiklikler yaratabilme potansiyeline sahip.

Ayrıca, sızdırılan belgeler Qualcomm’un yakında Windows PC’ler için piyasaya süreceği Snapdragon X Elite SoC’yi de tanıttığına işaret ediyor. Bu SoC, üçlü 4K ekran desteği sunacak, 4,6 TFLOPS hesaplama kapasitesine sahip 12 Oryon yüksek performanslı çekirdek ve Adreno GPU ile donatılmış olacak.

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Apple ve Samsung gibi rakipler uzun bir süredir benzer kapalı ekosistem uygulamalarını kullanıyorlar. Snapdragon 8 Gen 3, küçük üreticiler için seçenek olarak sunulduğunda, bu çipin potansiyel olarak farklı cihazlar arasında entegrasyon sağlamak ve kullanıcılar için yeni deneyimler oluşturmak için kullanılabileceği belirtiliyor.

Bu yeni özellik “Snapdragon Seamless” olarak adlandırılacak ve oyunun kurallarını değiştirebileceği düşünülüyor. Bakalım Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti Apple A17 Pro karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

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Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri