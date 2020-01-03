Cuma Raporu #83: Cebimizden çıkan iletişim paraları, Note 10 Lite ve dahası

Redmi K30 modeli geçtiğimiz günlerde Çin’de satışa çıkmıştı. Biz de cihazın henüz Avrupa sürümü çıkmadan ürünü edindik ve bu videoda kutusunda çıkarıyoruz.

Redmi K30 modelinin kutusundan neler çıkıyor?

Oldukça sade bir kutu içeriği ile karşımıza çıkan modelde, bir adet şeffaf kılıf, 27W hızlı şarj adaptörü ve USB Type-C kablosu çıkıyor. Bir Xiaomi klasiği olarak kutuda herhangi bir kulaklık göremiyoruz.

Redmi K30 / Mi 10T özellikleri neler?

Bizim satın aldığımız model 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan model. Ancak 6 GB RAM ile 64 GB veya 128 GB depolama gibi farklı seçenekler de mevcut.

Önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile korunan cihazın yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı. Arka bölümde kamera dizilimini çevreleyen yuvarlak şekil dikkat çekerken, ön tarafta Galaxy S10+‘a benzeyen bir tasarım var. Zira ön tarafta çift selfie kamerasının oluşturduğu bir çentik alanı bulunuyor.

Modelde 6.67 inç boyutlu IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekran 120 Hz tazeleme hızına ve HDR10 desteğine sahip. Redmi K30 modelinin arkasında 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı olmak üzere dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP + 2 MP derinlik olmak üzere çift selfie kamerası görüyoruz.

Son olarak telefonda 27W hızlı şarj destekli 4500 mAh’lik bir pil kapasitesi bulunuyor.