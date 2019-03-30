İnternetsiz ne yapardık? – Sizden Gelenler #17

Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yönelttiğiniz soruları içtenlikle cavapladığımız Sizden Gelenler serimizin 17. haftasında sizlerle beraberiz.

“İnternetsiz ne yapardık?”, “Ofisten birini kovma şansımız olsa kimi kovardık?” gibi soruları yanıtladığımız bu hafta da her zaman olduğu gibi bol kahkahalı geçiyor.

İnternetsiz ne yapardık? – Sizden Gelenler #17

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İyi seyirler…