Snapdragon 732G’li Xiaomi Mi 11 Lite Sızdırıldı!

Xiaomi‘nin yeni modeli olduğu düşünülen Xiaomi Mi 11 Lite sızdırıldı. Cihazın Snapdragon 732G yonga setinden güç aldığı söyleniliyor.

Geçtiğimiz hafta bir tanıtımda Mi 11 modeli ile karşımıza çıkan Xiaomi, yakında bir model ile daha karşımıza çıkacak. Şubat ayında Xiaomi Mi 11 Pro modelini tanıtması beklenilen Xiaomi’den beklenmedik bir cihaz daha gelecek gibi duruyor.

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Xiaomi Mi 11 Lite adı ile karşımıza çıkan cihaz, Vietnamlı bir Youtuber‘ın videosunda ortaya çıktı. Daha önce adı bile duyulmamış olan Mi 11 Lite, Vietnamlı Youtuber’ın videosunda ilk defa görüntülendi. Youtuber aynı zamanda cihazın özelliklerini de ortaya döktü. Gelin Mi 11 Lite’ın bilinen özelliklerine göz atalım.

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Xiaomi Mi 11 Lite’ın özellikleri!

Xiaomi Mi 11 Lite‘ı bir video ile karşımıza çıkaran Youtuber, cihazın özelliklerinden de bahsetti. Videodaki bilgilere göre Mi 11 Lite, içerisinde Qualcomm’un Snapdragon 732G yonga setini taşıyacak. Cihaz bu işlemciyi 6GB Ram bellek ile desteklerken; depolama tarafında ise 128GB‘lık bellek kullanılacak. IPS LCD ekran ile gelmesi beklenilen Mi 11 Lite, 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak.

Arka kısmında üçlü arka kamera taşıyan Mi 11 Lite, 64MP‘lik bir ana kameranın yanında 8MP ve 5MP‘lik iki ayrı kameraya daha yer veriyor. Bu kameraların birinin ultra geniş açı sensörü, diğerinin ise derinlik sensörü olduğu düşünülüyor. Ön kamera ve ekran boyutu hakkında ise şimdilik bir bilgi söz konusu değil. Cihazın 350 Dolar gibi bir başlangıç fiyatı ile geleceği de söylentiler arasında.

Vietnamlı Youtuber’ın videosuna bakılırsa Xiaomi, Poco X3 NFC‘ye rakip olacak nitelikte yeni bir model getirmeyi planlıyor. Mart ayında tanıtılacağı ön görülen Xiaomi Mi 11 Lite hakkında şimdilik resmi bir açıklama yok. Bakalım Xiaomi, Mi 11 Lite modelini ne zaman tanıtacak.

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