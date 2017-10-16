SJCAM SJ8 Olağan Dışı Yetenekleriyle Piyasaya Hareket Getirecek!

Çinli üretici SJCAM, dünyanın en bilindik kamera markalarına SJ8 modeliyle meydan okuyor. Söz konusu kamera, pek çok tanındık rakibini huzursuz edecek yeteneklere sahip.

Çinli firma SJCAM; SJ 5000, SJ 5 ve SJ 6 Legend gibi modelleriyle dünyada ismini duyurdu. Firma şimdi de SJ8 modelini kamuoyuna tanıttı. Sony, Panasonic, Canon ve Kodak gibi firmaların modellerine doğrudan meydan okuyacak SJ8’i tanıttı.

Kameranın açık ara en çarpıcı özelliği 60 fps hızında 4K video kayıt gerçekleştirebilmesi. SJ8’in arka tarafında 2.33 inçlik dokunmatik ekran ve ön kısmında 0.96-inçlik dokunmatik ekran bulunuyor.

7.00 x 4.00 x 3.00 cm’lik boyutlara sahip kamera, bolca kullanılan plastik sayesinde son derece hafif. Cihazın ağırlığı 70 gram seviyesinde. Son derece hafif metaller olan titanyum ve alüminyum da gövdenin oluşmasına yardımcı oluyor.

4K video kaydı yapabilen cihaz gerçekten çok güçlü. Bu güce Ambarella H22 yongası ve Sony marka sensör sayesinde ulaşabiliyor. 1000 mAh’lik batarya 1 saatlik 4K video çekimi, 3 saat bekleme süresi sunuyor. Batarya 2 saat içerisinde tamamen şarj olabiliyor.

Şimdi de cihazın tüm teknik özelliklerine göz atalım:

SJCAM SJ8

SJ8 Yongası Ambarella

H22 Sensor Sony Ekran 2.33 inç arka kısmın ve 360 x 640 ön kısım Video format MP4Video çözünürlüğü

4K (3840 x 2160) desteği

60 FPS video desteği

1000 mAh batarya

Dahili mikrofon ve hoparlör desteği

HDMI çıkışı

IP68 sertifikalı 10 metrelik su geçirmezlik desteği

Sarsıntı engelleyici teknoloji

Micro HDMI, TF Card Slot, Type-C destekleri

Kameranın fiyatı tercihlere bağlı olarak 300 ile 400 dolar arasında değişecek.