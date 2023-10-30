Samsung‘un amiral gemisi Galaxy S24 serisinin üretime girdiği ve lansman tarihinin Ocak 2024 olabileceği söylentileri teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Güvenilir Çinli sızıntı kaynağı Ice Universe ve diğer kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialar, seri üretimin başladığını gösteriyor. Henüz kesin lansman tarihi belli olmasa da, çeşitli sızıntılar Ocak ayı ortasından sonuna kadar bir lansmana işaret ediyor. Galaxy S24 tanıtım tarihi belli oldu diyebiliriz.

Samsung Galaxy S24 Serisinin Yaklaşan Lansmanı Heyecan Yaratıyor, Galaxy S24 Tanıtım Tarihi Yakın

Galaxy S24 serisinin birçok özelliğini zaten sızıntılar yardımıyla biliyoruz. Son haftalarda Samsung pil üreticilerini seçmiş ve şirket yetkilileri cihazlar hakkında bazı detayları paylaşmıştı. Bunlar arasında yapay zeka odaklı kamera yenilikleri, uydu iletişim yeteneği ve Exynos 2400 yonga seti bulunuyor.

Son olarak ortaya çıkan bilgiler ise serinin bazı modellerinin seri üretime girdiğini gösteriyor. Cihazların seri üretime girmiş olması, artık cihazların her şeyinin nihai olduğunu gösteriyor. Yani yakında cihazları kanlı canlı görmemiz olası. Galaxy S24 tanıtım tarihi de buna bağlı olarak oldukça yakın olacaktır.

Galaxy S24 serisinin standart modeli olan Galaxy S24, Çin’in 3C sertifika kurumu tarafından onaylandı ve hem standart hem de Ultra modellerinin tasarımına dair görüntüler online olarak paylaşıldı. Spekülasyonlara göre, Galaxy S24, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 120Hz yenileme hızına sahip 6,17 inç Dinamik AMOLED ekran ve 3900mAh pil kapasitesi gibi özelliklere sahip olacak.

Bazı pazarlarda ise Galaxy S24+ modeli, Exynos 2400 yonga seti ve 12GB RAM ile Geekbench testlerinde göründü, bu da standart S24 ve S24+ modellerinin Exynos 2400 ile gelebileceğine işaret ediyor. Öte yandan, Galaxy S24 Ultra modeli için Zoom Anyplace ve E2E AI Remosaic gibi yenilikçi özellikler bekleniyor. Ayrıca, Galaxy S24 serisi için iPhone 15 Pro‘nun tasarımına benzeyen bir Titanyum gövde olasılığı hakkında da sızıntılar mevcut.

Samsung, Galaxy S23 serisinin başarısının üzerine inşa etmeyi hedefliyor ve bu yeni serinin başarısı için büyük bir heyecan var. Exynos yonga setinin geri dönüşüne yönelik bazı endişeler olsa da, teknoloji topluluğu yeni cihazları resmi olarak tanıtılmadan karar vermekten kaçınıyor.

Ayrıca, Galaxy S24 Ultra modelinin tüm pazarlarda Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile sunulabileceği spekülasyonları da bulunuyor. Galaxy S24 serisi, 2024 yılında akıllı telefon pazarına yön verebilecek önemli bir amiral gemisi olacak gibi görünüyor ve teknoloji tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Şimdi, Samsung’un resmi tanıtımını beklemek gerekiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24 tanıtım tarihi belli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!