Qualcomm, amiral seviyesindeki telefonlar için geçtiğimiz senelerde Snapdragon 800 serisi ve 8 Gen serisi işlemciler üretti, üretmeye devam ediyor. Ancak bunlardan Snapdragon 888 ve 8 Gen 1 işlemciler çok fazla ısınmaları ve batarya tarafındaki verimi olmama problemlerinden dolayı çok konuşuldu. Ülkemizde de bu işlemcilere sahip bir çok üst seviye amiral gemisi telefon satıldı, satılmaya da devam ediyor. Peki hala Snapdragon 888 ve 8 Gen 1 işlemcili telefonlar alınır mı?

Bu videoda Snapdragon 8 Gen 1 ve Snapdragon 888 işlemcili telefonlara göz atıyor ve işlemcilerin performans testlerine bir kez daha göz atıyoruz. Peki siz bu işlemcilerden birine sahip olan bir telefonu kullanıyor musunuz? İşlemcinizin performansından memnun musunuz? Isınma ve verimlilik yönünde problem çektiniz mi? Yorumlara bekliyoruz.

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