Sizden Gelenler
Bu senenin markası hangisi olur? – Sizden Gelenler #57
Sizden Gelenler #57 serimizin bu bölümünde de her zaman olduğu gibi sizlerin sosyal medya hesaplarımız ve HWP Muhabbet grubu üzerinden sorduğunuz soruları cevaplıyoruz.
İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #83: Cebimizden çıkan iletişim paraları, Note 10 Lite ve dahası
Sizlerden gelen soruların dakikalarını çıkartıp zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya teşekkür ederiz.
Sizden Gelenler #57 soruları;
0:13 Keyifler nasıl?
1:05 Sorum Yıldıray abiyle cihaz incelemesi yapmayı düşünüyor musunuz acaba?
2:20 Bir Android telefonunda telefonun ram değeri mi yoksa işlemcisi mi daha önemli?
4:20 Realme bu ay Türkiye pazarına giriş yapacak diye biliyorum. Realme hakkındaki fikirlerinizi paylaşır mısınız? Türkiye pazarında nasıl bir etkisi olur sizce?
7:05 Öğrenci arkadaşlara hangi ipad modelini önerirsiniz ve tabletlere bakışınız nedir?(işlevsellik)
11:06 Kanayan yaraya parmak basacağım: şu hızlı şar adaptörleri. Kimisi 2a, 2.1a, 5a. Sürüyor gidiyor. Adaptörümüzü ezkaza kaybettik ya da bozuldu. Telefoncular “Al ya! Bu doldurur” diye sattıkları ya bozuluyor ya da 5 saate doldurmuyor. Hwp hangi markayı önerir ve nasıl alım yapılmalı? Şahsen Çin’den aldığım ugreen, Tr’den temin edilecek Anker ve spigen benim denediğim adaptörler. Herkesin aklında da şu soru var orijinalinde 5a var ben buna daha üstü bağlarsam pil performansı düşer mi çabuk yıpranır mı?
15:13 Xiaomi markası çalışanları için düzenli sağlık kontrolü sağlıyor mu? Malum sar değerleri çok yüksek. Biz tek cihaz kullanırken sorun hafif gözüküyor. Bu insanlar o kadar cihaz içinde saatlerde duruyor. Sizce zararlı değil mi?
17:32 Mı note 10daki 730g işlemcisinin kameraya yettiğini düşünüyor musun?
19:08 Vikipedi ne zaman açılır bilginiz var mı?
19:56 2019’un size göre en aktif, dolu dolu geçiren her modeli ses getiren, konuşulan model (Marka) hangisi veya hangileriydi?
22:21 Akıllı telefon dünyası sizce bir doyuma ulaştı mı?
24:06 Sizce yerli arabanın en iyi ve en kötü yönü nedir? Neden alınır, neden alınmaz? Ersin’in cevabını özellikle merak ediyorum.
31:11 Bu sene mobil alanda en büyük yeniliği getirecek ve konuşulacak marka hangisi olur?
Sizden Gelenler
2020 planlarımız! Sizden Gelenler #56
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
1:44 Note 10+ (snapdragon model) mi almak mantıklı oneplus 7t pro mclaren mi uzun vadede kamera da hangi cihaz yolda bırakmaz?
2:49 Yılbaşından sonra yeni modeller çıkacak. Samsung s20 adı ile tanıtılacak. Ülkemizde satılmayacağı düşünüldüğünde fiyat politikası ne olur, bu politika bir önceki modellere yansır mı? Birde Aydoğan her videoda neden gülüyor? Allah ağlatmasında gülümsemediği bir video yok adamın hamster gibi hep mutlu .
5:23 2019 yılının başında İSS ler (İnternet servis sağlayıcılar) bir miktar zam yapmıştı, 2020 yılı için büyük zamlar bekliyor musunuz? Aynı şekilde GSM operatörleri de büyük fiyat artışlarına girebilir mi?
7:46 Kerem sen tam kablosuz kulaklık işinde güvendiğim kişilerdensin, sorum şu max 200₺’ye yurtiçi yurtdışı en iyi fiyat performans ürünü hangisi? Mümkünse dokunmatik.
9:24 Eskiden duyurusu yapılıp da vay dediğiniz ve günümüzde adından bile söz edilmeyen teknoloji sizce hangisidir ya da nasıl sıralarsınız?
