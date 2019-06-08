Dünyada tek bir telefon kalsa hangisini seçerdik? | Sizden Gelenler #27

Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin 27. haftasında da sizlerle beraberiz. Yine birbirinden değerli soruların yer aldığı soruların dakikalarına sevgili takipçimiz Can Kahya’nın katkıları ile dakikaları görebilirsiniz 🙂

Dünyada tek bir telefon kalsa hangisini seçerdik? | Sizden Gelenler #27

0:58 Sizce en şık akıllı bilek hangisi?

4:02 Bayram harçlığı muhabbeti, kim en çok haketti?

5:19 işlemci nanometreleri git gide küçülüyor. 1 nanometreden sora ne olacak?

7:25 Neden telefonlarda stereo hoparlör gibi şeyler göz ardı edilip sürekli kamera geliştiriliyor. HTC gibi müzik ve ses kalitesine önem veren bir markayı Türkiye’de görebilir miyiz?

12:00 Her sene çıkan Samsung’un amiral gemilerindeki ekran yanmasının sebebi nedir?

17:44 200 TL bandında alınabilecek en iyi oyuncu kulaklığı nedir?

19:29 Sizce Huawei mate 30 Pro ne zaman çıkar ve satışlarda başarılı olur mu?

24:01 Samsung’un teknik servisi konusunda sıkıntı yaşayan bir çok insan var ve Samsung yakın zamanda yenilediğini açıklamasına rağmen insanların hala sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Siz olsaydınız

sorunun kaynağını nasıl tespit edersiniz ve nasıl çözersiniz, sizce bu sorun neyden kaynaklanıyor?

42:26 Windows 10 1903 sürümü ile birlikte mesaj eşitleme gibi Windows Mobile cihazlarla ilgili olan bazı özellikler çıkartıldı. Genişletilmiş desteği bu yıl 8 Ekim’de biten Windows 10 Mobile neden piyasada tutunamadı. Hâlbuki zamanında Android’e göre bile az donanım ile baya bir stabil sistemdi. Android ve iOS’e ciddi bir rakip gelecek mi? Android’in halen yetersiz bir sistem olduğu düşüncesindeyim.

44:58 Huawei’nin işletim sisteminde markete Instagram,Whatsapp vb uygulamalar olmasa Huawei ne gibi değer kaybı yaşar, batar mı? Sonuçta Instagram,Whatsapp vb uygulamaların çoğu amerikanın.

48:08 Dünyada sadece tek bir markanın telefonu kalacak ve herkes o markanın telefonunu kullanacak olursa sizce bu hangisi olmalı?