Samsung, COVID-19’a rağmen yıllık kâr artışı açıkladı!

Samsung, 2020’nin dördüncü çeyreği ve tüm yıl için mali sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar iki dönem için de etkileyici olarak değerlendiriliyor. Şirket, 2019’un dördüncü çeyreğine kıyasla %26’lık bir kâr artışı gerçekleştirdi. Satışlarda ise %3’lük bir artış olduğu belirtiliyor. Bu, Samsung‘un bazı ürünlerindeki kârlılık oranını arttırdığını gösteriyor.

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Samsung tarafından yayınlanan son rapor nasıl değerlendiriliyor?

Samsung, pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan satışlarına rağmen yılın tamamında %30 kâr artışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte satışlar ise yıllık bazda 6 trilyon KRW (5,36 milyar $) artış gösterdi. Ancak kazançların dörtte biri, Kore Wonu ile ABD Doları arasındaki agresif döviz kuru sebebiyle erime gösterdi. Ayrıca mobil departmanı, tatil döneminde hem satışta hem kârlılıkta düşüş kaydetti. 2020 dördüncü çeyreğinde, 2019‘a göre mobil departman %34 daha az kâr elde etti. Samsung, bunun satışlar ve pazarlama giderleri sebebiyle gerçekleştiğini söyledi. Ancak, maliyetleri optimize etmeye yönelik çalışmalar, yıllık sonuçları beklentiler ile uyumlu hale getirdi.

2021 yılına baktığımızda ise tahminlere göre ilk çeyrekte akıllı telefon pazarı büyüme göstermeyecek. Yine de şirket, Galaxy S21 serisini erken tanıtmanın kâr artışına neden olacağını söylüyor. Firma, 2020 yılında akıllı telefon ekranı ve TV üretimi ile yüksek kârlılık elde etti. Bu nedenle önümüzdeki üç ay, şirketin OLED panel ve TV satışları ile iyi sonuçlar elde etmesi mümkün.