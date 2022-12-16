Polestar, Smart Eye sürücü izleme sistemine sahip Polestar 3’ü Ocak 2023’te Las Vegas’ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sergileyeceğini açıkladı.

Smart Eye’ın sürücü izleme sistemi, insanların kazalardan kaçınmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve sistemle ilgili daha fazla ayrıntıyı aşağıda görebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Huawei ve BAIC, Arabalarını Huawei Mağazalarında Satacak

Kazaları önlemeye ve hayat kurtarmaya yardımcı olmak üzere tasarlanan Polestar 3, sürücünün baş, göz ve göz kapağı hareketlerini izleyen ve dikkati dağılmış, uykulu veya bağlantısız bir sürücü tespit ettiğinde uyarı mesajlarını, sesleri ve hatta acil durdurma işlevini tetikleyebilen iki kapalı devre premium sürücü izleme kamerası ve Smart Eye yazılımına sahiptir. Bu aynı zamanda önümüzdeki yıllarda hükümetlerin ve güvenlik kuruluşlarının geliştirilmiş standartlarını destekleyecek kritik bir teknolojidir.

DMS, Sürücü Uyarı Kontrolü, Şeritte Kalma Yardımı, Uyarlanabilir Hız Sabitleyici ve Pilot Yardımı içeren daha geniş sürücü anlama sisteminin bir parçasını oluşturur. Çeşitli sistemlerden gelen veriler, NVIDIA tarafından desteklenen otomobilin merkezi bilgisayarı tarafından işlenmekte ve yorumlanmaktadır.

CES’te ziyaretçiler Polestar 3’ün içindeki kameraların sürücünün baş ve göz hareketlerini nasıl takip ettiğini ve yapay zeka yazılımının sürücünün durumunu gerçek zamanlı olarak nasıl algılayabildiğini görebilecekler.

Kaynak: Polestar