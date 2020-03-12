Sosyal medya

Markalara Sorun

Siz sordunuz, Xiaomi yanıtladı! Markalara Sorun #4

Markalar Sorun serimizin yeni bölümünde konuğumuz Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk. Sosyal medyadan sorduğunuz soruları derledik ve bu videoda markaya yönelttik.
Sorular ve cevap zamanları
00:48 Türkiye’ye gelince sanki fiyat/performans dengesi biraz şaştı gibi. Gerçi ülkenin durumu da bunu etkiliyor fakat fiyatlarda indirim olasılıkları var mıdır? @Foraa61
03:21 Eski Xiaomi cihazı getir yenisini indirimli alma gibi bir kampanya olur mu? @nicotsla8
05:02 Xiaomi yavaş yavaş f/p ürünü olmaktan çıkıyor gibi… Bunu sadece akıllı telefonları için söylemiyorum, ülkemizde sattığı tüm ürünlerde. (Tabiki yine de belli markalara göre uygun ama yavaş yavaş onların seviyeye çıkıyor…) @m_nesriyat
06:20 Pocophone f1 neden sadece internete satılıyor neden mağazalarda göremiyoruz. @Moeay0
07:16 Televizyonlar neden satılmıyor? Satılma planı var mı? Evetse ne zaman? Teşekkürler. @Notralizer
09:02 Firma üretimi Corona virüs sebebiyle ne kadar etkilendi? Etkilendi ise bu durumun devamı halinde ülkemizdeki stokların tükenip telefonların kara borsa fiyatlardan satıldığını görebilir miyiz? @Birkanbaybag
10:35 Ben de Xiaomi’nin Türkiye’deki resmi dağıtım kanallarını merak ediyorum. Her firma kendisinin “resmi distribütör” olduğunu iddia ediyor. Bunların hangileri gerçekten resmi? Xiaomi’nin Türkçe web sitesindeki “Nereden satın alınır” bağlantısındaki mağazalar dışında +++ Resmi satış yapan yerler yok mu? Türk Mi’nin PTT’lerde açtığı kiosklardan neden Xiaomi web sitesinde bahsedilmiyor. “Deneyim mağazası” konseptinin Mi Store’lardan farko ne olacak? Saygılar, sevgiler… @ersinakman
15:32 Xiaomi mi 10 pro Türkiye’ye ne zaman giriş yapacak ve fiyatı nasil olacak? @kerimsekili
16:11 Servis konusunda ne düşünüyorlar @ademalp
18:26 Xiaomi ekosistemindeki ürünlerin faklı bölgelerde farklı isimlerle satılmasının temel nedeni nedir? (Redmi airdots- aitbuds, Mi9T-redmi K20 gibi) @DobraBilisimci 20:10 Yıl sonunda hedeflenen mağaza sayısı nedir ? Garanti desteğinde iyileştirme yapılacak mı ?
21:02 Markanın doğru okunuşu nedir? Her ülke farklı diyor ama öz ülkelerinde “şomi” dediklerini duydum, biraz kafa karıştırıcı. – Can Altan
21:39 Xiaomide kariyer düşünen/isteyen Çince/İngilizce/Türkçe bilen mühendislere tavsiyeleriniz nedir? Neler yapabiliriz? – Kutay Çetinkurt
23:05 Miui arayuzundeki hatalar ne zaman çözülür? Normal xiaomilerde bir sıkıntı yokken Redmi serisinde fazlasıyla yazılım sorunu oluyor. Kendiminde yasadigi sorunlar; Navigasyon tuşlarının bozulması, arama yapamama ve aramayı cevaplayamama telefon çöküyor komple. Stabil olmayan pil süreleri vb. Umarım iletirsiniz kendilerine – Serhat Özdemir
25:07 orijinal kaçak telefonlar var piyasada bu konuda bilginiz varmı varsa önlem aldınız mı yada alacakmısınız – Fırat Akelma
25:54 Kvk garantili ürünler orjinal mi? Ve ayrıca neden tüm telefonlarında xiaomi’ye ait telefon ve rehber uygulamaları kullanılırken red mi note 8 ve red mi note 8 pro’da google’a ait kişiler ve telefon uygulaması kullanılıyor? – Aya
27:33 Yaşadığımız sorunları size nasıl bildirebiliriz? Mi community den yazıyoruz gören yok, geri bildirim atıyoruz ama size iletildi mi iletilmedi mi bilmiyoruz. Sosyal medya hesaplarından bilgi alamıyoruz. Program, e posta, çağrı merkezi kurulursa bilgi alır öneri veriririz 🙂 – Ferdi ByAr
29:04 Neden Hindistan bölgesinde olan özellikler (adım sayar vb) gibi özellikler Türkiye bölgesinde yok – Mehmet Ergin
29:57 Xiaomi telefon,kulaklık,band,temizlik robotu dışında hangi ürün gruplarını türkiye’de satışa sunacak? Örneğin çinde satılan ev ihtiyacı(otomatik sabunluk,su tasarruf aparatı vb.) ürünlerini satmayı düşünüyorlar mı? – Levent Orgun
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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Markalara Sorun

