Akıllı Telefonlar
Snapdragon 732G’li Xiaomi Mi 11 Lite Sızdırıldı!
Xiaomi‘nin yeni modeli olduğu düşünülen Xiaomi Mi 11 Lite sızdırıldı. Cihazın Snapdragon 732G yonga setinden güç aldığı söyleniliyor.
Geçtiğimiz hafta bir tanıtımda Mi 11 modeli ile karşımıza çıkan Xiaomi, yakında bir model ile daha karşımıza çıkacak. Şubat ayında Xiaomi Mi 11 Pro modelini tanıtması beklenilen Xiaomi’den beklenmedik bir cihaz daha gelecek gibi duruyor.
Xiaomi Mi 11 Lite adı ile karşımıza çıkan cihaz, Vietnamlı bir Youtuber‘ın videosunda ortaya çıktı. Daha önce adı bile duyulmamış olan Mi 11 Lite, Vietnamlı Youtuber’ın videosunda ilk defa görüntülendi. Youtuber aynı zamanda cihazın özelliklerini de ortaya döktü. Gelin Mi 11 Lite’ın bilinen özelliklerine göz atalım.
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Xiaomi Mi 11 Lite’ın özellikleri!
Xiaomi Mi 11 Lite‘ı bir video ile karşımıza çıkaran Youtuber, cihazın özelliklerinden de bahsetti. Videodaki bilgilere göre Mi 11 Lite, içerisinde Qualcomm’un Snapdragon 732G yonga setini taşıyacak. Cihaz bu işlemciyi 6GB Ram bellek ile desteklerken; depolama tarafında ise 128GB‘lık bellek kullanılacak. IPS LCD ekran ile gelmesi beklenilen Mi 11 Lite, 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak.
Arka kısmında üçlü arka kamera taşıyan Mi 11 Lite, 64MP‘lik bir ana kameranın yanında 8MP ve 5MP‘lik iki ayrı kameraya daha yer veriyor. Bu kameraların birinin ultra geniş açı sensörü, diğerinin ise derinlik sensörü olduğu düşünülüyor. Ön kamera ve ekran boyutu hakkında ise şimdilik bir bilgi söz konusu değil. Cihazın 350 Dolar gibi bir başlangıç fiyatı ile geleceği de söylentiler arasında.
Vietnamlı Youtuber’ın videosuna bakılırsa Xiaomi, Poco X3 NFC‘ye rakip olacak nitelikte yeni bir model getirmeyi planlıyor. Mart ayında tanıtılacağı ön görülen Xiaomi Mi 11 Lite hakkında şimdilik resmi bir açıklama yok. Bakalım Xiaomi, Mi 11 Lite modelini ne zaman tanıtacak.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, Tayland’da 1 Dolar’dan ucuza satılacak!
Samsung‘un yeni amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S21, Tayland’da sınırlı sayıda kişiye 1 Dolar’dan daha ucuza satılacak.
Samsung‘un 14 Ocak‘ta tanıtılacak olan yeni Galaxy S21 Serisi, en ilginç haberler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız bugün Galaxy S21 Serisi’nin fiyatı yanlışlıkla ortaya çıkmıştı. Şimdi ise serinin gözde modeli Galaxy S21’in Tayland’da 1 Dolar’dan daha ucuza satılacağı bilgisi mevcut. Gelin haberin detaylarına göz atalım.
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Galaxy S21, sınırlı sayıda kişiye 0.70$’a satılacak!
Tayland’da, Samsung’un yeni modeli Galaxy S21‘e talip olan ilk 100 müşteri için benzersiz bir kampanya başlatıldı. Samsung Galaxy S21 satın almak isteyen ve ilk 100 kişi arasında yer almayı başarabilen kişiler Galaxy S21’i 0.70 Dolar gibi komik bir fiyata satın alabilecekler. Nasıl mı? İşte fırsatı yakalamanın tek şartı.
