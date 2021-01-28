Akıllı Telefonlar
Snapdragon 775G, Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu ile geliyor!
Bugün, bazı geliştiriciler MIUI kodlarında yeni bir Snapdragon yonga seti gördü. Yeni çip, Snapdragon 7 serisine ait olacak. Bununla birlikte bu yonga setinde 5G desteği de mevcut. Kaynak kodlarında gösterildiği üzere Snapdragon 7 serisine ait 5G destekli çip, SM7350 model numarasıyla gelecek. Bu nedenle, görüntülenen yonga setinin Snapdragon 775G olması muhtemel gözüküyor.
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Snapdragon 775G olarak adlandırılması beklenen çip hakkında neler biliyoruz?
MIUI kodlarında gözüken Snapdragon 775G, muhtemelen ilk olarak yeni bir Xiaomi telefonda kullanılacak. Ancak henüz hangi modele ait cihazda bulunacağı belli değil. Tahminlere göre Xiaomi veya Redmi serisine ait orta sınıf bir telefon olması muhtemel gözüküyor. Daha önce Roland Quandt, kod adı “Cedros” olan Snapdragon 775G‘nin, Samsung‘un 6 nm EUV sürecini kullanacağını açıklamıştı. Cedros adı, Meksika açıklarındaki bir adadan geliyor. Qualcomm‘un San Diego‘daki merkezi buraya oldukça yakın olduğu için şirket, bu şekilde bir isimlendirme tercih ediyor.
Bu yonga setinin prototipi, AnTuTu‘da 530.000‘den daha yüksek skorlar elde etti. Bu da performansının Snapdragon 765G‘den çok daha iyi olacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 865, AnTuTu‘da 600.000 civarında skorlar alıyor. Bununla birlikte, Snapdragon 775G‘nin bu yonga setine yaklaştığı fakat geçemediği testlerde gözüküyor. Oppo, Vivo ve Xiaomi‘nin bu çipi çoğu orta segment telefonunda kullanacağını söyleyebiliriz. En yakın zamanda Geekbench testlerinde yeni Xiaomi telefonla birlikte Snapdragon 775G‘yi görmeyi bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Android 12 sistem rengini size seçtirebilir
Yeni Android versiyonları genelde ulaşılabilirlik eklentilerine sahip olurlar. Android 12 için de bu durum söz konusu olacak gibi. Öyle ki sistem görünüşe göre kullanıcıya sistem rengini seçtirecek.
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9to5Google tarafından gelen bilgilere göre; bir ana bir de vurgu rengi olmak üzere iki renk seçilmesi gerekecek. Bu renkler ise bütün uygulama ve menülerde geçerli olacaklar. Bununla birlikte uyumlu üçüncü parti uygulamalarda da geliştirici izin verirse yerlerini alacaklar.
Verilen bilgilere göre yine markaların telefonlarına Android sistemini yerleştirirken markaya özel şemalar yerleştirmeleri mümkün olacak. Kullanıcıların kendi renk şemasını telefona uygulaması gibi bir durum ise söz konusu değilmiş gibi duruyor. Dolayısıyla markaların koyduğu seçeneklerden biriyle devam edilmesi gerekecek. Ama yine de telefonların bu konuda nasıl bir çeşitlilik sunacağını görmemiz gerekecek.
Özelliğin Android telefonlar gelmesi durumunda ilk kullanım alanı tabii ki özelleştirmeler olacaktır. Böylelikle en sevilen renklerin seçilip telefonun büyük çoğunluğuna uygulanması mümkün olacak.
Diğer taraftan ulaşılabilirlik de bu konudaki önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Renk körlüğü gibi belli görme sorunları olan insanlar bu şekilde telefonun renklerini değiştirerek ayırt etmeyi kolaylaştırabilirler. Cihazlardaki karanlık mod da kısmen bu amaca hizmet edebiliyor; ancak renklerin değişebilecek olması daha belirgin durumlar için önem taşıyabilir. Yine karanlık modun cihazlar arasında farklılıklara sahip olduğunu düşünürsek bu işlev muhtemelen daha uygun olacaktır.