Siz sordunuz, Huawei yanıtladı! Markalara Sorun #3

4 Mart 2020

Yazan:

Siz sordunuz, Huawei yanıtladı! Markalara Sorun #3

Markalara Sorun serimizin üçüncü konuğu Huawei oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı yanıtladı.

İlginizi çekebilir; Huawei Mobil Servisler (HMS) nedir?

Sorular ve zaman çizelgesi

01:00 – HMS’deki son durum nedir? Kaç uygulama oldu, Google uygulamalarının gelme durumu yok ise, alternatifleri gelecek mi? YouTube gibi. – Bahadır Özkan

05:22 – Siz Google olmayan telefonları nasıl pazarlayacaksınız, Google olmayan bir telefon neden alalım? – Galatasaray

08:10 – Huawei çalışmak nasıl bir duygu iyiki huaweideydim dediğin oldu mu? – Barış Alanyalı + Huawei ile ilişkiniz nasıl başladı? 🙂 Ciddi düşünüyor musunuz? Bu ilişkin adı nedir? – Muzır Neşriyat

10:09 – Corona virüsünden dolayı Çin’de kapanan Ar-Ge laboratuvarı, fabrika veya mağaza var mı? – Yavuz

10:35 – Huawei telefonların kamerası çok iyi. Fotoğraf konusundaki rekabetçi başarısı neden video konusunda yok? Amiral gemisi Huawei’lerin hoparlörleri neden hala orta veya vasat gibi bir kalitede? – Baran Kağan Özçelik

12:49 – Mate XS Türkiye de satışsa çıkacak mı? Fiyatı ne kadar olacak? – Ziya Eken

13:43 – Huawei Developer’ın Türkiye’de etkinlikleri var mı nasıl takip edebilirim, bir geliştirici olarak ekosisteme nasıl dahil oluyoruz? Günalp

15:45 – Honor markasının Huawei’nin önune geçtiği konular var mı, varsa nedir? Şirket içi rekabet ve pazar farki olsa da Honor 10 Lite – P Smart rekabeti gibi tatli rekabetler nasil gecmekte? – Tanzer

16:53 – 5G çalışmaları ne alemde? Operatörler ile ilişkiler nasıl? – Ali Berkay Demiryol

17:58 – Google Play’siz çıkan Türkiye garantili modellere Google Play yüklersek ve telefon bozulduğunda servise götürdüğümüzde garanti dışı kalır mı? Seviliyorsunuz Kerem Enginar ve Kaan Arlı – Burak Eren Gönüler

18:39 – Uzun süredir ambargolar sebebiyle Huawei orta segmentte rekabetçi bir işlemci ile tüketici karşısına çıkamıyor. Bu durum ne zaman sona erecek? Tüketici artık bu durumun farkında ve aynı fiyat bandında daha iyi ve yeni işlemciler mevcutken Huawei’yi neden tercih etsin? – Kaan Özdemir

20:48 – Şu anda güncel Huawei telefon aldık diye düşünelim. Google servislerini yükleyebilecek miyiz? – Ercan Ay

21:40 – Kaan Arlı, Huawei CEO’su olsaydı yapacağı ilk iş ne olurdu ? (Kirin 710 stoklarını bitirmek gibi :)) – Ömer Şanlı

22:55 – Benim sorum biraz kişisel olacak Kaan abiyi SDN’den beri severek örnek alarak takip ediyorum. Donanım Haber’den başlayarak çok güzel bir kariyer elde etti. Onu örnek alan ve teknoloji ve medya konusunda kariyer hedefleyen benim gibi gençler için ne önerir? – Kaan Pray

25:00 – ABD kökenli sosyal medya uygulamaları App Gallery’e gelecek mi? – Furkan Kurtkafa