Samsung Galaxy S21 modelini satın almak isteyen ilk 100 kullanıcı için mükemmel bir kampanya başlatıldı. Elinde eski bir dijital fotoğraf makinesi bulunduran kişiler, bu fotoğraf makinesini Galaxy S21 ile takas ederlerse, cihazı almak için sadece 0.70 Dolar ödeyecekler. Daha basit anlatmak gerekirse Tayland’da şanslı ilk 100 müşteri için Galaxy S21’in fiyatı bir dijital fotoğraf makinesi + 0.70 Dolar.
Samsung Tayland web sitesi üzerinden kayıt yaptıran ilk 100 kullanıcı Galaxy S21’i 0.70 Dolar‘a satın alma şansı yakalayacak. O kullanıcılara verilen kod ile mağazalardan cihazların teslimi yapılacak.
Öte yandan kayıt yaptıran ilk 1000 kullanıcı için de 98 Dolar değerindeki bir yıllık Samsung Care + Platinum hizmeti ücretsiz olarak sağlanılacak. Aynı zamanda ilk 100’de bulunan kişiler de bu kampanyadan faydalanacaklar. Samsung‘un sitesindeki kayıtlar ise 14 Ocak tarihine kadar açık vaziyette olacak.
Samsung Galaxy S21 için tam anlamıyla teşvik niteliğinde olan bu çalışma ile, Galaxy S21 modellerinin satışları epey artacaktır. Öte yandan ilk 100’e giren şanslı kişiler ise cihazı 0.70 Dolar gibi komik bir fiyata satın almanın mutluluğunu yaşayacaklar. Tabi amorti çıkan ilk 1000 kullanıcı da 98 Dolar değerindeki ödül ile sevinecekler.
Sizce Samsung bu etkinliği tüm dünya genelinde yapsa daha güzel olur muydu? Sizce Samsung Galaxy S21 için bu tarz başka etkinlikler yapılır mı?
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Serisi’nin Fiyatları Yanlışlıkla Açıklandı!
Samsung Galaxy S21 ailesinin fiyatları yanlışlıkla açılandı. Belçikalı şirket Voo, yanlışlıkla Galaxy S21 ailesinin fiyatlarını açıkladı.
Samsung‘un yeni amiral gemisi modellerini barındıran yeni Samsung Galaxy S21 Serisi‘nin tanıtımına az bir süre kala büyük açık verildi. 14 Ocak‘ta tanıtılacak olan Galaxy S21 modelleri, tanıtımdan hemen hemen 1 hafta önce fiyatlarını ortaya dökmüş oldu.
Belçikalı şirket Voo, internet sayfasında yaptığı bir yanlışlık nedeniyle Galaxy S21 modellerinin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra‘nın fiyatlarını açıklayan şirket, açığı kısa sürede düzeltse de, ekran görüntüsü almayı başaran kullanıcılardan kaçamadı.
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Samsung Galaxy S21 Serisi’nin fiyatları!
Voo’nun internet sitesinde satış sayfaları görünen Galaxy S21 Serisi, artık fiyatlarını açıklamış oldu. Voo’nun internet sitesine baktığımızda Galaxy S21‘in 128GB depolamalı modelinin 849€ fiyat etiketi ile satıldığını görüyoruz. Öte yandan Galaxy S21+ 1049€ fiyat etiketine sahipken, Galaxy S21 Ultra ise 1399€ fiyat etiketine sahip.
Tabi altlarında birde indirimli fiyatlar yer alıyor ancak bu fiyatların sitede rastgele girilmiş değerler olma ihtimali mevcut. Keza 199 Euro’ya Galaxy S21 almak biraz hayal gibi duruyor. Öte yandan cihazların fiyatlarını değerlendirmek gerekirse S21 modelinin 7600TL gibi bi fiyata, S21+ modelinin 9420TL gibi bir fiyata ve S21 Ultra’nın 12560TL gibi bir fiyata denk geldiğini görüyoruz.