Ancak bazen söylentilerde dolaşan Android özellikleri ya güncellemelere dahil edilmiyorlar ya da gelişimdeyken terk edilebiliyorlar. Dolayısıyla bu özelliğin Android 12 için gelip gelmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.
Google, Android 12 sistemini büyük ihtimalle gelecek aylarda kullanıcıya tanıtacak. Sonrasındaki beta versiyonunu ise 2021 yılı sonlarına doğru tam sürümün takip etmesini bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Air Charge uzak mesafeli şarj cihazını tanıttı
Xiaomi firması Mi Air Charge teknolojisini bu Cuma günü sabahı tanıttı. Firmaya göre uzaktan şarj teknolojisi ile aynı anda birçok cihazı şarj etmek mümkün olacak. Bununla beraber kullanımda olan bir telefonun da şarj edilmesi imkan dahilinde olacak. Hatta bu durum yürürken veya arada bir engel varken de geçerli olacak.
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Şirket yeni teknoljiyle alakalı detayları Twitter’da paylaştı. Gösterilen verici neredeyse koltuk yanlarına koyulan ufak bir masa kadar büyük duruyor; ancak belki de bu büyüklüğünü kullanarak telefonlara 5W’a kadar şarj desteği sağlıyor.
Bu tip bir şarj teknolojisi Qi standardından bağımsız olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte akıllı telefonların yine bazı alıcılarla da donatılması gerekiyor. Sonrasında şarj istasyonunun ilettiği milimetrelik dalga sinyalinin telefondaki on dört antenle algılanıyor. Algılanan sinyaller ise bir devre yardımıyla elektrik enerjisine çevriliyor.
Mevcut haliyle Xiaomi uzaktan şarj istasyonu birkaç cihazı 5W ile şarj edebiliyor. Koyulan uzaklık sınırı ise “birkaç metre” olarak geçiyor. Xiaomi aynı zamanda fiziksel nesnelerin şarjın etkisini azaltmayacağını da belirtiyor. Ancak bu durumun bazı istisnalara sahip olması da muhtemel. Son olarak firma bu teknolojinin akıllı saatlerle ve diğer teknolojik aksesuarlarla da sonraları uyumlu olacağını not düşüyor.
Xiaomi Mi Air Charge sistemi için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmamış duumda. Hatta teknolojinin normal müşteri piyasasına gelip gelmeyeceği de soru işareti. Ancak gelecek olursa ucuz olmayacağı oldukça aşikar. Yine de bu tip düşünceleri ve buluşları görmek heyecan verici diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 ve A72 5G render görüntüleri ortaya çıktı!
Samsung, orta sınıf A serisi akıllı telefonlarını 2021 için son sürat yenileme sürecinde. Bugün yayınlanan sızıntı, Samsung Galaxy A52 ve A72 5G akıllı telefonlarının orijinal görüntülerini ortaya çıkardı.
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Samsung Galaxy A52 5G ve A72 5G
Aslında kullanıcıların beklediği, yaklaşan A serisi ile ilgili resmi bir duyuruydu. Tam da bu sırada ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass , Galaxy A52 5G‘nin oldukça resmi duran bir render görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı.
Selefi A51 5G ile karşılaştırıldığında, ön kısımları şaşırtıcı bir şekilde benzer gözüküyor. Arka taraftaki kamera düzenlemesi ve sensörlerin yerleştirilmesi söz konusu olduğunda tasarımdaki farklılıklar kendini gösteriyor. Yeni tasarım, kamera dizilimini Koreli şirketin diğer yeni cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Bu da şirketin yeni tasarım dilini benimsediğini gösteriyor.
Ayrıca Blass, daha önce de gördüğümüz Galaxy A72 5G‘nin tam bir ön görüntüsünü de paylaştı. İki telefonun tasarımları birbirine o kadar yakın ki, size bunun farklı bir cihaz olduğunu söylemeseydik, muhtemelen hala A52 olduğunu varsayabilirdiniz.
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Galaxy A52 5G, geçtiğimiz yıl Geekbench’de Snapdragon 750G işlemci ile ortaya çıktı. Aynı zamanda bir sertifika, telefonun 15W şarjı destekleyeceğini bize bildirdi. Bu telefonlar hakkında daha fazla ayrıntı yakında gün yüzüne çıkacaktır, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.
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