11:47 Kerem beyin tavsiyesiyle honor am61 kulaklık aldım. Kulaklıktan çok memnunum lakin uygulama bildirimlerinde ve oyunlarda ses gecikmesi oluyor, bu normal midir yoksa bi ayarı var mı? Bu arada youtubede ses gecikmesi olmuyor diğer sorum kerem ve aydoğan beye eşime telefon alacağımm ocak ayında, aklımdaki telefonlar mi9t, a50, note8 pro. Bütçe garantili ve yurt dışı için 2200 TL sizin de eklemek istedikleriniz varsa önerilerinizi bekliyorum kullanım tarzı resim çekmek oyunla falan işi olmaz.
14:23 Bu sorum tüm ekibe telefon almak isteseniz performansa mı (işlemci) önem verirsiniz yoksa tasarım ve kamera özelliklerine mi?
18:08 Kerem abi kanalına katıl butonu ekledi, HWP kanalına katıl butonu gelecek mi? /Youtube Ücretli Abonelik konusunda ki düşünceleriniz nelerdir?
22:53 Sizce 2019’da en çok hangi teknolojik ürün sektörü gelişti?
25:06 Yeni yıldan bekledikleriniz nelerdir? (Tüm ofis)
33:48 Bütün ofis çalışanlarına: en favori sosyal mecranız hangisi: 1-facebook, 2-Instagram, 3-twitter.
34:48 Benimde teknoloji içerikli bir kanalım var . Ama daha yeni başladığım için elimde tanıtacak ürünler olmadığı için kendime özgür videolar çekemiyorum. Ayrıca az da olsa diksiyon sorunum var. Bu sadece video çekerken oluyor. Bunu önlemek için ne yapmalıyım ve nasıl içerik üretebilirim yeni başlayan birisi olarak?
37:31 Yerli araba hakkında ki görüşleriniz?
40:38 Günümüzde ininal, tosla ve papara gibi ön ödemeli kartlar var sizce en avantajlısı hangisi?
Mi Store kampyanları https://hwp.com.tr/izmir-hilltown-avmye-xiaomi-mi-store-aciliyor-kampanyalar-neler-125529
Sizden Gelenler
2019’da tasarımını en sevdiğimiz telefon ne? Sizden Gelenler #55
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, sosyal medyadan bize sormuş olduğunuz soruları cevaplndırdık.
Zaman Çizelgesi
0:15 Mi note 10 incelemesi gelecek mi? Abi Meizu 16Xs incelemesi gelecek mi?
0:43 Huaweinin Türkiye’deki servis kalitesini nasıl buluyorsunuz?
2:05 Android kısmının anlaşma sağlayamaması ve Samsung un Türkiye den çekileceği haberlerini ben bir satış hamlesi olarak görüyorum. Anlaşma zaten sağlanacak küçük anlaşmazlıklar olsa da müşterilerini sağlamlaştıracak ve satışların arttırma hamlesi olduğunu düşünüyorum bu konuda ki fikriniz nedir?
4:43 İnternet’ten alışveriş yaparken alışveriş sitelerinin ürünü kargolama ve teslim etme süreleri konusunda başına buyruk davranmasını nasıl yorumluyorsunuz. Bu konularda yasal süreçler nelerdir ve yeterli midir? Ayrıca gelen kargocunun ürünü kontrol etmemize izin vermeden teslim etmeye çalışması ve kontrol etmeye çalıştığımızda hoyratça ve ters davranması yasal mıdır? Bu konuların hepsi ile ilgili genel bir bilgilendirici video çekmeyi düşünüyor musunuz?
9:00 Kanalın daha geniş bir görüşe hitap etmesi gerektiğini düşünüyorum (Elektrikli araçlar, ev eşyaları, tıptaki teknolojik gelişmeler, yazılımlar vb) . Kanalınızda bunların eksikliğini hissediyor musunuz? İleride bu geniş teknolojik gelişmeler için çalışmalarınız olacak mı?
11:03 Tulpar t5v14.1 var 256gb bir M2 giriş seviyesi bir ssd var, iki slotu var diğeri için ideal M2 ssd ne alabilirim?
12:08 Bluetoth kulaklık alacağım beats pro mu alayım yoksa sony wf 1000xm3? Kullanan var mı?
13:39 Kerem merhaba hatırlıyorsan telefon tamir edildikten sonra şu geçirmezliği konusunda soru sormuştum. Süreci sonuçlandırdım. S9 cihazımın parmak izi okuyucu kaplaması çıkmıştı mecburen servis kapağı açarak değişim yaptı. Sonuç olarak şu geçirmezliği gitmedi ve servis cihaz kapağı kapatıldıktan sonra şu geçirmezlik testide yapıldığını söyledi. Aynı zamanda samsung servis işini çok geliştirmiş 2 saatte cihazı onarıp geri verdiler. 😉
15:31 Hwp dergisi neden Turkcell dergilikte devam etmiyor?
