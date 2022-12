Kasım 2022’de duyurulan Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm’un yeni üst düzey işlemcisidir. Çeşitli iyileştirmelerle birlikte platformun 2023’ün ilk yarısında başlıca Android telefonları donatması bekleniyor.

Check out the first devices using the Snapdragon 8 Gen 2:

Vivo X90 Pro+

Iqoo 11 series

Xiaomi 13 series

Moto X40

All with Qualcomm FastConnect 7800 for next-gen, high-performance WiFi & Dual Bluetooth, + groundbreaking AI for ultra premium experiences.