Aslında S21 ailesinin pazardaki yerine baktığımızda fiyatlar gayet normal. Ancak Türkiye şartlarında bir telefona 12 bin TL vermek herkesin harcı değil. Birde vergilerin eklendiğini düşündüğümüzde S21 Ultra’nın fiyatını 15 bin TL’lere dayanması muhtemel.
Voo’nun yaptığı bu hata ile 14 Ocak‘ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy S21 Serisi modellerinin şimdiden fiyatları belli oldu. Sizce Galaxy S21 Serisi gerçekten bu fiyatlarla mı çıkış yapacak? Sizce Samsung fiyatlarda bir düzenlemeye gidecek mi?
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Akıllı Telefonlar
Hangi uygulama ne kadar RAM kullanıyor? – Android
Windows üzerinde hangi uygulama ve programların ne kadar RAM kullandığını Görev Yöneticisini açarak öğrenebiliyoruz. Android sisteminde ise, biraz gizlenmiş olsa da, benzer bir şekilde uygulamaların RAM hafıza kullanımlarına ulaşmak mümkün.
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Özellikle de eğer telefonunuz yüksek bir RAM kapasitesine sahip değilse, fazlaca RAM tüketen uygulamalarınızı tespit etmek iyi bir fikir olabilir. Bu bilgi için ise Android geliştirici ayarlarına erişmek gerekecek.
Daha önceleri bazı Android versiyonları ve ROM’ları hafıza kullanımını daha ulaşılabilir bir şekilde sunuyordu. Şimdi ise bu bilgilere ulaşmak biraz daha zorlaştı. Ancak yine de RAM kullanımını görebilmek için Android geliştirici ayarlarına erişmek neredeyse bütün Android telefonlarda çalışıyor diyebiliriz.
Hangi uygulama ne kadar RAM tüketiyor görmek için Geliştirici Seçenekleri nasıl aktifleştirilir?
Öncelikle, eğer daha önceden aktifleştirmediyseniz, bu ayarları görebilmeniz için onları aktifleştirmeniz gerekiyor. Bunun için ise yıllardır bilinen yöntem işimizi görüyor.
- Telefonunuzun Ayarlar kısmına girin
- Telefon bilgisi kısmına gelin
- Ardından Yapım numarası yazan yerin üstüne hızlıca tam yedi kere dokunun.
Bu adımların ardından sistem size Geliştirici Seçeneklerinin açıldığını haber verecektir. Bu kısım ise Android modeline göre ya Ayarlar menüsüne ya da Sistem sekmesi içerisine bir kez daha girdiğinizde yeni bir seçenek olarak karşınıza çıkacak. Oraya girdiğinizde ise yine modeline göre Çalışan Servisler veya direkt en üstte Hafıza kısmına girmeniz gerekiyor.
- Güçlü ve nispeten uygun fiyatlı telefon arayışında iseniz bu listeye bir bakmalısınız.
- Özellikle iş ve okul kullanımı için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Bu kısımda artık telefonunuzun RAM hafızasının genel durumunu ve mevcut kullanımını görebilirsiniz. Hangi uygulama tarafından ne kadar hafıza kullanıldığını görmek için ise bu bölüm içerisinden ilgili seçeneğine basmalısınız. Buradan sistemdekiler dahil her uygulamanın ne kadar RAM kullandığı görülebiliyor. Aynı zamanda kullanım süresi de Android’in görmenize izin verdiği bilgiler arasında. Yine üst taraftaki menüden uygulamaların görünüm ve RAM kullanım durumlarına göre sıralanış şekillerini değiştirmeniz de mümkün.
Bu kısa birkaç adımı kullanarak hangi uygulamalarınızın ne kadar ve hangi sürelerde RAM kullandığını görebilirsiniz.
Kolay gelsin!
Forumdan Son Mesajlar
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Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 1 saat önce
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Yazan: market2020, 7 saat önce
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Yazan: levent_orgun, 14 saat önce
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