16:00 2019 da çıkan tasarımsal açıdan en beğendiğiniz telefon hangisi?
17:02 Full ekran seven birine önereceğiniz telefonlar? Sıralama yaparsanız sevinirim
18:26 Siz de Samsung Türkiye’nin açıklamasını benim gibi yetersiz ve samimiyetten uzak buldunuz mu? Huawei de mate 30 gelecek demişti ama gelmemişti, samsungun açıklaması sizde de Huawei hissi yarattı mı? 19: 39 Hardware plus’a ortak, hissedar nasıl oluruz? Yeni yatırımcılara açık mısınız?
20:29 Philips The one 55pus7304 TV nin tüm videolarınızı izledim. Bu cihazın hiç dezavantajları yok mu? Hep iyi yanlarından bahsetmişsiniz. Ben LG 55sm8200 arasında kaldım. Sizin tercihiniz ne olurdu niçin?
28:56 Tam kablosuz olmayan bluetooth kulaklık öneriniz var mi? Özellikle bass ağırlıklı.
Sizden Gelenler
Marka sevdalılarına kızıyor muyuz? Sizden Gelenler #53
Sizden Gelenler videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
Zaman çizelgesi
0:16 Siz de bazı marka sevdalıların bilgisizce ve ofansifçe yazdığı yorumları görünce sinirleniyor musunuz? Açıkçası ben kendime hâkim olamıyorum hepsine cevap veresim geliyor. Bu duruma alışmak zor oldu mu veya devam ediyor mu?
2:08 Mi 9t pro mu mi mix 3 mü? Kamera ve pil yönünden kıyaslarsanız sevinirim.
2.50 İzlediğiniz dizi var mı şu an ve tavsiye ettiğiniz dizi ve filmler nelerdir? Birde black widow fragmanını izlediniz mi izlediyseniz ne düşünüyorsunuz?
5:08 Eğer tekrar üniversite okumak isterseniz hangi bölümü okurdunuz?
6:35 Galaxy note 4 kullanıyorum. Şarjı dayanmıyor, gece çekimi vasat. Pili ve kamerası iyi hangi telefonu önerirsiniz? (Fiyat olarak aklımda 5000 TL var ama yok biraz ekle de şunu al, seni rahat rahat götürür derseniz ekleme yaparım
7:46 Ofis içi videolar neden gelmiyor artık. İşler çok mu yoğun? Yoksa biz büyüdük artık havalarına mi girdik
8:56 Videolarınızı izlerken genelde Windows’lu PC’leri görüyorum önünüzde. MacBook Air ya da MacBook Proyu tercih etmeme sebepleriniz nelerdir?
10:32 2020 yılı yaklaşırken teknoloji dünyasından gelecek yıl için beklentileriniz nelerdir? (Uygun fiyatlı cihazlar, daha yenilikçi ürünler, uygulama ve servislere yönelik yatırımlar…)
13:23 Telefonlarda kamera sayılar arşa çıktı, bunların yerine fotoğraf makinesi gibi arkaya tek ve kocaman bir lens koyulsa bütün problemler çözülmez mi? Örneğin mate 30 pro ve one plus 7T arkası tek kamera olarak düzenlenebilir.
16:41 Sizce ülkemizdeki dolar kuru göz önüne alınmadığında üst seviye amiral gemilerinin ABD’de 1000 dolar civarında satış fiyatına sahip olması, ABD’de yaşayan birisi için uygun fiyatlı mıdır? Yani bizim Türkiye’de 1K TL’ye aldığımız cihazlar = 1K dolarlık cihazlar denilebilir mi?
19:27 Bütçeden bağımsız marka olarak kalitesinden en memnun kaldığınız markalar hangileri? (Teknoloji konusunda) Tam kablosuz kulaklıklar gerçekten fiyatına değer mi yoksa 300 liralık bir kablosuz kulaklık kullanmak yerine 80 liralık kablolu kulaklık aynı deneyimi yaşatır mı?
22:48 3000 fiyat altında hangi işletim sistemi tercih edilmeli? Yıllar önce üretilmiş iphone modeller mi yoksa samsung a sersi gibi telefonlar mı?