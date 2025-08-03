Qualcomm’un yaklaşan Snapdragon Zirvesi büyük merak uyandırıyor. Android amiral gemilerine güç verecek yeni nesil yonga setlerinin tanıtılacağı bu etkinlik öncesi, isimlendirme konusundaki belirsizlik teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin yanında Snapdragon 8 Gen 5 de tanıtılabilir!

Snapdragon 8 Gen 5, Snapdragon 8 Elite 2’ye rakip mi geliyor?

Qualcomm’un SM8850 model numaralı yeni nesil çipi, önümüzdeki ay yapılacak Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtılacak. Bu yonga seti, Android ekosisteminin 2026’daki amiral gemisi modellerine güç verecek. Şirketin bu yeni çipe “Snapdragon 8 Elite 2” ya da “Snapdragon 8 Elite Gen 2” adını vereceği uzun süredir konuşuluyordu.

Ancak gündeme düşen yeni bir sızıntı, işleri değiştirdi. Çinli güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, SM8845 model numarasına sahip farklı bir üst düzey yonga seti daha geliştiriliyor. Bu modelin ismi ise Snapdragon 8 Gen 5 olabilir.

Eğer bu iddia doğruysa, Qualcomm’un isimlendirme stratejisinde büyük bir değişiklik yaşanmış olacak. Hatırlanacağı üzere, önceki nesil Snapdragon 8 Gen 3 sonrası “Gen 4” beklenirken, firma bu modeli “Snapdragon 8 Elite” olarak duyurmuştu. Şimdi ise yeniden “Gen” takısına dönüş sinyalleri veriliyor.

Snapdragon 8 Gen 5, Elite 2’nin altında konumlanacak

Sızıntılara göre Snapdragon 8 Gen 5, doğrudan “Snapdragon 8s Gen 5”in üstünde, ancak Snapdragon 8 Elite 2’nin bir kademe altında konumlanacak. Bu da Qualcomm’un amiral gemisi segmentinde üç farklı seviyeye dayalı bir ürün gamı oluşturduğunu gösteriyor:

8s Gen 5 → orta-üst seviye

→ orta-üst seviye 8 Gen 5 → üst seviye

→ üst seviye 8 Elite 2 → ultra-premium

Ancak bu çiplerin hangisinin Snapdragon Zirvesi’nde tanıtılacağı hâlâ belirsiz. SM8850 model numaralı Snapdragon 8 Elite 2’nin sahne alması kesin gibi görünse de, SM8845 model numaralı Snapdragon 8 Gen 5’in tanıtımı ertelenebilir.

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Snapdragon 8 Gen 5‘in tam teknik detayları ya da performans artış oranı henüz bilinmiyor. Ancak isimlendirme stratejilerindeki bu değişiklik, Qualcomm’un segmentasyon planlarında köklü bir dönüşüm sinyali olabilir.

Yeni isim politikasında Qualcomm’un nereye varmak istediğini göreceğimiz ilk yer, büyük ihtimalle Hawaii’deki Snapdragon Zirvesi olacak. Peki bu yeni strateji tüketiciye nasıl yansıyacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.