Redmi Note 9T, Fiyatı ve Özellikleri İle Karşımıza Çıktı!

Bu ay içerisinde tanıtılacak olan Redmi Note 9T, tanıtımdan önce birçok özelliğini ortaya döktü. İşte Redmi Note 9T’nin özellikleri ve fiyatı.

8 Ocak‘ta tanıtılacak olan Redmi Note 9T, ülkemizde ve dünyada oldukça fazla beklenilen ve merak edilen bir cihaz. Orta segmente hitap edecek olan Note 9T, firmanın gözde modellerinden olduğu için epey merak ediliyor. Gelen sızıntılar insanların merakını giderecek nitelikte. Çünkü Redmi Note 9T’nin özellikleri ve fiyatı artık ortaya çıktı.

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Redmi Note 9T’nin özellikleri!

Daha öncesinde gelen bilgilerde cihazın bazı detaylarına ulaşmıştık. Bunlar arasında Redmi Note 9T modelinin MediaTek Dimensity 800U yonga setinden güç alacağı vardı. Gelen yeni sızıntılarla Redmi Note 9T’nin 4GB Ram bellek ile geleceğini görüyoruz. Görünüşe göre başka bir RAM tercihi mevcut değil.

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Öte yandan 64GB ve 128GB depolama seçenekleri ile gelecek olan Redmi Note 9T, Arka kısmında 48MP’lik ana kameraya yer veriyor. Toplamda üç arka kameraya sahip olan Note 9T‘nin diğer iki arka kamerası hakkında bilgi yok.

Ön tarafta delikli tasarıma sahip bir ön kamera taşıyan Note 9T, bu kamerayı 6.53 inç büyüklüğünde 90Hz Full HD+ çözünürlüğündeki ekranın üzerinde taşıyacak. Yine bu kamera hakkında da bir bilgi söz konusu değil.

Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik pilinden alan Note 9T, 18W hızlı şarj desteğine sahip. NFC, çift hoparlör ve Android 10 destekli MIUI 12 işletim sistemi ile gelmesi beklenilen Redmi Note 9T, şimdiden gayet yeterli özellikleri ve uygun fiyatı ile dikkat çekecek gibi duruyor.

Redmi Note 9T’nin fiyatı!

Başta da söylediğimiz gibi gelen sızıntılar cihazın fiyatını da ortaya koyuyor. 4GB/64GB ve 4GB/128GB olmak üzere iki versiyon ile gelecek olan Redmi Note 9T, Nightfall Black ve Daybreak Purple adlı iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Redmi Note 9T’nin 4GB Ram ve 64GB depolamalı modelini satın almak isteyenler 229.90 Euro fiyat etiketi ile karşılaşacak. Yani yaklaşık 2100TL. 4GB Ram ve 128GB depolamalı modeli satın almak isteyen kullanıcılar ise 269.90 Euro‘ya bu cihaza sahip olabilecek.

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