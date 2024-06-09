Qualcomm, orta sınıf akıllı telefonlar için yeni Snapdragon 6s Gen 3 5G yonga setini sessizce tanıttı. Bu yeni yonga seti, 6nm işlem süreci üzerine inşa edilmiş ve yüksek performans sunmayı hedefliyor. Peki Snapdragon 6s Gen 3 aslında 2021 yılının favorilerinden olan ve hala kullanılan Snapdragon 695 yonga setinin yenilenmiş hali mi? İşte Snapdragon 6s Gen 3 özellikleri.

Qualcomm, Snapdragon 6s Gen 3 Yonga Setini Tanıttı: Snapdragon 695 Geri Döndü

Snapdragon 6s Gen 3, maksimum 2,3GHz saat hızına ulaşabilen 2+6 çekirdek yapısına sahip sekiz çekirdekli bir yonga seti olarak piyasaya sürüldü. Henüz açıklanmayan Qualcomm Kryo CPU çekirdeklerini barındıran bu yonga seti, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 ve VP9 oynatmayı destekleyen bir Adreno GPU ile donatılmış durumda. Kıyaslama listelerine göre, bu GPU büyük ihtimalle Snapdragon 695’te kullanılan Adreno 619 olabilir.

Yonga seti, 120Hz’de FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışını desteklerken, kamera sisteminde 108MP fotoğraf çekimi, 32MP tek kamera, 25MP + 13MP çift kamera ve 13MP üçlü kamera sistemi seçenekleri sunuyor. 60 fps’de 1080p video çekimi ve 120 fps’ye kadar 720p ağır çekim video çekimi desteği de mevcut. 4K video çekim desteği ise yok.

Qualcomm Spectra üçlü ISP ile donatılan yonga seti, görüntü işleme performansını üst seviyelere çıkarıyor. Ayrıca, 384 kHz/32 bit’e kadar Hi-fi ses desteği ve yapay zeka tabanlı yankı giderme ve gürültü engelleme özellikleri de bulunuyor. Bu sayede telefon görüşmeleri ve video kayıtları kristal netliğinde olacak.

Hücresel bağlantı tarafında, 2.5Gbps maksimum indirme hızı sunan Snapdragon X51 5G Modem-RF Sistemi ile donatılan yonga seti, CBRS için mmWave, 5G NR, LTE, HSPA ve daha birçok bağlantı seçeneğini destekliyor. WiFi ve Bluetooth için ise Qualcomm FastConnect 6200 Sistemi ile WiFi 4, WiFi 5 ve Bluetooth 5.2 desteği sağlanıyor. WiFi 6 veya WiFi 7 gibi özellikler bu yonga setinde yok. NFC desteği olduğunu da söyleyelim.

Snapdragon 6s Gen 3, LPDDR4x belleği (2133 MHz’e kadar) ve UFS 2.2 depolama alanını desteklerken, hızlı şarj için Quick Charge 4+ teknolojisi ile geliyor. Yonga seti, SM6375-AC ve SM6370 olmak üzere iki parça numarası ile tanıtıldı. İkinci parça numarasına sahip modelin 5G özelliği bulunmuyor. Bu, işlemciye fiyat avantajı da sağlıyor.

Snapdragon 6s Gen 3, yeniden markalanmış bir Snapdragon 695 5G yonga seti olabilir. Snapdragon 695, 2021 yılında piyasaya sürülmüş ve benzer özelliklere sahip bir yonga setiydi. İki işlemci arasında inkar edilemez bir benzerlik bulunuyor, bu da onları platform kardeşi yapılıyor. Fiyat performans oranı yüksek giriş-orta seviye telefonlarda bu işlemciyi çok göreceğiz gibi.

İlginizi Çekebilir: Valorant konsola gelecek! Valorant PS5 ve Xbox sürümü geliyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Snapdragon 6s Gen 3 telefonlar hangileri olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!