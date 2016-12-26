Snapchat Arttırılmış Gerçekliğe Milyonlarca Dolar Harcadı

Popüler sosyal medya platformu Snapchat yakında halka açılmaya hazırlanıyor olsa da diğer taraftan da yatırımlara devam ediliyor.

Ortada dolanan haberlere göre Snapchat, İsrail merkezli arttırılmış gerçeklik firması Cimagine’i 30-40 milyon dolar arasında bir fiyata satın aldı. Ekip yerinde kalmaya devam edecek ve platformun yeni araştırma-geliştirme bölümü olacak. Bu da Cimagine’in yılbaşına daha mutlu girmesi anlamına geliyor.

Bu haberin önemini kavramak için Cimagine’in kim olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü Cimagine oldukça iyi paralar kazandırabilir. Şirket son bir kaç yılda yeni bir arttırılmış gerçeklik projesi üzerinde çalışıyor. Bu proje kapsamında markalar ve perakendeciler akıllı telefonların kameralarından ürünlerini gösterebiliyorlar.

Bunu daha önce bir kaç şirketin yaptığını görmüştük. Özellikle Google bunu Tango ile yapmıştı. Ama Google’ın bunu yapması için ekstra kameralara ya da sensörlere ihtiyacı varken Cimagine’in yok.