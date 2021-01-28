Snapdragon 775G, Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu ile geliyor!

Bugün, bazı geliştiriciler MIUI kodlarında yeni bir Snapdragon yonga seti gördü. Yeni çip, Snapdragon 7 serisine ait olacak. Bununla birlikte bu yonga setinde 5G desteği de mevcut. Kaynak kodlarında gösterildiği üzere Snapdragon 7 serisine ait 5G destekli çip, SM7350 model numarasıyla gelecek. Bu nedenle, görüntülenen yonga setinin Snapdragon 775G olması muhtemel gözüküyor.

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Snapdragon 775G olarak adlandırılması beklenen çip hakkında neler biliyoruz?

MIUI kodlarında gözüken Snapdragon 775G, muhtemelen ilk olarak yeni bir Xiaomi telefonda kullanılacak. Ancak henüz hangi modele ait cihazda bulunacağı belli değil. Tahminlere göre Xiaomi veya Redmi serisine ait orta sınıf bir telefon olması muhtemel gözüküyor. Daha önce Roland Quandt, kod adı “Cedros” olan Snapdragon 775G‘nin, Samsung‘un 6 nm EUV sürecini kullanacağını açıklamıştı. Cedros adı, Meksika açıklarındaki bir adadan geliyor. Qualcomm‘un San Diego‘daki merkezi buraya oldukça yakın olduğu için şirket, bu şekilde bir isimlendirme tercih ediyor.

Bu yonga setinin prototipi, AnTuTu‘da 530.000‘den daha yüksek skorlar elde etti. Bu da performansının Snapdragon 765G‘den çok daha iyi olacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 865, AnTuTu‘da 600.000 civarında skorlar alıyor. Bununla birlikte, Snapdragon 775G‘nin bu yonga setine yaklaştığı fakat geçemediği testlerde gözüküyor. Oppo, Vivo ve Xiaomi‘nin bu çipi çoğu orta segment telefonunda kullanacağını söyleyebiliriz. En yakın zamanda Geekbench testlerinde yeni Xiaomi telefonla birlikte Snapdragon 775G‘yi görmeyi bekliyoruz.