27:13 – App Galery’de AR uygulamaları eklenebiliyormu? AR için Huawei developer kiti varmı? Bir de 50 milyon TL’lik hibeden developerlar nasıl faydalanabilir? – Poligonar

29:18 – Huawei, Türkiye pazarına giren birçok yeni Çinli firma ile nasıl mücadele etmeyi düşünüyor. Fiyat politikası olarak değişiklik yapmayı yada en azından orta – üst segmentde daha çok fiyat/performans cihazları getirmeyi düşünüyorlar mı? – Oğuzhan Eker

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Markalara Sorun

Siz sordunuz, Realme yanıtladı! Markalara Sorun #2

20 Şubat 2020

Yazan:

Siz sordunuz Realme yanıtladı

Markalara Sorun serimizin ikinci konuğu Realme oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Realme Türkiye ekibinden Merve Yeniev ve Doğuş Dedeoğlu‘nu konuk ettik.

Sorular ve zaman çizelgesi

00:32 Bu yıl içerisinde toplam kaç model Türkiye’ye getirmeyi planlıyorsunuz? – Ahmet Kuyrukçu

01:07 Xiaomi gibi bir rakiple nasıl rekabet edeceksiniz? Bir iletişim ve pazarlama planınız mevcut mu? – Tamer Cingöz

02:06 Uygun fiyatlı denebilecek 2 Bluetooth kulaklığı Türkiye’ye gelecek mi? Furkan Efe + X2 ve amiral gemisi telefon çok soran var

03:42 “0” farkla Google uygulamaları ister misiniz tarzı 3. sınıf pazarlama diliyle başarılı olacaklarını düşünüyorlar mı? – Muhammet Tingiş

04:36 1- Instagram sayfasından attığımız mesajlara niye cevap verilmiyor
2- çektiğimiz Türk fotoğrafçıların fotoğrafları neden Instagram da yayınlanmıyor hep yabancılarin fotoğrafları yayınlanıyor.
3- niye tekel satıcı, biz satmak istiyoruz ürün vermiyorlar – Emin YIlmaz

07:18 Özellikle Google Türkiyede yasaklı iken nasıl oldu da 5i modelini google ile getirdiler bunun bilgisini versinler yeter – Burak Eren Gonuler

08:15 Sıla ile reklam gelecek mi? – Kaan

09:10 Kendi ürünleriniz niye diğer seçeneklere göre pahalı ya da yakın fiyatta (Redmi Note 7 veya 8 vs Realme C2,Realme XT vs Mi 9T gibi) realme için o fiyata rakipsiz demek gerekir ama maalesef diyemiyoruz bunu düzeltmek için yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı ? – Arda Buyuk Oz

10:48 Realme’nin en büyük rakibi Türkiye’de 2 yıldır çağrı merkezi kurmamışken Realme, ülkeye giriş yapar yapmaz çağrı merkezi kurdu. Yakın gelecekte firmanın öne çıkmasını sağlayacak başka hamleleri olacak mı? – M Gunhan 2

13:42 Xiaomi’nin TR’de verdiği garanti hizmetinden çoğu kullanıcı rahatsız. Cepport Evo farketmez. Her şeyi kullanıcı hatasına bağlayan veya kendileri yapsa bile arkasından cihazda başka sorunlar çıkan örnekler mevcut. Kendi firmaları bu konuda ne vaad ediyor ? Asıl anlatılması gereken nokta musteri deneyimi onlar için ne ifade ediyor ? Sorun yaşayan bir müşteriyi mutlu etmek için ne kadar ileri gidebilirler 🙂 (Sorunun realme kaynaklı olduğunu düşünelim) – Cem Ozen

15:18 Türkiye’nin çeşitli noktalarında Realme mağazalarını ve telefon dışındaki farklı ürünlerini görecek miyiz? – Oğuzhan Bayram

17:02 Belirli bir kitleye sahip olan YouTube kanallarına inceleme ürünü gönderiliyor. Bu güzel bir uygulama daima destekliyoruz bunu son kullanıcı olarak. Fakat markanız A kanalına ürünü gönderip üstü kapalı olarak “realme markasını pohpohlayın” gibi bir şey bekliyor mu? İnceleme videosunda ürünü beğenmeyen, veya çok eleştiren bir kanala size daha da ürün göndermeyiz diyecek misiniz? (bkz: samsung ve hwp) – Zevzek Adam

19:05 Kendileri hangi telefonu kullanıyor? Samimi cevap istiyoruz 🙂 – Yunus Emre’nin Babası Fatih

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Markalara Sorun

Siz sordunuz, GIGABYTE yanıtladı! – Markalara Sorun #1

9 Aralık 2019

Yazan:

Markalara Sorun #1 GIGABYTE

Markalara Sorun #1 isimli yeni serimizin ilk konuğu, GIGABYTE Pazarlama ve Marka İletişim Yöneticisi Mert Yıldırım oldu. Mert Bey, sosyal medyadan GIGABYTE ile ilgili bizlere iletmiş olduğunuz soruları yanıtladı.

