Kasım 2022’de duyurulan Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm’un yeni üst düzey işlemcisidir. Çeşitli iyileştirmelerle birlikte platformun 2023’ün ilk yarısında başlıca Android telefonları donatması bekleniyor.

Çip, önceki nesle göre yüzde 35’e kadar daha hızlı bir işlemci ile “ultra premium” bir deneyim vaat ediyor. Daha iyi güç verimliliğine ek olarak, işlemci görüntü yakalama ve geliştirilmiş Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları konusunda ilerlemelere sahiptir.

Geçtiğimiz günlerde Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2’yi benimseyen ve Çin pazarında mevcut olan ilk cihazların bir listesini yayınladı.

Moto X40

Motorola’nın yeni üst düzey modeli Moto X40, Çin pazarında güçlü teknik özelliklere ve düşük fiyata sahip. Snapdragon 8 Gen 2’ye ek olarak, telefon 165 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekran getiriyor.

Model, 50 MP ana sensör ve 60 MP ön kamera ile üçlü arka kameraya sahiptir. Öne çıkan bir diğer özellik ise cihazın sadece 7 dakikada 0’dan yüzde50’ye çıkmasını sağlayan 125 W hızlı şarj özelliğine sahip 4.600 mAh pil kapasitesine sahip.

Xiaomi 13 Serisi

Premium Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modelleri de Snapdragon 8 Gen 2’yi benimsiyor. Kompakt görünümünün yanı sıra ikili, Alman Leica ile ortaklaşa geliştirilen 50 MP ana sensörlü kamera setiyle öne çıkıyor.

Farklı boyutlara sahip telefonlar, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED panele sahip. Bir diğer yenilik ise Çinli markanın cihazlarında nadir görülen toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip.

Vivo X90 Pro+

Vivo X90 Pro+, Snapdragon 8 Gen 2 ile resmi olarak piyasaya sürülen ilk cep telefonu oldu. En üst düzey yonga setinin yanı sıra, telefonda 50 MP ana sensör ve Alman Zeiss lenslere sahip dörtlü bir arka kamera da bulunuyor.

Kavisli yan kenarlara sahip olan akıllı telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca cihaz, 80 W’a kadar hızlı şarj desteği ile 4.700 mAh bataryaya sahiptir.

IQOO 11 Serisi

Çinli IQOO, en üst seviye IQOO 11 ve IQOO 11 Pro’yu Snapdragon 8 Gen 2 ile donattı. Oyuncuları memnun eden telefonlar, mobil oyunlarda görüntü işlemeyi geliştiren Vivo V2 grafik yongasını da beraberinde getiriyor.

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Her iki telefon da Quad HD çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç OLED ekranlar kullanıyor. Ayrıca premium ikili, 50 MP ana sensörlü üçlü arka kameraya sahip.

Ayrıca söylendiği gibi, Snapdragon 8 Gen 2’ye sahip tüm telefonlar yalnızca Çin’de piyasaya sürüldü. Söylentilere göre, Motorola ve Xiaomi’nin modelleri 2023’ün ilk çeyreğinde küresel sürümlere kavuşabilir.

Vivo Communication ve IQOO’nun cihazlarıyla ilgili olarak, Asya dışındaki pazarlarda lansman için herhangi bir tahmin bulunmamaktadır.

Son olarak, Samsung’un Galaxy S23 serisinin de Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacağını belirtmekte fayda var. Güney Kore’nin yeni cihazlarının Şubat 2023’te tanıtılması bekleniyor.