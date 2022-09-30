SK hynix, Intel İnovasyon Konferansında DDR5-rdimm bellek modüllerinin 48 ve 96 gigabayt kapasiteye sahip iki çeşidini duyurdu. Bellek çubukları sunucu sistemleri ve bulut uygulamaları için tasarlanmıştır. Henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.

24Gbit DDR5 bellek modülleri 5600 veya 6400MHz saat frekansına sahiptir ve kayıtlı çift sıralı bellek modülü prensibini kullanır. Bu şekilde, bir yazma veya okuma gerçek dramaya ulaşmadan önce ‘kaydedilir’ veya arabelleğe alınır. Bu, rdimm çalışma belleğinin daha kararlı ve ölçeklenebilir olmasını sağlar ve bu nedenle genellikle sunucular için kullanılır.

Ram belleklerin tipik olarak 8, 16, 32, 64 veya muhtemelen 128 GB’lık ayrı modüllerden oluşması yaygın olduğundan, bellek modüllerinin kapasitesi dikkat çekicidir. Tom’s Hardware’e göre, 48 veya 96 gigabaytlık depolama miktarları sunucu yöneticileri için uygundur, çünkü belleğin bir sunucu yonga setinin çekirdeği başına gereken ram miktarıyla daha iyi eşleşmesini sağlar. Bu nedenle Micron ve Samsung’un da bu tür bellek modülü konfigürasyonları geliştirdiği söyleniyor.

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Server The Home’un haberine göre, SK hynix etkinlikte ayrıca ‘ikili’ çalışma belleği miktarlarına sahip geleneksel DDR5 bellek modüllerini de tanıttı; 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ve 256 gigabayta kadar bellek kapasitelerine sahip modüller aynı anda sunuldu.