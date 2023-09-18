Qualcomm, bugün en son ürünü olan Snapdragon 7s Gen 2’yi piyasaya sürdü. Bu son teknoloji yonga seti, 4nm işlem teknolojisi üzerine kuruludur ve bütçeyi zorlamadan yüksek performans sunuyor. Bu da onu premium olmadan güçlü cihazlar sunmak isteyen akıllı telefon üreticileri için ideal bir seçim haline getiriyor.

Snapdragon 7 serisindeki öncüllerinin aksine, 7s Gen 2, CPU gücü ve ISP yetenekleri açısından daha bütçe dostu bir yaklaşım benimsiyor. Bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan Redmi Note 13 serisinde yer alabileceğine dair spekülasyonlar var.

Şimdi, adlandırma kuralını merak ediyor olabilirsiniz. Birinci nesil Snapdragon 7 olmadığı gibi ikinci nesil Snapdragon 7 de yok. “S” bir sır olarak kalmaya devam ediyor, ancak bazı özelliklerin kısaltmasını simgeliyor gibi görünüyor. CPU, performans için 2,4 GHz hızında dört çekirdeğe ve verimlilik için de 1,95 GHz hızında dört çekirdeğe sahip.

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Adreno GPU’nun özellikleri ayrıntılı olarak açıklanmasa da 144 Hz’de FHD+ çözünürlüğü sorunsuz bir şekilde işleyebiliyor. Ancak FastConnect 6700 bağlantı platformu, Snapdragon 7+ Gen 2’de bulunan 6900’den bir adım aşağıdadır ve onu maksimum 2,9 Gbps indirme hızıyla ve 5,2’ye kadar Bluetooth desteğiyle sınırlandırmaktadır; bu da düşük enerjili ses için hala uygun.

Öte yandan Spectra ISP, tek bir kamerayı 200 MP’ye kadar çarpıcı bir şekilde ve 30 fps’de 4K video kaydını destekleme yeteneğiyle parlıyor. Bellek açısından 3200 MHz LPDDR5 hızında çalışıyor ve USB-C 3.1 ve Quick Charge 4+ gibi diğer özellikleri de sunuyor.

Belirsiz kalan bir şey de, Qualcomm’un henüz bu bilgiyi sağlamaması nedeniyle, bu yeni yonga seti ile desteklenen cihazların ne zaman piyasaya çıkacağıdır. Yine de Snapdragon 7s Gen 2, bütçeye duyarlı tüketiciler ve akıllı telefon üreticileri için yenilmesi zor performans ve uygun fiyatın ilgi çekici bir karışımını sunarak ezber bozacak bir ürün olmayı vaat ediyor.

Yüksek fiyatlı amiral gemisi akıllı telefonlarla doymuş bir pazarda, Qualcomm’un 7s Gen 2 modeli canlandırıcı bir alternatif olarak ortaya çıkıyor ve potansiyel olarak markaların yüksek fiyat etiketi olmadan tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlayan cihazlar yaratmasına olanak tanıyor.