Sizden Gelenler ve Markalara Sorun serilerimize sorularınızı göndermek için sosyal medya hesaplarımızı takip edin:

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https://twitter.com/Hwptr
https://www.facebook.com/groups/HWPMuhabbet/

Gelen sorular ve Markalara Sorun #1 zaman çizelgesi

00:51 Ortalama bir gigabyte ekran kartını ne kadar süre kullanabiliriz? (YIL) – Radar.ist

02:13 Neden Gigabayt tercih etmeliyim? Rakiplerinizden üstün yanlarınız nedir? – Ahmet Kuyrukçu

Niçin gigabyte tercih edelim? Örneğin bir anakart veya ekran kartı alacak olsak. İkinci olarak da ürünlerinizi her firma kendi mi ithal ediyor yoksa türkiye girişini marka kendi mi sağlıyor? İyi yayınlar. – Emre Rüzgar

05:50 Gigabyte yurt dışında birçok espor takımına sponsor. Türkiye içinde bir yatırım yahut oluşum planlaması var mı? Türkiye ekonomisinin yaşadığı sorunlarla birlikte teknolojik ekipmanlarda inanılmaz pahalandı. Bu fiyat artışıyla ilgili düşünceleri nelerdir? Batuhan Tunç Tercan

07:59 Niye reklam ve fiyat politikalarını düzeltmiyorlar? – Cemal the kebabs

12:09 Bir üründen ne kadar kar etmeye çalışıyorsunuz? – Mert Bora Demir

13:08 Twitch Türkiye’de bir yayıncıya sponsor olmayı düşünüyorlar mı ? Plan dahilinde varsa iletişime geçebiliriz – 1toraman

14:53 Bilgisayar üreticilerine OEM anakart ve ekran kartı üretimi yapıyor musunuz? – İsmail İleri

15:12 Aorus ürünlerinin çoğu ülkemizde bulunamıyor. Bununla ilgili bir çalışma olacak mı? – Enes Akgün

16:15 Gigabyte resmi olarak Gigabyte türkiyede olarak faliyet gösteriyormu yoksa aracı firmalar üzerinden mi bu faliyeti devam ettiriyor.Zira Gigabyte yada MSI türkiye ofisi diye aratınca servis point diye bir firmanın adresi çıkıyor. Mesela Asus türkiye’nin bir ofisi ve çağrı merkezi var.Asus ofis diye aratırsak bir adrese ulaşabiliyoruz. – Güçhan

17:00 Gigabyte mobil piyasaya girmeyi düşünüyor mu? – Tospaa

18:02 Türkiye’de ki gelecekteki hedef kitleniz iş bilgisayarları mı yoksa oyun bilgisayarları mı? – Aykut Demirören

18:53 Çok ciddi piyasa rakipleri var, bu rekabete nasıl yenilik ve ayrıcalıklarla öne çıkmayı planlıyorsunuz. Net bir cevap ile olursa güzel olur – Göktuğ Akan

19:35 Geçmiş yıllarda Gigabyte ile bir mailleşmemizde, Gigabyte Overclock serisi anakartlarında, anakarta Overclock yaparken, örnek olarak yanlış voltajdan dolayı hasar versek bile anakartın garanti kapsamında olduğu yönünde teyit almıştım, şu anda hâlen bu garanti şartları geçerli mi? – Yılmaz Şanlı

21:31 Aorus diğer üreticilere göre daha donanımlı ürünleri o markalara göre daha ucuza satıyor. Özellikle de anakart tarafında… En basit örnek olarak B450 Aorus Pro’su. Ses yongasından tutun güç beslemesine , I/O portlarinin zenginliklerinden tutun tasarımına varasiya kadar. Rakip markalar bu donanımda kartı bizlere “amiral gemisi” kartlar diye en azından 1200 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor. Bunu nasıl başarabiliyorlar ? – Hasan Kemal Eraslan

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